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Биография Михаила Мишустина

15 января Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы на должность премьер-министра
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Он родился 3 марта 1966 года в Москве.

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт ("СТАНКИН"; ныне - Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") с присвоением квалификации "инженер-системотехник", в 1992 году - аспирантуру этого вуза.

В 2003 году в Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по теме "Механизм государственного налогового администрирования в России".

Доктор экономических наук. В 2010 году в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) защитил диссертацию на тему "Стратегия формирования имущественного налогообложения в России".

С 1992 года Михаил Мишустин работал в Международном компьютерном клубе (некоммерческая организация, ставившая целью "привлечение западных передовых информационных технологий" в Россию). До 1995 года - директор тестовой лаборатории, в 1995-1996 годах - заместитель генерального директора Левона Амдиляна, в 1996-1998 годах - председатель правления Международного компьютерного клуба.

В 1998 году занимал должность помощника руководителя Государственной налоговой службы РФ Бориса Федорова по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей.

С 22 августа 1998 года - заместитель руководителя Государственной налоговой службы РФ. Ведомством в эти периоды руководили Борис Федоров, а с сентября 1998 года - Георгий Боос. 23 декабря 1998 года на базе Государственной налоговой службы было образовано Министерство РФ по налогам и сборам.

С марта 1999 года по март 2004 года занимал должность заместителя министра РФ по налогам и сборам. Министерством в этот период последовательно возглавляли Георгий Боос, Александр Починок (с мая 1999 года) и Геннадий Букаев (с мая 2000 года).

С 22 марта 2004 года по 18 декабря 2006 года - руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость; упразднено в марте 2009 года).

С 18 декабря 2006 года по 29 февраля 2008 года Михаил Мишустин руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ; упразднено в октябре 2009 года).

В 2008-2010 годах - президент компании UFG Capital Partners и управляющий партнер группы компаний UFG Asset Management (управление активами, инвестиционный бизнес), курировал проекты по запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развитие бизнеса в регионах. Одним из основателей группы UFG был бывший министр финансов Борис Федоров. В этот же период Михаил Мишустин был научным руководителем Института экономики недвижимости Государственного университета "Высшая школа экономики".

С 6 апреля 2010 года - руководитель Федеральной налоговой службы РФ (ФНС России). Сменил на этом посту Михаила Мокрецова.

Одновременно с октября 2013 года является научным руководителем факультета налогов и налогообложения Финансового университета при правительстве РФ.

Входит в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА. Член ученого совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Входил в состав Совета при президенте РФ по развитию финансового рынка Российской Федерации (2011-2018).

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 18 млн 993 тыс. рублей, супруги - 47 млн 709 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ I класса (2010).

Награжден орденами Почета (2012), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015). Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2013) и благодарностью правительства РФ (2016).

Автор монографии "Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России" (2005).

Женат, трое сыновей.

Играет в хоккей.

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