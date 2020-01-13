Биография и. о. президента Абхазии Валерия Бганбы

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 января 2020 года парламент Абхазии наделил премьер-министра республики Валерия Бганбу полномочиями исполняющего обязанности главы государства в связи с отставкой президента Рауля Хаджимбы. Решение было принято депутатами единогласно (34 голоса). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию и. о. президента Абхазии.

Валерий Рамшухович Бганба родился 26 августа 1953 года в селе Бзыбь Гагрского района Абхазской АССР (ныне - Республика Абхазия).

В 1976 году докончил Кубанский государственный сельскохозяйственный институт (ныне - Кубанский государственный аграрный университет).

По окончании института работал агрономом совхоза "Гардалинский" (город Аргун Чечено-Ингушской АССР, ныне - Чеченская Республика).

С 1978 года по 1979 год - агроном управления сельского хозяйства Гагрского горисполкома (Абхазская АССР).

В 1979-1982 годах занимал должность второго секретаря Гагрского горкома комсомола.

В 1989 году был назначен директором Цандрипшского табачно-ферментационного завода, в том же году стал председателем Гагрского агропромобъединения.

В 1991 году избран депутатом Верховного совета Республики Абхазия I созыва.

В 1992-1993 годах, во время грузино-абхазского конфликта, был членом штаба по обороне городе Гагра и Бзыбского укрепрайона.

В 1998 году избран председателем Собрания Гагрского района, переизбирался на этот пост в 2001 году.

В 2002-2006 годах занимал должность главы администрации Гагрского района.

С 2006 по 2007 года был генеральным директором санатория "Амра-интернешнл".

В 2007-2012 годах являлся депутатом парламента Республики Абхазия IV созыва, членом комитета по аграрной политике, природным ресурсам и природопользованию.

3 апреля 2012 года был избран председателем Народного собрания - Парламента Республики Абхазия V созыва (за - 21 из 33 депутатов). Сменил Нугзара Ашуба, занимавшего пост спикера с 2002 года.

Во время политического кризиса в мае 2014 года, закончившегося отставкой президента Александра Анкваба, парламент назначил Валерия Бганбу исполняющим обязанности главы республики. Депутаты мотивировали свое решение "неспособностью Александра Анкваба осуществлять полномочия и обязанности президента". Валерий Бганба занимал пост и. о. президента с 31 мая 2014 года. 24 августа главой Абхазии был избран Рауль Хаджимба.

12 марта 2017 года Валерий Бганба баллотировался в Народное собрание - Парламент VI созыва по избирательному округу №10 (Бзыбский), однако в парламент не прошел.

18 сентября 2018 года указом президента Абхазии Рауля Хаджимбы был назначен премьер-министром республики. Место главы правительства оставалось вакантным после гибели 8 сентября 2018 года в ДТП премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии.

В октябре 2019 года, в связи с переизбранием на пост президента Абхазии Рауля Хаджимбы, вместе с кабинетом министров ушел в отставку и продолжал исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

14 октября 2019 года Рауль Хаджимба вновь назначил Валерия Бганбу премьер-министром республики.

Награжден абхазским орденом "Ахьз-Апша" ("Честь и Слава") II степени (2011).

Женат, двое сыновей и дочь.