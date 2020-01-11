Хронология случаев со сбитыми гражданскими авиалайнерами

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 января 2020 года генеральный штаб вооруженных сил Ирана заявил, что 8 января самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит под Тегераном "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". Согласно заявлению, авиалайнер оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и "напоминал вражеский объект". Жертвами инцидента стали 176 человек. Президент республики Хасан Роухани заявил, что Иран глубоко сожалеет о случившемся.

ТАСС рассказывает о случаях, когда гражданские авиалайнеры, выполнявшие регулярные пассажирские авиарейсы, сбивали в ходе вооруженных конфликтов, по ошибке или в результате нарушениям ими воздушного пространства разных стран. В хронологию не входят случаи потери транспортных и представительских самолетов.

24 августа 1938 года пассажирский самолет Douglas DC-2-221 (регистрационный номер 32, собственное имя Kweilin, "Гуйлинь") китайской компании China National Aviation Corporation с экипажем американской компании Pan American, следовавший регулярным рейсом по маршруту Гонконг - Чунцин - Чэнду - Учжоу, был принужден к посадке на воду реки и расстрелян с воздуха японскими истребителями Nakajima к северу от Макао. Из находившихся на борту 17 человек погибли 14, в числе жертв были крупные китайские банкиры Ху Юнь, Сюй Синьлю и Ван Юймэй. Беспрецедентная на тот момент атака на гражданский лайнер вызвала осуждение действий Японии международным сообществом.

14 июня 1940 года грузопассажирский Junkers Ju 52 (регистрационный номер OH-ALL, собственное имя Kaleva) финской авиакомпании Aero, выполнявший рейс с пассажирами и грузом дипломатической почты из Таллина в Хельсинки, вскоре после взлета был сбит советскими бомбардировщиками ДБ-3Т и упал в воды Финского залива близ острова Кери (Эстония). Погибли все девять человек на борту. Финское правительство в связи с инцидентом не заявляло официального протеста в адрес СССР, опасаясь ухудшить натянутые отношения между двумя странами.

3 марта 1942 года Douglas DC-3 (регистрационный номер PK-AFV, собственное имя Pelikaan) нидерландской авиакомпании KNILM, выполнявший рейс по маршруту Бандунг (Голландская Ост-Индия, ныне Индонезия) - Брум (Австралия), был атакован японскими истребителями Mitsubishi A6M Zero и совершил аварийную посадку в районе пляжа Карно-Бэй в 90 км к северу от Брума. Из 12 пассажиров и членов экипажа при последующем обстреле погибли четыре человека, включая младенца. Была утрачена значительная часть находившегося на борту груза бриллиантов.

1 июня 1943 года Douglas DC-3 (регистрационный номер G-AGBB, собственное имя Ibis) британской авиакомпании BOAC, следовавший рейсом 777 из Лиссабона в Бристоль (Великобритания), был сбит истребителями Junkers Ju 88 ВВС Германии и упал в воды Бискайского залива. Погибли все 17 человек на борту, включая британского актера Лесли Говарда. Немецкие пилоты, по их воспоминаниям, приняли G-AGBB за вражеский военный самолет.

22 октября 1943 года Douglas DC-3 (регистрационный номер SE-BAG) шведской авиакомпании AB Aerotransport, следовавший из Абердина в Стокгольм, был обстрелян самолетами Junkers Ju-88 германских ВВС и разбился в районе острова Холлё (регион Вестра-Гёталанд, Швеция). На борту находились 15 человек, в результате катастрофы погибли 13. Двое - механик и пассажир, готовившие к спуску спасательный плот в хвостовой части фюзеляжа, оказались выброшены за борт и остались в живых.

23 июля 1954 года близ острова Хайнань (КНР) двумя истребителями Ла-11 Народно-освободительной армии Китая был атакован и сбит Douglas C-54A-10-DC Skymaster (регистрационный номер VR-HEU) гонконгской авиакомпании Cathay Pacific Airways, выполнявший регулярный рейс из Бангкока в Гонконг. В катастрофе погибли девять человек из 19 находившихся на борту, еще одна пассажирка умерла на борту самолета-амфибии ВВС США при транспортировке в госпиталь. Спустя три дня после инцидента КНР принесла извинения, выплатив компенсацию родственникам погибших и авиакомпании. По данным Agence France Presse, пилотов Ла-11 могли даже казнить за самовольную атаку на пассажирский самолет.

27 июля 1955 года пассажирский самолет Lockheed L-049 Constellation (регистрационный номер 4X-AKC) израильской авиакомпании El Al, выполнявший рейс 402 по маршруту Лондон - Вена - Стамбул - Тель-Авив, из-за некорректных показаний приборов в сложных метеоусловиях отклонился от курса и вторгся в воздушное пространство Болгарии, где был сбит истребителями МиГ-15 болгарских ВВС. Погибли семь членов экипажа и 51 пассажир. В 1959 году, в соответствии с вердиктом Международного суда ООН, Болгария выплатила компенсации семьям погибших.

30 июня 1962 года авиалайнер Ту-104А (регистрационный номер СССР-42370) "Аэрофлота", следовавший регулярным рейсом по маршруту Хабаровск - Иркутск - Омск - Москва (Внуково), потерпел крушение близ села Вознесенка в Березовском районе Красноярского края. На борту находились 84 человека - 76 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Расследовавшая катастрофу комиссия посчитала, что причиной ЧП стало сваливание самолета в кучевой облачности в процессе экстренного снижения, предположительно, в результате пожара или другого происшествия в пассажирской кабине. По неофициальным данным, на месте катастрофы был найден фрагмент обшивки фюзеляжа с отверстием диаметром около 20 см, обгоревший с внутренней стороны. Согласно одной из версий, авиалайнер мог быть ошибочно поражен зенитной ракетой, запущенной в ходе учений из части ПВО, дислоцировавшейся в районе села Маганск.

21 февраля 1973 года Boeing 727-224 (регистрационный номер 5A-DAH) ливийской авиакомпании Libyan Arab Airlines, следовавший рейсом LN114 из Триполи в Бахрейн с остановками в Бенгази, Александрии и Каире, попал в пыльную бурю и сбился с курса. Над Синайским полуостровом близ города Исмаилия самолет был сбит перехватчиками F-4 Phantom II ВВС Израиля, пилоты которых посчитали, что лайнер угнан террористами и направляется к ядерному исследовательскому центру в Димоне. Погибли 108 человек, пятеро выжили.

20 апреля 1978 года Boeing 707-321B (регистрационный номер HL7429) южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines следовал рейсом 902 из Парижа в Сеул через Анкоридж. Пилоты авиалайнера из-за навигационной ошибки сбились с курса и вторглись в воздушное пространство СССР в районе Карелии. Самолет был принужден к посадке на лед замерзшего озера Корпиярви перехватчиками Су-15 советских ВВС, выпустившими ракеты, одна из которых повредила лайнер, вызвав разгерметизацию пассажирского салона. На борту находились 97 пассажиров и 12 членов экипажа, двое пассажиров погибли от осколков ракеты, 13 человек были ранены. Через два дня пассажиры были вывезены американским самолетом из Мурманска в Финляндию. Корейские летчики признали свою вину в нарушении воздушного пространства СССР, обратились с просьбой о помиловании и были выдворены за пределы Советского Союза.

3 сентября 1978 года пассажирский самолет Vickers Viscount 782D (регистрационный номер VP-WAS) родезийской авиакомпании Air Rhodesia, следовавший регулярным внутренним рейсом из города Виктория-Фолс в Солсбери (ныне - Хараре, столица Зимбабве), был сбит партизанами при помощи советского переносного зенитного комплекса "Стрела-2". Пораженное ракетой воздушное судно совершило аварийную посадку близ города Карои. Из находившихся на борту 52 человек 38 погибли сразу, еще десять были застрелены партизанами. Восемь человек выжили: трое сумели спрятаться от боевиков, пятеро отправились на поиски питьевой воды и избежали атаки.

12 февраля 1979 года Vickers Viscount (регистрационный номер VP-YND) авиакомпании Air Rhodesia, следовавший внутренним рейсом из города Кариба в Солсбери, был сбит партизанами при помощи ЗРК "Стрела-2" в районе деревни Вути. Погибли все 59 человек на борту - 55 пассажиров и четверо членов экипажа.

27 июня 1980 года McDonnel Douglas DC-9-15 (регистрационный номер I-TIGI) итальянской авиакомпании Aerolinee Itavia, выполнявший рейс 870 по маршруту Болонья - Палермо, упал в Тирренское море в 25 км от острова Устика. Погибли все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа - 81 человек (из них 13 детей). Предположительно, самолет был сбит ракетой, однако точная картина происшествия до сих пор не установлена. По разным версиям, причиной катастрофы могла стать ракета, запущенная в ходе учений войск НАТО или воздушного боя французских, американских и итальянских истребителей с ливийскими МиГ-23. Не исключена и версия террористического акта.

1 сентября 1983 года Boeing 747-2B5B (регистрационный номер HL7442) южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines, выполнявший рейс 007 по маршруту Нью-Йорк - Сеул (через Анкоридж), отклонился от маршрута, углубился в воздушное пространство СССР, где был принят за самолет-разведчик, сбит ракетой с советского истребителя-перехватчика Су-15 и разбился в океане близ острова Монерон к юго-западу от Сахалина. Погибли все 246 пассажиров (включая конгрессмена США Ларри Макдональда) и 23 члена экипажа. Расследования Международной организации гражданской авиации (ИКАО) показали, что пилоты Boeing ошибочно настроили автопилот, не знали об отклонении от маршрута и не видели советский перехватчик. После катастрофы, чтобы избежать подобных навигационных ошибок в будущем, администрация президента США Рональда Рейгана разрешила гражданское использование военной спутниковой навигационной системы GPS.

3 июля 1988 года Airbus A300B2-203 (регистрационный номер EP-IBU) авиакомпании Iran Air, выполнявший регулярный рейс между Бендер-Аббасом (Иран) и Дубаем, был сбит ракетой, запущенной с крейсера Vincennes Военно-морских сил США. Американские военные приняли авиалайнер за истребитель. Погибли 290 человек, в том числе 66 детей. В 1996 году США выплатили компенсации семьям погибших, однако ответственность за случившееся на себя не взяли.

4 октября 2001 года Ту-154М (регистрационный номер RA-85693) российской авиакомпании "Сибирь" (ныне выполняет полеты под брендом S7 Airlines), следовавший рейсом 1812 из Тель-Авива в Новосибирск, потерпел крушение над Черным морем в 200 км к юго-западу от Сочи. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 78 человек - 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Согласно материалам расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолет поразила ракета украинского зенитного ракетного комплекса С-200, запущенная в ходе военных учений. Согласно межправительственному соглашению от 26 декабря 2003 года власти Украины выплатили компенсацию родственникам погибших, не признавая юридической ответственности за катастрофу.

17 июля 2014 года Boeing 777-200ER (регистрационный номер 9M-MRD) авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины в районе села Грабово близ города Торез после поражения ракетой зенитного комплекса "Бук". Погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Ведется расследование причин произошедшего. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей в XXI веке и вошла в десятку крупнейших за всю историю авиации.