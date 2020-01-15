Как менялась действующая Конституция России

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести ряд поправок в действующую Конституцию РФ. В частности, глава государства выступил с инициативой включить в основной закон запрет на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усилить роль парламента, губернаторов, Госсовета.

ТАСС рассказывает о процедуре внесения изменений в Конституцию РФ, а также о поправках, которые были приняты в основной закон с момента вступления его в силу.

Процедура внесения изменений в Конституцию РФ

Согласно ст. 134 основного закона, предлагать изменения в текст конституции могут президент, Совет Федерации (СФ), Государственная дума, правительство, законодательные органы субъектов Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов СФ или депутатов Госдумы. Поправки в конституцию могут быть внесены указом президента РФ, федеральным конституционным законом, законом РФ о поправке к конституции.

Ключевые положения Конституции - основы конституционного строя (гл. 1), права и свободы человека и гражданина (гл. 2) и принципы изменения конституции (гл. 9) - не могут быть пересмотрены Федеральным собранием. В случае, если их изменение поддержат три пятых от общего числа членов Совета Федерации и Госдумы, производится созыв Конституционного собрания. Оно должно принять решение о сохранении действующего основного закона или разработать проект новой Конституции. Новый основной закон может быть принят самим Конституционным собранием двумя третями голосов от общего числа делегатов, либо вынесен на всенародное голосование. В последнем случае Конституция считается принятой, если ее поддержали более половины принявших участие в голосовании (оно считается состоявшимся только при участии более половины избирателей).

Поправки, касающиеся федеративного устройства РФ, органов исполнительной, законодательной, судебной власти, местного самоуправления, принимаются законом РФ о поправке к Конституции и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.

Изменения в ст. 65 Основного закона, где перечисляются субъекты РФ, вносятся на основании федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта. При простом изменении названий регионов изменения в ст. 65 вносятся указом главы государства.

Изменения действующего Основного закона (1996-2019)

За всю историю действующей Конституции было принято 15 законодательных актов, вносящих поправки в ее текст. Первым стал указ Бориса Ельцина от 9 января 1996 года о корректировке названий двух республик - Ингушетии и Северной Осетии - Алании. Впоследствии большинство поправок коснулось именно этой статьи в связи с переименованием (объединением) субъектов Федерации и включением в состав РФ Республики Крым и Севастополя. Последние изменения были внесены 27 марта 2019 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ о переименовании Кемеровской области в Кемеровскую область - Кузбасс.

Другим важнейшим изменением Основного закона стало увеличение срока полномочий главы государства с 4 до 6 лет, а депутатов Государственной думы - с 4 до 5 лет. Соответствующие изменения в ст. 81 и 96 были приняты 30 декабря 2008 года.

5 февраля 2014 года в Конституцию была внесена поправка, связанная с ликвидацией Высшего Арбитражного суда и передачей его полномочий Верховному суду РФ. Кроме того, были расширены полномочия главы государства по кадровым решениям в прокуратуре, он получил возможность назначать заместителей генпрокурора, прокуроров субъектов РФ и др. 21 июля 2014 года президент РФ получил право своим указом напрямую назначать до 10% членов Совета Федерации РФ.