Какие санкции вводили против Ирана

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 января 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о новых экономических санкциях в отношении Ирана. Их введение было названо ответом на ракетный удар, нанесенный Ираном по двум американским базам в Ираке.

Какие санкции в отношении Ирана вводили в разное время США, страны Евросоюза и ООН - в материале ТАСС.

Санкции США

Первые односторонние санкции США в отношении Ирана были введены вскоре после Исламской революции (1978-1979), в результате которой в этой стране был свергнут шахский режим. Поводом для них стал захват американского посольства и его сотрудников в Тегеране 4 ноября 1979 года. Тогда администрация Джимми Картера прекратила закупку иранской нефти, заморозила иранские вклады в американских банках и их зарубежных филиалах, запретила продажу Ирану запчастей для военного снаряжения. После разрыва дипотношений с Исламской Республикой Иран (ИРИ) в апреле 1980 года был введен запрет на денежные переводы и экспорт американских товаров в эту страну, включая продовольствие и медикаменты, а также на импорт иранских товаров. В сентябре 1984 года президент Рональд Рейган ввел дополнительные меры контроля за экспортом в Иран в связи с тем, что эта страна "является спонсором терроризма" и "стремится к обладанию оружия массового уничтожения".

15 марта 1995 года президент Билл Клинтон заблокировал сделку американской компании "Коноко" с Иранской национальной нефтяной компанией на разведку двух нефтяных месторождений у побережья Ирана (первая крупная сделка с 1979 года), а 8 мая того же года ввел эмбарго практически на весь экспорт США в Иран и запретил фирмам США разработку иранских нефтяных и газовых месторождений и приобретение иранской нефти для продажи третьим странам. Эти меры были обусловлены сведениями, согласно которым Иран оказывал содействие терроризму, что может представлять потенциальную угрозу для национальной безопасности США. В последующие годы санкционный режим США в отношении Ирана неоднократно корректировался - часть запретов была отменена, другая ужесточена, вводились новые ограничения. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.

После того как в 2004 году в Иране были обнаружены центрифуги для обогащения урана, не учтенные МАГАТЭ, США стали подозревать ИРИ в стремлении получить ядерное оружие. В 2005 году администрация Джорджа Буша (мл.) ввела санкции против банков, компаний и физических лиц, связанных с атомной и оружейной промышленностью. После того как в 2006 году Иран вступил в переговоры по своей ядерной программе с "шестеркой" посредников (Франция, Германия, Великобритания, США, Россия и КНР) в американо-иранских отношениях наметилась некоторая нормализация. В 2007-2008 годах из-под действия был выведен ряд товаров. Так, американским компаниям было разрешено экспортировать в Иран продукцию сельского хозяйства и медицинские препараты и импортировать оттуда икру, фисташковые орехи и ковры. В 2009 году к списку разрешенных к экспорту товаров добавилась издательская продукция, а в 2010 году был снят запрет на продажу разработанного американскими фирмами программного обеспечения для компьютеров. Одновременно водились новые санкции, например, под ограничения подпали контролируемые государством банки, компании, занимающиеся перевозками морских грузов, а также командования ВВС и ракетных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные силы ВС Ирана).

16 января 2016 года, после того как Иран подтвердил выполнение обязательств по соглашению с "шестеркой" о постановке своей ядерной деятельности под контроль МАГАТЭ (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД, был согласован 14 июля 2015 года), президент США Барак Обама подписал указ о смягчении санкций (СВПД предусматривало их постепенное снятие). В частности, были отменены ограничения, касающиеся иностранных фирм и зарубежных филиалов американских компаний, разрешены долларовые сделки между Ираном и офшорными банковскими учреждениями, но при условии, что они не затрагивают американскую финансовую систему.

Администрация Дональда Трампа в январе 2017 года вернулась к политике ужесточения санкционного режима. Уже в мае и июле 2017 года были расширены санкции против ряда юридических и физических лиц, поддерживающих ракетную программу Ирана. 2 августа 2017 года Трамп подписал Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций, предусматривающий введение ограничений в отношении лиц, имеющих отношение к иранской программе по разработке баллистических ракет.

После выхода США из СВПД 8 мая 2018 года началось постепенное восстановление действия ранее замороженных в соответствии с этим документом ограничительных мер в отношении Тегерана, а также третьих стран. Санкции были возвращены в два этапа. 7 августа стал действовать запрет на торговлю золотом, на операции с иранской валютой и госдолгом, а также на продажу долларов иранскому правительству, 5 ноября санкции были возобновлены в полном объеме. Под них подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц (для Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Италии, Греции, Тайваня и Турции они вступили в силу 2 мая). Госсекретарь США Майкл Помпео предложил государствам, закупающим нефть у Ирана, приобретать ее у США, ОАЭ и Саудовской Аравии.

8 мая 2019 года были введены санкции в отношении секторов экономики, связанных с производством металлов, 7 июня - против крупнейшего иранского нефтехимического холдинга Persian Gulf Petrochemical Industries (на его долю приходится 40% от общего объема нефтехимического производства в Иране), а также более 30 его дочерних предприятий и филиалов.

24 июня в ответ на сбитый Ираном американский беспилотник США ввели санкции в отношении верховного лидера Ирана Али Хаменеи (первые санкции против руководителя Ирана). В черный список попали также военачальники КСИР, а 31 июля - глава иранского МИД Джавад Зариф. В сентябре в связи с подозрениями в разработке баллистических ракет санкции были распространены на иранское Космическое агентство и связанные с ним институты, а также Центробанк, Национальный фонд развития и компании Etemad Tejarate Pars Co, в отношении которых меры были приняты в ответ на атаки беспилотников на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco 14 сентября.

В декабре 2019 года президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что США приняли 93 разного рода ограничительных мер против Тегерана с момента одностороннего выхода из ядерной сделки в мае 2018 года.

Санкции ЕС в отношении Ирана

Европейский союз впервые применил ограничения в отношении ИРИ в связи с иранской ядерной программой в феврале 2007 года. Это было эмбарго на экспорт из стран ЕС в Иран материалов, оборудования и технологий, которые могли быть использованы для разработки ядерного оружия и средств его доставки. Тогда же был составлен черный список лиц и компаний, в отношении которых вводились запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание их активов в европейских банках (впоследствии неоднократно расширялся). В апреле того же года был введен запрет на предоставление кредитов и поставки вооружений. В июле 2010 года санкции затронули энергетическую, транспортную и банковскую сферы экономики ИРИ. В частности, был введен запрет на инвестиции в атомную энергетику страны.

В апреле 2011 года ЕС составил список лиц и организаций, ответственных за нарушения прав человека в Иране. Этот список также несколько раз расширялся, в него вошли госчиновники, а также представители судебной и пенитенциарной систем Ирана.

В январе 2012 года ЕС с целью "не допустить появления у иранского режима ядерного оружия" заморозил активы Центрального банка Ирана и ряда судоходных компаний страны и запретил торговлю с Ираном золотом и другими драгоценными металлами, бриллиантами, нефтью и нефтепродуктами, оборудованием и технологиями для нефтяной и газовой промышленности. Запрет на импорт нефти (вступил в силу 1 июля 2012 года) стал серьезным ударом для иранской экономики, поскольку по состоянию на 2011 год на ЕС приходилось 25% общего объема нефтяного экспорта Ирана (около 600 тыс. баррелей нефти в день). В марте того же года иранские банки, в отношении которых были введены санкции ЕС, были отключены от глобальной системы обмена финансовыми данными СВИФТ (SWIFT). В октябре 2012 года ЕС запретил закупку природного газа у Ирана, торговлю графитом и металлами. Кроме того, был введен запрет на транзакции между европейскими и иранскими банками, а также на предоставление краткосрочных экспортных кредитов и гарантий.

Ослабление санкций началось одновременно со вступлением в силу 20 января 2014 года промежуточного соглашения по иранской ядерной программе, заключенного ИРИ и "шестеркой" международных посредников 24 ноября 2013 года (Женевское соглашение, предшествовало СВПД от июля 2015 года). В тот же день Совет ЕС снял ряд ограничений сроком на шесть месяцев. В частности, был снят запрет на импорт нефтехимических продуктов из Ирана и на торговлю золотом и драгоценными металлами. Приостановка действия этих санкций продлевалась Евросоюзом до января 2016 года.

16 января 2016 года, когда Тегеран подтвердил выполнение обязательств по Совместному всеобъемлющему план действий, ЕС объявил о снятии экономических и финансовых санкций в отношении ИРИ, связанных с его ядерной программой. Однако в силе остаются ограничения, относящиеся к ракетным технологиям и некоторым видам деятельности в ядерной отрасли, а также меры, касающиеся компьютерного обеспечения. Также продолжают действовать меры в отношении юридических и физических лиц, которые внесены в списки ЕС в связи с санкционными режимами по терроризму, ситуации в области прав человека в Иране и другими обстоятельствами, которые не являются частью СВДП. Они периодически продлеваются, последний раз 8 апреля 2019 года (до 13 апреля 2020 года). Всем фигурантам этих списков запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы подлежат замораживанию.

Санкции ООН

Совет Безопасности ООН четыре раза вводил санкции в отношении ИРИ в связи с ее ядерной программой.

23 декабря 2006 года в резолюции 1737 СБ ООН потребовал от Ирана остановить деятельность, связанную с обогащением и переработкой урана и ввел санкции, не допускающие в страну материалы, оборудование и технологий, которые могут быть использованы для разработки ядерного оружия и средств его доставки. Кроме того, санкции предусматривали заморозку счетов компаний и лиц, связанных с ядерной программой.

24 марта 2007 года СБ ООН ужесточил санкции, приняв резолюцию 1747. Она, в частности, предусматривала запрет на предоставление займов по линии правительств, а также эмбарго на экспорт Ираном вооружений. Документ включил в список 28 иранских частных лиц, компаний и учреждений, счета которых за рубежом должны быть заморожены из-за их причастности к развитию ядерной программы Ирана.

3 марта 2008 года СБ ООН принял резолюцию 1803, в соответствии с которой был введен ряд запретов, в том числе на загранпоездки лиц, участвующих в разработке иранской ядерной программы. СБ постановил также досматривать грузы, следующие в Иран и из Ирана иранскими авиа- и судоходными компаниями "при наличии разумных оснований полагать, что данный летательный аппарат или судно перевозит товары", запрещенные резолюциями СБ ООН.

9 июня 2010 года СБ ООН одобрил резолюцию 1929. Она ввела запрет на открытие новых отделений и офисов иранских банков в других странах и открытие в Иране представительств банков зарубежных стран, предусматривала создание международного механизма мониторинга для досмотра судов в поисках грузов, запрещенных к поставкам в ИРИ, например, вооружений или технологий двойного назначения.

Постепенное ослабление санкций началось 20 января 2014 года - первый день выполнения промежуточного соглашения по иранской ядерной программе. В частности, был отменен запрет на поставки за рубеж иранской продукции нефтехимической промышленности, запчастей для автомобилей, золота и других драгоценных металлов.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку СВПД и подтвердил право Ирана на развитие мирной ядерной программы, включая обогащение урана. Согласно резолюции, оружейное эмбарго должно сохраняться в течение пяти лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет - в течение восьми лет. Эксперты МАГАТЭ должны проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет.