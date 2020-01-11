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Биография султана Омана Кабуса бен Саида, правившего страной с 1970 года

Он умер 10 января в возрасте 79 лет
Кабус бен Саид Аль Саид Andrew Caballero-Reynolds/Pool Photo via AP
Описание
Кабус бен Саид Аль Саид
© Andrew Caballero-Reynolds/Pool Photo via AP

ТАСС-ДОСЬЕ: 10 января 2020 года в возрасте 79 лет после продолжительной болезни умер султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид. 

Он родился 18 ноября 1940 года в городе Салала (провинция Дофар, султанат Маскат, в настоящее время - территория Омана). Единственный сын Саида бен Теймура - правителя Маската (до 1970 года территория современного Омана состояла из султаната Маскат и имамата Оман). Принадлежал к династии Аль-Бу-Саид.

Начальное образование получил при дворе в Салале. В 1958 году переехал в Великобританию, где окончил один из частных колледжей в графстве Саффолк, а в 1962 году - Королевскую военную академию в Сандхерсте (графство Беркшир).

Служил в британских частях в Германии, после увольнения из армии прослушал курс по основам местного самоуправления в Оксфордском университете (Великобритания).

В 1964 году по требованию отца вернулся в Оман и занялся изучением исламского права и истории страны.

23 июля 1970 года при поддержке британских советников Кабус совершил бескровный переворот, в результате которого его отец отрекся от власти. 8 августа 1970 года он сформировал кабинет министров во главе со своим дядей, Тариком бен Теймуром (с 1972 года пост премьер-министра перешел к Кабусу). Занял должности министра иностранных дел, министра обороны и верховного главнокомандующего вооруженными силами Омана.

9 августа 1970 года провозгласил объединение страны

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ОманКабус бен Саид
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