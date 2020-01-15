Что Владимир Путин говорил об отставках правительства

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2020 года правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку. Глава кабинета заявил, что считает такой шаг необходимым на фоне оглашенных президентом России предложений об изменении конституции. На встрече с членами кабинета глава государства Владимир Путин поблагодарил министров за все, "что было сделано на этом этапе совместной работы".

ТАСС подготовил материал о том, что Владимир Путин ранее говорил об отставках правительств Михаила Касьянова и Михаила Фрадкова (отставка кабинета Виктора Зубкова в 2008 году была принята президентом Дмитрием Медведевым).

Отставка правительства Михаила Касьянова, 2004 год

"Данное решение [об отставке] не связано с оценкой итогов деятельности прежнего состава правительства, которую в целом считаю удовлетворительной. Оно продиктовано желанием еще раз обозначить свою позицию в вопросе о том, каков будет курс развития страны после 14 марта 2004 года (выборы президента РФ - прим. ТАСС) <...> Поэтому считаю правильным прямо сейчас, не дожидаясь окончания избирательной кампании, заявить состав высшего исполнительного органа государственной власти, который должен будет принять на себя свою часть ответственности за дальнейшее развитие нашей страны. Своевременное формирование правительства позволит избежать неопределенности в структурах федеральной исполнительной власти, а следовательно - поддержать работоспособность государственного аппарата, сохранить заданный темп преобразований, в том числе в рамках начатой административной реформы" (в прямом телеэфире 24 февраля 2004 года).

Отставка правительства Михаила Фрадкова, 2007 год

"Правительство РФ под вашим [Михаила Фрадкова] руководством в течение последних лет проделало огромную работу и добилось серьезных и положительных результатов. ВВП страны росло за эти годы хорошими темпами, неизменно, каждый год объем экономики России возрастал, инфляция снижалась. Существенным образом росли и доходы наших граждан... Началось осуществление крупных социальных проектов. И это все - результаты деятельности правительства под вашим руководством. Я благодарю вас за ту работу, которая была проделана <...> Разумеется, такая масштабная работа не могла проходить и без некоторых сбоев и без ошибок. Я видел, как глубоко вы это переживали, но, на мой взгляд, и вы, и все наши коллеги стремились к тому, чтобы в максимально быстрые сроки, как можно быстрее и эффективнее эти ошибки исправить" (на встрече с Михаилом Фрадковым в Кремле 12 сентября 2007 года).