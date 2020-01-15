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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Как Всемирный банк оценивает уровень бедности

Согласно данным ВБ, в условиях крайней нищеты живут 736 млн человек
Здание штаб-квартиры Всемирного банка Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание штаб-квартиры Всемирного банка
© Shutterstock/FOTODOM

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2020 года президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, назвал важнейшей задачей правительства и Центробанка повышение уровня доходов граждан страны. ТАСС рассказывает о том, как Всемирный банк оценивает уровень бедности в разных странах.

Что такое порог бедности

ООН определяет черту бедности как уровень доходов, необходимый для покупки основных товаров и услуг (продукты питания, одежда, оплата жилья, водоснабжение, электричество, школьное образование, медицинское обслуживание). Уровень бедности является относительным понятием и зависит от общего уровня благосостояния в конкретной стране. Различают абсолютную и относительную бедность. Люди, живущие в абсолютной бедности, могут удовлетворить только минимальные потребности, обеспечивающие биологическую выживаемость. Те, кто существует в условиях относительной бедности, имеют доход, равный 50-60% от медианного дохода по стране.

Национальные органы власти устанавливают порог (черту) бедности, чтобы выявить наименее обеспеченные слои населения, определить задачи в области социальной защиты. При этом используются разные критерии, в богатых странах порог бедности выше, чем в бедных.

Методика Всемирного банка

В 1990 году эксперты Всемирного банка (ВБ) предложили измерять численность бедного населения в мире, применяя стандарты, используемые в беднейших государствах. Изучив национальные уровни бедности в 15 таких государствах, они пересчитали их с использованием валютных курсов на основе паритета покупательной способности (ППС; рассчитывается на основе данных цен во всем мире). Это было сделано для того, чтобы цену одного набора товаров и услуг можно было корректно сопоставить во всех странах. В результате эксперты пришли к выводу, что в шести из рассмотренных беднейших стран уровень бедности составил около $1 на человека в день. Этот показатель и был принят в качестве первого международного порога бедности.

Ввиду нарастания различий в стоимости жизни в странах мира ВБ столкнулся с необходимостью периодического пересмотра показателя глобального уровня бедности. В 2005 году Банк произвел перерасчет этого показателя на основе уровней бедности, принятых в тех же наиболее бедных странах мира, и глобальный порог бедности был повышен до $1,25. В 2015 году порог был вновь пересмотрен и увеличен до $1,9 в ценах 2011 года на основе ППС.

Кроме того, в ВБ приняты более высокие уровни бедности для стран с доходом ниже среднего, со средним и высоким уровнем дохода - $3,2, $5,5 и $21,7. Специалисты Банка подчеркивают, что эти показатели основаны на денежных критериях и не учитывают такие аспекты, как доступ к образованию, услугам здравоохранения, водо- и электроснабжению.

Доклады ВБ

Каждые два года с 1990-го выходят доклады ВБ "Бедность и общее процветание". Последний был опубликован в октябре 2018 года. Основным показателем в нем является международная черта бедности в размере $1,9 на человека в день, но вводятся и новые определения и измерения бедности, например, социальной бедности. Этот показатель объединяет концепцию абсолютной и относительной бедности. Кроме того, в связи с тем что бедность по уровню доходов не отражает доступа к коммунальным услугам (вода, электричество), здравоохранения или образования, был введен показатель многомерной бедности. В соответствии с этим определением доля бедных на глобальном уровне примерно на 50% выше по сравнению с монетарной бедностью.

Согласно данным ВБ, в условиях крайней нищеты (имеют доход ниже $1,9 в день) живут 736 млн человек (10% населения планеты), почти половина населения мира - 3,4 млрд человек - на менее чем $5,5 в день. Континентом с самым высоким уровнем бедности является Африка, беднейшие страны на планете - Демократическая Республика Конго (уровень крайней бедности - 77,1%) и Мадагаскар (77,6%).

Показатели по России

По данным ВБ, в 2010 году в России 0,1% населения жили меньше чем на $1,9 в день. Затем показателем бедности в РФ стало количество проживающих на $3,2 в день - в 2012 году доля такого населения также составила 0,1%. С 2013 года наиболее бедной категорией россиян, согласно методике ВБ, стали те, кто жил на $5,5 в день. Это 2,5% населения в 2013 году, 2,4% - в 2014 году и 2,7% - в 2015 году.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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