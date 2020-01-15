Биография Дмитрия Медведева

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2020 года правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку. Президент Владимир Путин поручил уходящему кабинету министров исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Дмитрий Медведев занимал пост премьера 2 тыс. 809 дней (семь лет и восемь месяцев) - самое продолжительное время среди глав российских правительств в 1991-2020 годах.

Происхождение, образование, научная степень

Дмитрий Анатольевич Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). Его отец - Анатолий Афанасьевич (1926-2004), был профессором Ленинградского технологического института имени Ленсовета (ныне - Санкт-Петербургский государственный технологический институт). Мать - Юлия Вениаминовна (род. 1939), филолог, преподавала в Ленинградском государственном педагогическом институте (ныне - Российский государственный педагогический университет) имени А. И. Герцена, позже работала экскурсоводом в городе Павловск.

В 1987 году Дмитрий Медведев окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ЛГУ; ныне - Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ), в 1990 году - аспирантуру юридического факультета СПбГУ. Среди однокурсников Дмитрия Медведева по факультету были Константин Чуйченко (ныне - и. о. заместителя председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ), Николай Винниченко (заместитель генпрокурора), Артур Парфенчиков (глава Карелии).

Кандидат юридических наук. Доцент. В 1990 году в СПбГУ защитил диссертацию на тему "Проблемы реализации гражданской правосубъектности государственного предприятия".

Начало карьеры

В 1982 году Дмитрий Медведев работал лаборантом кафедры Ленинградского технологического института имени Ленсовета.

В 1986-1991 годах являлся членом Коммунистической партии Советского Союза.

С 1987 по 1990 год был ассистентом кафедры гражданского права юридического факультета ЛГУ. Весной 1989 года участвовал в избирательной кампании профессора юридического факультета ЛГУ Анатолия Собчака, который баллотировался в народные депутаты СССР.

В 1990-1999 годах Дмитрий Медведев преподавал на кафедре гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета.

Одновременно в 1990-1995 годах занимал должность советника председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Анатолия Собчака, был экспертом Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, председателем которого являлся Владимир Путин.

В 1990-х годах Дмитрий Медведев входил число соучредителей коммерческих компаний "Финцелл" и "Илим Палп Энтерпрайз", контролировавших ряд предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности.

На государственной службе

В 1999 году Дмитрий Медведев перешел на госслужбу. С 9 ноября по 31 декабря 1999 года - заместитель руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Козака.

С 31 декабря 1999 года по 3 июня 2000 года был заместителем Александра Волошина, руководившего Администрацией президента РФ (с 31 декабря 1999 года пост и. о. главы государства занимал Владимир Путин, 26 марта 2000 года он был избран президентом РФ).

15 февраля 2000 года Дмитрий Медведев возглавил предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина.

С 3 июня 2000 года - первый заместитель руководителя, с 30 октября 2003 года по 14 ноября 2005 года - руководитель администрации президента Владимира Путина.

В 2000-2008 годах также входил в состав совета директоров ОАО "Газпром". В 2000-2001 годах и 2002-2008 годах занимал пост председателя, в 2001-2002 годах - заместителя председателя совета директоров компании. В 2002-2008 годах вновь возглавлял совет директоров "Газпрома".

12 ноября 2003 года вошел в состав Совета безопасности РФ. С 24 апреля 2004 года по 25 мая 2008 года и с 25 мая 2012 года по настоящее время - постоянный член Совбеза.

14 ноября 2005 года Дмитрий Медведев был назначен первым заместителем председателя правительства (премьером в это время был Михаил Фрадков, с сентября 2007 года - Виктор Зубков). Занимал этот пост до 7 мая 2008 года. Курировал вопросы реализации национальных проектов, обеспечения свободы экономической деятельности, развития конкуренции и антимонопольной политики, проведения государственной политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды, развития массовых коммуникаций, юстиции, взаимодействия правительства с органами судебной власти и прокуратуры.

10 декабря 2007 года руководители "Единой России", "Справедливой России", Аграрной партии и партии "Гражданская сила" на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложили выдвинуть первого вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом на пост главы государства на выборах 2 марта 2008 года. 11 декабря 2007 года Дмитрий Медведев объявил, что в случае своего избрания на пост президента намерен предложить должность председателя правительства Владимиру Путину. 17 декабря 2007 года на VIII съезде партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев был официально выдвинут кандидатом в президенты. В январе 2008 года его предвыборный штаб возглавил руководитель администрации главы государства Сергей Собянин.

Работа на высших государственных постах

2 марта 2008 года Дмитрий Медведев был избран президентом РФ, став самым молодым главой государства в российской истории с 1917 года. За него проголосовали 70,28% избирателей (второе место на выборах занял лидер КПРФ Геннадий Зюганов, 17,72%). Дмитрий Медведев вступил в должность президента 7 мая 2008 года и занимал этот пост до 7 мая 2012 года. Являлся Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами (в том числе во время вооруженного конфликта с Грузией в августе 2008 года), председателем Государственного совета.

С 25 мая 2008 года по 25 мая 2012 года как глава государства был председателем Совета безопасности РФ.

24 сентября 2011 года на XII съезде "Единой России" Дмитрий Медведев предложил на следующих президентских выборах в 2012 года выдвинуть в качестве партийного кандидата председателя партии, премьер-министра страны Владимира Путина. Глава правительства в свою очередь отметил, что для него "это огромная честь", и сказал, что в случае его избрания "Дмитрий Анатольевич... возглавит правительство Российской Федерации, для того чтобы продолжить работу по модернизации всех сторон нашей жизни".

7 мая 2012 года президент РФ Владимир Путин в день своей инаугурации внес в Государственную думу кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение его председателем правительства. 8 мая за кандидатуру Медведева проголосовали 299 депутатов из 450, против - 144.

С 8 мая 2012 года Дмитрий Медведев являлся председателем правительства. Был назначен повторно на этот пост 8 мая 2018 года после очередных президентских выборов в стране. Его кандидатуру поддержали 374 депутата Госдумы, против проголосовали 56.

С 22 мая 2012 года - член Всероссийской политической партии "Единая Россия", с 26 мая - председатель партии.

Участие в различных органах

Возглавляет президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, также является заместителем председателя этого Совета (с июля 2018 года).

Руководит правительственными комиссиями по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (с октября 2012 года), по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (с марта 2013 года), по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (с сентября 2013 года), по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока (с февраля 2015 года), по вопросам социально-экономического развития Калининградской области (с марта 2015 года), по импортозамещению (с августа 2015 года), по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий (с июня 2016 года), по модернизации экономики и инновационному развитию России (с сентября 2018 года).

Возглавляет Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (с мая 2012 года), а также Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии (с июня 2012 года).

Председатель наблюдательного совета государственной корпорации ВЭБ.РФ (с августа 2013 года).

Председатель международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково" (с сентября 2006 года), попечительского совета Ассоциации юристов России (с 2007 года).

Председатель попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета.

Являлся председателем президиума советов при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов (2006-2008), по модернизации экономики и инновационному развитию России (2012-2018), по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (2013-2018).

Возглавлял правительственные комиссии по вопросам охраны здоровья граждан (2012-2018), по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (2012-2018), по координации деятельности Открытого правительства (2013-2018).

Сведения о доходах, чины, награды, почетные звания, публикации

Сумма декларированного дохода за 2018 года составила 9 млн 918 тыс. рублей. Супруга доходов не декларировала.

Действительный государственный советник I класса (2000).

Полковник запаса.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени (2015). Отмечен двумя благодарностями президента РФ (2002, 2003).

Является кавалером Большого креста с бриллиантами ордена "Солнце Перу" (2008). Награжден орденами Освободителя (Венесуэла; 2008), Славы (Армения; 2011), Иерусалима (Палестинская национальная администрация; 2011), "Данакер" (2016; Киргизия), "Уацамонга" (Южная Осетия, 2018).

Лауреат премии правительства РФ в области образования 2001 года - за участие в создании учебника "Гражданское право" для учебных заведений высшего профессионального образования.

Почетный доктор права юрфака СПбГУ, почетный доктор Университета мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана, Бакинского государственного университета. Почетный доктор юридических наук университета "Коре" (Республика Корея). Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного технологического института. Почетный доктор политических наук Гаванского университета.

Награжден памятной медалью А. М. Горчакова МИД России за большие заслуги в укреплении мира и развитии международного сотрудничества (2008).

Является одним из авторов учебника "Гражданское право" для учебных заведений высшего профессионального образования под редакцией Александра Сергеева и Юрия Толстого. Написал для него четыре главы: по государственным и муниципальным предприятиям, кредитным и расчетным обязательствам, транспортному праву, алиментным обязательствам.

Семья

Женат. Супруга - Светлана Владимировна Медведева (урожденная Линник) - родилась 15 марта 1965 года в городе Кронштадт Ленинградской области, окончила Ленинградский финансово-экономический институт. Сын - Илья (род. 3 августа 1995 года) - окончил международно-правовой факультет МГИМО.

Увлечения, аккаунты в соцсетях

Увлекается фотографированием.

Болельщик футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург).

Любимая рок-группа - Deep Purple. Также слушает музыку Black Sabbath, Led Zeppelin.

Дмитрий Медведев - один из самых активных пользователей интернета среди российских высокопоставленных чиновников. Его аккаунт в Twitter - @KremlinRussia - был заведен 23 июня 2010 года, когда Дмитрий Медведев занимал пост президента (летом 2011 года переименован в @MedvedevRussia). Он стал первым среди российских госслужащих, кто завел свой микроблог, а его Twitter является одним из самых популярных ресурсов в российской блогосфере - в настоящий момент у него 4,78 млн читателей. Помимо русскоязычного у Дмитрия Медведева есть англоязычный аккаунт - @MedvedevRussiaE.

Медведев также ведет аккаунты в Facebook (1,38 млн подписчиков), "Вконтакте" (2,2 млн), Instagram (2,6 млн человек).

Вел свой собственный видеоблог на LiveJournal в 2008-2014 годах.