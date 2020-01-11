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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Хронология случаев со сбитыми гражданскими авиалайнерами

11 января генеральный штаб вооруженных сил Ирана заявил, что украинский Boeing был сбит по ошибке
На месте крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", 8 января 2020 года AP Photo/Ebrahim Noroozi
Описание
На месте крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", 8 января 2020 года
© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 января 2020 года генеральный штаб вооруженных сил Ирана заявил, что 8 января самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит под Тегераном "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". Согласно заявлению, авиалайнер оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и "напоминал вражеский объект". Жертвами инцидента стали 176 человек. Президент республики Хасан Роухани заявил, что Иран глубоко сожалеет о случившемся.

ТАСС рассказывает о случаях, когда гражданские авиалайнеры, выполнявшие регулярные пассажирские авиарейсы, сбивали в ходе вооруженных конфликтов, по ошибке или в результате нарушениям ими воздушного пространства разных стран. В хронологию не входят случаи потери транспортных и представительских самолетов.

24 августа 1938 года пассажирский самолет Douglas DC-2-221 (регистрационный номер 32, собственное имя Kweilin, "Гуйлинь") китайской компании China National Aviation Corporation с экипажем американской компании Pan American, следовавший регулярным рейсом по маршруту Гонконг - Чунцин - Чэнду - Учжоу, был принужден к посадке на воду реки и расстрелян с воздуха японскими истребителями Nakajima к северу от Макао. Из находившихся на борту 17 человек погибли 14, в числе жертв были крупные китайские банкиры Ху Юнь, Сюй Синьлю и Ван Юймэй. Беспрецедентная на тот момент атака на гражданский лайнер вызвала осуждение действий Японии международным сообществом.

14 июня 1940 года грузопассажирский Junkers Ju 52 (регистрационный номер OH-ALL, собственное имя Kaleva) финской авиакомпании Aero, выполнявший рейс с пассажирами и грузом дипломатической почты из Таллина в Хельсинки, вскоре после взлета был сбит советскими бомбардировщиками ДБ-3Т и упал в воды Финского залива близ острова Кери (Эстония). Погибли все девять человек на борту. Финское правительство в связи с инцидентом не заявляло официального протеста в адрес СССР, опасаясь ухудшить натянутые отношения между двумя странами.

3 марта 1942 года Douglas DC-3 (регистрационный номер PK-AFV, собственное имя Pelikaan) нидерландской авиакомпании KNILM, выполнявший рейс по маршруту Бандунг (Голландская Ост-Индия, ныне Индонезия) - Брум (Австралия), был атакован японскими истребителями Mitsubishi A6M Zero и совершил аварийную посадку в районе пляжа Карно-Бэй в 90 км к северу от Брума. Из 12 пассажиров и членов экипажа при последующем обстреле погибли четыре человека, включая младенца. Была утрачена значительная часть находившегося на борту груза бриллиантов.

1 июня 1943 года Douglas DC-3 (регистрационный номер G-AGBB, собственное имя Ibis) британской авиакомпании BOAC, следовавший рейсом 777 из Лиссабона в Бристоль (Великобритания), был сбит истребителями Junkers Ju 88 ВВС Германии и упал в воды Бискайского залива. Погибли все 17 человек на борту, включая британского актера Лесли Говарда. Немецкие пилоты, по их воспоминаниям, приняли G-AGBB за вражеский военный самолет.

22 октября 1943 года Douglas DC-3 (регистрационный номер SE-BAG) шведской авиакомпании AB Aerotransport, следовавший из Абердина в Стокгольм, был обстрелян самолетами Junkers Ju-88 германских ВВС и разбился в районе острова Холлё (регион Вестра-Гёталанд, Швеция). На борту находились 15 человек, в результате катастрофы погибли 13. Двое - механик и пассажир, готовившие к спуску спасательный плот в хвостовой части фюзеляжа, оказались выброшены за борт и остались в живых.

23 июля 1954 года близ острова Хайнань (КНР) двумя истребителями Ла-11 Народно-освободительной армии Китая был атакован и сбит Douglas C-54A-10-DC Skymaster (регистрационный номер VR-HEU) гонконгской авиакомпании Cathay Pacific Airways, выполнявший регулярный рейс из Бангкока в Гонконг. В катастрофе погибли девять человек из 19 находившихся на борту, еще одна пассажирка умерла на борту самолета-амфибии ВВС США при транспортировке в госпиталь. Спустя три дня после инцидента КНР принесла извинения, выплатив компенсацию родственникам погибших и авиакомпании. По данным Agence France Presse, пилотов Ла-11 могли даже казнить за самовольную атаку на пассажирский самолет.

27 июля 1955 года пассажирский самолет Lockheed L-049 Constellation (регистрационный номер 4X-AKC) израильской авиакомпании El Al, выполнявший рейс 402 по маршруту Лондон - Вена - Стамбул - Тель-Авив, из-за некорректных показаний приборов в сложных метеоусловиях отклонился от курса и вторгся в воздушное пространство Болгарии, где был сбит истребителями МиГ-15 болгарских ВВС. Погибли семь членов экипажа и 51 пассажир. В 1959 году, в соответствии с вердиктом Международного суда ООН, Болгария выплатила компенсации семьям погибших.

30 июня 1962 года авиалайнер Ту-104А (регистрационный номер СССР-42370) "Аэрофлота", следовавший регулярным рейсом по маршруту Хабаровск - Иркутск - Омск - Москва (Внуково), потерпел крушение близ села Вознесенка в Березовском районе Красноярского края. На борту находились 84 человека - 76 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Расследовавшая катастрофу комиссия посчитала, что причиной ЧП стало сваливание самолета в кучевой облачности в процессе экстренного снижения, предположительно, в результате пожара или другого происшествия в пассажирской кабине. По неофициальным данным, на месте катастрофы был найден фрагмент обшивки фюзеляжа с отверстием диаметром около 20 см, обгоревший с внутренней стороны. Согласно одной из версий, авиалайнер мог быть ошибочно поражен зенитной ракетой, запущенной в ходе учений из части ПВО, дислоцировавшейся в районе села Маганск.

21 февраля 1973 года Boeing 727-224 (регистрационный номер 5A-DAH) ливийской авиакомпании Libyan Arab Airlines, следовавший рейсом LN114 из Триполи в Бахрейн с остановками в Бенгази, Александрии и Каире, попал в пыльную бурю и сбился с курса. Над Синайским полуостровом близ города Исмаилия самолет был сбит перехватчиками F-4 Phantom II ВВС Израиля, пилоты которых посчитали, что лайнер угнан террористами и направляется к ядерному исследовательскому центру в Димоне. Погибли 108 человек, пятеро выжили.

20 апреля 1978 года Boeing 707-321B (регистрационный номер HL7429) южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines следовал рейсом 902 из Парижа в Сеул через Анкоридж. Пилоты авиалайнера из-за навигационной ошибки сбились с курса и вторглись в воздушное пространство СССР в районе Карелии. Самолет был принужден к посадке на лед замерзшего озера Корпиярви перехватчиками Су-15 советских ВВС, выпустившими ракеты, одна из которых повредила лайнер, вызвав разгерметизацию пассажирского салона. На борту находились 97 пассажиров и 12 членов экипажа, двое пассажиров погибли от осколков ракеты, 13 человек были ранены. Через два дня пассажиры были вывезены американским самолетом из Мурманска в Финляндию. Корейские летчики признали свою вину в нарушении воздушного пространства СССР, обратились с просьбой о помиловании и были выдворены за пределы Советского Союза.

3 сентября 1978 года пассажирский самолет Vickers Viscount 782D (регистрационный номер VP-WAS) родезийской авиакомпании Air Rhodesia, следовавший регулярным внутренним рейсом из города Виктория-Фолс в Солсбери (ныне - Хараре, столица Зимбабве), был сбит партизанами при помощи советского переносного зенитного комплекса "Стрела-2". Пораженное ракетой воздушное судно совершило аварийную посадку близ города Карои. Из находившихся на борту 52 человек 38 погибли сразу, еще десять были застрелены партизанами. Восемь человек выжили: трое сумели спрятаться от боевиков, пятеро отправились на поиски питьевой воды и избежали атаки.

12 февраля 1979 года Vickers Viscount (регистрационный номер VP-YND) авиакомпании Air Rhodesia, следовавший внутренним рейсом из города Кариба в Солсбери, был сбит партизанами при помощи ЗРК "Стрела-2" в районе деревни Вути. Погибли все 59 человек на борту - 55 пассажиров и четверо членов экипажа.

27 июня 1980 года McDonnel Douglas DC-9-15 (регистрационный номер I-TIGI) итальянской авиакомпании Aerolinee Itavia, выполнявший рейс 870 по маршруту Болонья - Палермо, упал в Тирренское море в 25 км от острова Устика. Погибли все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа - 81 человек (из них 13 детей). Предположительно, самолет был сбит ракетой, однако точная картина происшествия до сих пор не установлена. По разным версиям, причиной катастрофы могла стать ракета, запущенная в ходе учений войск НАТО или воздушного боя французских, американских и итальянских истребителей с ливийскими МиГ-23. Не исключена и версия террористического акта.

1 сентября 1983 года Boeing 747-2B5B (регистрационный номер HL7442) южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines, выполнявший рейс 007 по маршруту Нью-Йорк - Сеул (через Анкоридж), отклонился от маршрута, углубился в воздушное пространство СССР, где был принят за самолет-разведчик, сбит ракетой с советского истребителя-перехватчика Су-15 и разбился в океане близ острова Монерон к юго-западу от Сахалина. Погибли все 246 пассажиров (включая конгрессмена США Ларри Макдональда) и 23 члена экипажа. Расследования Международной организации гражданской авиации (ИКАО) показали, что пилоты Boeing ошибочно настроили автопилот, не знали об отклонении от маршрута и не видели советский перехватчик. После катастрофы, чтобы избежать подобных навигационных ошибок в будущем, администрация президента США Рональда Рейгана разрешила гражданское использование военной спутниковой навигационной системы GPS.

3 июля 1988 года Airbus A300B2-203 (регистрационный номер EP-IBU) авиакомпании Iran Air, выполнявший регулярный рейс между Бендер-Аббасом (Иран) и Дубаем, был сбит ракетой, запущенной с крейсера Vincennes Военно-морских сил США. Американские военные приняли авиалайнер за истребитель. Погибли 290 человек, в том числе 66 детей. В 1996 году США выплатили компенсации семьям погибших, однако ответственность за случившееся на себя не взяли.

4 октября 2001 года Ту-154М (регистрационный номер RA-85693) российской авиакомпании "Сибирь" (ныне выполняет полеты под брендом S7 Airlines), следовавший рейсом 1812 из Тель-Авива в Новосибирск, потерпел крушение над Черным морем в 200 км к юго-западу от Сочи. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 78 человек - 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Согласно материалам расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолет поразила ракета украинского зенитного ракетного комплекса С-200, запущенная в ходе военных учений. Согласно межправительственному соглашению от 26 декабря 2003 года власти Украины выплатили компенсацию родственникам погибших, не признавая юридической ответственности за катастрофу.

17 июля 2014 года Boeing 777-200ER (регистрационный номер 9M-MRD) авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины в районе села Грабово близ города Торез после поражения ракетой зенитного комплекса "Бук". Погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Ведется расследование причин произошедшего. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей в XXI веке и вошла в десятку крупнейших за всю историю авиации.

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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
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