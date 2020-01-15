Совет безопасности России. История и структура

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост и.о. председателя правительства Дмитрия Медведева. ТАСС подготовил материал об истории, современных полномочиях и структуре Совбеза РФ.

Создание Совбеза, история в начале 1990-х годов

Законодательная подготовка к созданию Совета безопасности в России началась вместе с учреждением поста президента РСФСР в 1991 году. Принятый 24 апреля 1991 года закон "О Президенте РСФСР" предусматривал, что глава республики возглавляет Совет безопасности, "структура, полномочия и порядок формирования которого определяются законом РСФСР". Конституционный статус новый государственный орган получил 24 мая 1991 года, когда положение о Совбезе было включено в Конституцию РСФСР.

5 марта 1992 года Верховный совет РФ принял закон "О безопасности", которым были определены функции и полномочия Совета безопасности РФ и порядок его формирования. 3 апреля того же года указом президента РФ Бориса Ельцина секретарем Совбеза был назначен Юрий Скоков, а 22 мая он был утвержден в этой должности Верховным советом РФ.

В полном составе Совет безопасности РФ был сформирован 3 июня 1992 года, согласно указу главы государства. Право решающего голоса в СБ РФ получили пять человек: президент РФ (он же - председатель Совбеза), вице-президент РФ, первый заместитель председателя Верховного совета, председатель Совета министров и секретарь Совбеза. При этом четыре постоянных члена входили в состав Совета по должности, а секретарь назначался главой государства (затем его кандидатуру утверждал Верховный совет) и подчинялся непосредственно президенту. Также распоряжением Бориса Ельцина от 3 июня 1992 года была утверждена структура аппарата СБ РФ, который вошел в состав администрации президента.

7 июля 1992 года глава государства подписал указ "О порядке реализации решений Совета безопасности Российской Федерации". Этот документ по сути предоставлял секретарю СБ РФ Юрию Скокову право координировать работу органов исполнительной власти в процессе реализации решений Совета и превращал Совбез в контрольный институт государственной власти. Согласно указу, руководители федеральных и местных органов власти были обязаны "принимать исчерпывающие меры по выполнению решений Совета безопасности РФ в части их касающейся, оформляя соответствующие распорядительные документы в двухдневный срок после получения решений СБ РФ". В период своей работы в Совете Юрий Скоков решал проблемы урегулирования взаимоотношений РФ с государствами СНГ в сфере внутренних дел, разведки, деятельности спецслужб. Кроме того, он занимался организацией перевозки в Россию ядерных объектов и материалов, которые оставались на территории бывших союзных республик.

В марте 1993 года Юрий Скоков отказался подписать проект указа президента РФ Бориса Ельцина о введении "особого порядка управления страной", который фактически приостанавливал действие конституции и ограничивал полномочия парламента. Вскоре после этого Скоков был снят с должности секретаря Совбеза.

Совет безопасности РФ в 1993-1999 годах

До сентября 1993 года Совет безопасности РФ оставался коллегиальным органом, в состав которого по должности входили представители исполнительной и законодательной власти. После упразднения Конституции РСФCР 1978 года и ликвидации Верховного совета указом Бориса Ельцина от 21 сентября 1993 года формирование персонального состава Совбеза стало исключительной прерогативой президента РФ. Такое положение дел было официально закреплено указом главы государства от 24 декабря 1993 года. В составе Совета безопасности остались три постоянных члена: президент Борис Ельцин, председатель правительства Виктор Черномырдин и новый секретарь Совета Олег Лобов. Под руководством последнего к 1994 году в структуре Совбеза было завершено формирование межведомственных комиссий, задача которых заключалась в разработке решений по отдельным направлениям деятельности.

Летом 1994 года решением Ельцина в состав Совета были включены главы обеих палат российского парламента, 10 января 1995 года они получили статус постоянных членов СБ.

В 1990-х годах в Совете безопасности РФ принимались основные решения по вопросам борьбы с чеченским сепаратизмом. 30 ноября 1994 года Совбез постановил ввести российские войска на территорию Чечни. 31 августа 1996 года секретарь Совета безопасности Александр Лебедь и президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов подписали Хасавюртовские соглашения, которыми завершилась Первая чеченская война 1994-1996 годов. С 1995 по 1998 годы секретарь Совета одновременно занимал пост полномочного представителя президента РФ в Чеченской Республике. После Олега Лобова эту должность последовательно занимали Александр Лебедь и Иван Рыбкин.

2 октября 1996 года секретарь Совета безопасности был лишен права назначать работников аппарата Совбеза. Эти полномочия перешли руководителю администрации президента РФ.

В 1998 году прошла реорганизация Совета безопасности. Указом главы государства от 6 марта 1998 года в его состав были включены Совет обороны, действовавший при президенте РФ с 25 июля 1996 года, и Главная военная инспекция при президенте. На Совбез были возложены задачи по подготовке решений главы государства в области военного строительства, координации и контроля деятельности Вооруженных сил и др.

Совет безопасности в 2000-е годы

С начала 2000-х годов Совет безопасности РФ работал над подготовкой для главы государства целого ряда стратегических документов. В 2000-2003 годах президентом РФ Владимиром Путиным были утверждены Концепция внешней политики РФ, Доктрина информационной безопасности РФ, Морская доктрина РФ на период до 2020 года, Экологическая доктрина РФ, Основы государственной политики в области развития науки и технологий и др.

В период с 2008-го по 2012 год президент РФ Дмитрий Медведев принял разработанные Совбезом Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, Доктрину продовольственной безопасности РФ. В 2014 году глава государства Владимир Путин утвердил Военную доктрину России, 31 декабря 2015 года была утверждена разработанная Совбезом Стратегия национальной безопасности РФ.

Статус, основные задачи

Совет безопасности РФ - конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства. Правовую основу деятельности Совета безопасности составляют Конституция РФ, федеральный закон от 28 декабря 2010 года "О безопасности", а также положение о Совете безопасности, утвержденное указом президента РФ Владимира Путина от 6 мая 2011 года.

В компетенцию Совета безопасности РФ входит:

- формирование основных направлений государственной политики в области национальной безопасности, а также государственной внешней и военной политики, координация деятельности госорганов РФ в этих сферах;

- подготовка проектов законов и федеральных целевых программ в области безопасности;

- прогнозирование и анализ угроз национальной безопасности России, в том числе в области социально-экономической политики, выработка мер по их нейтрализации;

- стратегическое планирование в сфере безопасности, разработка концептуальных и доктринальных документов, в том числе Стратегии национальной безопасности РФ;

- организация научных исследований по вопросам своей компетенции и др.

Совет готовит предложения главе государства:

- по проблемам организации обороны, развития Вооруженных сил, оборонного производства, военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами;

- о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;

- о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения;

- о координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности и др.

Руководство и структура

Согласно п. "ж" ст. 83 Конституции РФ, президент "формирует и возглавляет Совет безопасности Российской Федерации". В состав Совбеза входят председатель, секретарь, постоянные члены (11 человек) и члены совета (18). Решения о назначении должностных лиц в СБ РФ принимает президент России по представлению секретаря Совбеза.

При голосовании в СБ РФ постоянные члены имеют равные права, члены Совета безопасности в принятии решений не участвуют, так как обладают лишь правом совещательного голоса. Решения Совбеза принимаются на заседании постоянными членами простым большинством голосов и вступают в силу после утверждения председателем.

Заседания СБ РФ как правило проводятся раз в три месяца. В целях обсуждения вопросов текущей политики, председатель Совбеза проводит оперативные совещания с его постоянными членами, как правило, один раз в неделю.

Помимо главы государства, постоянными членами Совета безопасности РФ являются директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, и.о. главы МВД Владимир Колокольцев, и.о. главы МИД Сергей Лавров, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, и.о. председателя правительства Дмитрий Медведев, директор СВР Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, и.о. министра обороны РФ Сергей Шойгу.

Аппарат

Аппарат Совета безопасности РФ является самостоятельным подразделением администрации президента РФ и имеет статус ее управления. Действует на основании положения, утвержденного указом президента РФ от 6 мая 2011 года. Аппарат обеспечивает деятельность Совета безопасности РФ, его межведомственных комиссий и Научного совета в информационно-аналитической и организационно-технической сферах. В его функции также входит подготовка предложений, проектов документов для заседаний СБ РФ.

Межведомственные комиссии, Научный совет

Основным рабочим органом в структуре Совбеза являются межведомственные комиссии, задача которых состоит в разработке решений по отдельным направлениям деятельности Совета. В зависимости от возлагаемых задач они могут создаваться по функциональному или региональному признаку, на постоянной или временной основе. На данный момент, согласно официальному сайту СБ РФ, действует семь комиссий:

- по проблемам Содружества Независимых Государств;

- по военной безопасности;

- по общественной безопасности;

- по безопасности в экономической и социальной сфере;

- по информационной безопасности;

- по экологической безопасности;

- по проблемам стратегического планирования.

В целях научно-экспертного обеспечения деятельности Совета безопасности РФ при ведомстве образован Научный совет. В его состав входят представители Российской академии наук, руководители научных организаций и образовательных учреждений высшего профессионального образования, а также отдельные специалисты.