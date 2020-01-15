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Отставка правительства России

Итоги деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра

15 января 2020 года правительство России подало в отставку
Описание
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин принял отставку правительства.

Дмитрий Медведев возглавлял кабмин с 8 мая 2012 года - всего 2 тыс. 809 дней (первое место по продолжительности пребывания на посту среди всех премьер-министров современной России). ТАСС подготовил материал о некоторых итогах деятельности правительства Дмитрия Медведева.

Экономические показатели

За период пребывания Дмитрия Медведева на посту премьер-министра валовый внутренний продукт (ВВП) России в текущих ценах увеличился на 53% с 68 трлн 163,9 млрд рублей в 2012 году до 104 трлн 335 млрд рублей в 2018 году. (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы). ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в текущих ценах вырос на 5,2% - с $25 785 в 2012 году до $27 147 в 2018 году (данные Всемирного банка), однако среди стран мира по этому показателю Россия переместилась с 47-го на 55-е место.

По итогам 2012 года бюджет был сведен с незначительным дефицитом в 0,06% ВВП (доходы составили 12 трлн 854 млрд рублей, расходы - 12 трлн 895 млрд рублей). По итогам 2018 года бюджет был профицитным (2,7% ВВП). Доходы составили 19 трлн 454 млрд рублей, расходы - 16 трлн 713 млрд рублей. По актуальным данным за 2019 год, профицит ожидается на уровне 1,7% ВВП.

Инвестиции в основной капитал выросли на 39,8% с 12 трлн 586 млрд рублей до 17 трлн 595 млрд рублей.

Социальная сфера

За время пребывания Дмитрия Медведева на посту премьер-министра численность населения России выросла на 2,6% - с 143 млн человек на 1 января 2012 года до 146,8 млн на 1 января 2019 года.

Смертность на 1 тыс. населения уменьшилась с 13,3 человека в 2012 году до 12,5 в 2018 году. Уровень безработицы снизился с 5,5% в 2012 году до 4,6% в ноябре 2019 года.

Размер среднемесячной заработной платы увеличился на 72% - с 26 тыс. 629 рублей в 2012 году до 45 тыс. 726 рублей в III квартале 2019 года. Среднемесячная пенсия увеличилась на 71% - с 9 тыс. 40,5 рублей в 2012 году до 15,5 тыс. в 2019 году.

С 2012 по 2018 год число преступлений на 100 тыс. населения уменьшилось на 15%, с 1609 до 1360.

По индексу человеческого развития (HDI) Россия поднялась с 55-го места в 2012 году на 49-е в 2018 году, переместившись из группы стран с "высоким" HDI в группу стран с "очень высоким" индексом человеческого развития.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияОтставка правительства России
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Отставка правительства России
Биография Дмитрия Медведева
15 января правительство России во главе с премьер-министром подало в отставку
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