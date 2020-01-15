Какими полномочиями обладает президент России

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2020 года, выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин предложил изменить порядок утверждения председателя правительства, а также вице-премьеров и федеральных министров. В соответствии со ст. 111 и 112 действующей Конституции, Госдума дает главе государства только согласие на назначение премьер-министра. Окончательное утверждение руководителя правительства относится к прерогативе президента. Вице-премьеров и министров кабинета глава государства назначает по представлению премьера. ТАСС подготовил справку о полномочиях президента в соответствии с действующим Основным законом.

Президент России

Полномочия российского президента определяются статьями 80-93 Конституции, принятой 12 декабря 1993 года. Согласно ст. 80 Основного закона президент России имеет статус "главы государства", "гаранта" конституции, прав и свобод человека и гражданина. Он занимает особое место в системе власти и не входит непосредственно ни в одну из трех ее ветвей (исполнительная - правительство; законодательная - Федеральное собрание; судебная - суды). При этом глава государства может принимать решения только в рамках действующей Конституции и федеральных законов.

Президент избирается сроком на шесть лет и не может занимать высшую должность в стране более двух сроков подряд. Его указы и распоряжения обязательны к исполнению на всей территории страны.

Национальная безопасность

Президент является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ, ему же принадлежит право назначать на должности и освобождать от них высшее командование армии и флота России.

В случае агрессии (или ее непосредственной угрозы) против Российской Федерации глава государства имеет право ввести на всей территории страны или в ее отдельных местностях военное положение. Также при попытках вооруженного мятежа, массовых беспорядках, техногенных или экологических катастрофах и других экстренных обстоятельствах президент может объявлять чрезвычайное положение. В обоих случаях он обязан незамедлительно проинформировать о своем решении обе палаты Федерального собрания. В течение 48 часов введение военного положения должно быть одобрено большинством членов Совета Федерации (чрезвычайное положение должно получить одобрение в течение 72 часов).

Согласно ст. 106 Конституции, президент не имеет права объявлять войну и заключать мир. Это исключительная компетенция Совета Федерации.

Глава государства формирует и возглавляет Совет безопасности РФ. В этот совещательный орган входят председатели палат Федерального собрания, глава правительства, министры силового блока и иностранных дел, глава администрации президента и др. Совбез готовит для главы государства основные документы в сфере национальной безопасности, в частности, военную доктрину, которую утверждает президент.

Внешняя политика

Как глава государства президент Российской Федерации представляет страну на международной арене. Он непосредственно осуществляет руководство внешней политикой РФ, определяет ее основные направления (в частности, в послании Федеральному собранию), ведет переговоры с руководителями иностранных государств и международных организаций. Для вступления в силу ратифицированных Государственной думой международных договоров необходима подпись российского президента.

Глава государства осуществляет общее руководство деятельностью Министерства иностранных дел. После консультаций с профильными комитетами обеих палат парламента он назначает и отзывает дипломатических представителей России в иностранных государствах и при международных организациях. Также президент принимает верительные и отзывные грамоты иностранных дипломатов.

Исполнительная власть

Президент определяет основные направления внутренней политики страны. Согласно Конституции, он имеет право председательствовать на заседаниях правительства. Главе государства непосредственно подчинены 19 ведомств (из 72 входящих в структуру правительства), в числе которых министерства силового блока, юстиции, иностранных дел, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральное архивное агентство и др.

Президент играет решающую роль при формировании нового состава кабинета министров. С согласия Госдумы он назначает председателя правительства. По предложению премьера глава государства утверждает структуру кабинета, назначает вице-премьеров и федеральных министров. Принимает решения о назначении руководителей силовых ведомств, а также об отставке глав министерств. Кроме того, согласно конституции, президент имеет право отправить в отставку правительство в полном составе, исходя из соображений политической необходимости.

Помимо кабинета министров президент формирует собственную администрацию, которая обеспечивает деятельность главы государства и осуществляет контроль за исполнением его решений. В структуру администрации президента входит 21 управление (в том числе по внутренней и внешней политике), помощники и советники, а также полномочные представители президента (и их аппараты) в федеральных округах.

Президент представляет Государственной думе кандидатуру для назначения на должность председателя Центрального банка, а также ставит перед нижней палатой парламента вопрос об освобождении его от должности.

Глава государства также является арбитром при наличии разногласий между федеральными и региональными органами власти, он может использовать для этого различные согласительные процедуры (организацию переговоров, третейских судов и др.).

Президент имеет право приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ в случае, если они противоречат российской конституции, федеральным законам или нарушают права и свободы человека и гражданина. Окончательные решения по такого рода вопросам принимают суды.

Законодательная власть

Президент обладает правом законодательной инициативы, в том числе по вопросам пересмотра российской конституции. Федеральные законы, принятые обеими палатами российского парламента, вступают в силу только после их подписания главой государства.

По вопросам особой государственной важности президент может назначать всенародное голосование - федеральный референдум.

С 2014 года российский президент получил право назначать не более 10% (17 человек) членов Совета Федерации (остальные сенаторы являются представителями законодательных и исполнительных органов власти субъектов).

Глава государства назначает выборы в Государственную думу. Он также может распустить нижнюю палату парламента в трех случаях:

если депутаты трижды отклонят представленные президентом кандидатуры на должность председателя правительства;

если Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие правительству;

если Дума откажет в доверии правительству, когда вопрос о таком доверии был поставлен перед ней премьер-министром.

Суды и прокуратура

Глава государства представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности судей Конституционного и Верховного судов. Также ему принадлежит право напрямую назначать судей других федеральных судов.

В прокуратуре России к компетенции президента относится назначение и освобождение от должности прокуроров субъектов РФ и др. Кроме того, глава государства представляет Совету Федерации для утверждения кандидатов на пост генерального прокурора и его заместителей.

Другие полномочия

Президент решает вопросы гражданства РФ и предоставления политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся с соответствующей просьбой к властям страны.

Президент имеет право своими указами осуществлять помилование осужденных, т. е. освобождать их от дальнейшего отбывания наказания либо смягчать вынесенный судом приговор.

К компетенции главы государства также относится награждение граждан России орденами и медалями, а также присвоение высших воинских и высших специальных званий.

Процедура импичмента (отрешения от должности)

Согласно Конституции, президент обладает неприкосновенностью. Однако в случае обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, он может быть принудительно отстранен от должности Советом Федерации, а также предан суду. Обвинение в отношении высшего должностного лица выдвигает Госдума (для этого требуется две трети голосов депутатов), затем его рассматривают Верховный и Конституционный суды. Окончательное решение об отстранении президента от должности принимает Совет Федерации (не менее двух третей голосов) в трехмесячный срок с момента выдвижения обвинения.