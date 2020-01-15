Правительство Российской Федерации. Полномочия и структура

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2020 года правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку. Президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ о полномочиях и структуре правительства.

Общие сведения

Правительство Российской Федерации - высший исполнительный коллегиальный орган государственной власти. Свою деятельность осуществляет на основе конституции, закона о правительстве, других федеральных законов и нормативных актов.

Полномочия

- организует реализацию внутренней и внешней политики Российской Федерации;

- руководит работой федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти и контролирует их деятельность;

- осуществляет регулирование в социально-экономической сфере, проводит единую финансовую, кредитную и денежную политику;

- разрабатывает и представляет Государственной думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение;

- управляет федеральной собственностью;

- осуществляет меры по обеспечению обороны и государственной безопасности;

- проводит единую государственную политику в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии;

- обеспечивает соблюдение законности, прав и свобод граждан, охрану собственности и общественного порядка, борьбу с преступностью.

Согласно ст. 115 Конституции, правительство издает постановления и распоряжения, которые обязательны к исполнению на территории РФ. Решения кабинета министров могут быть отменены российским президентом в случае их противоречия конституции и федеральным законам.

В свою очередь кабинет министров вправе отменять акты федеральных органов исполнительной власти или приостанавливать их действие.

Правительство имеет право учреждать организации, образовывать координационные и совещательные органы. Кроме того, кабинет министров может создавать комиссии для расследования причин возникновения обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации их последствий.

О результатах своей работы правительство ежегодно представляет отчеты Государственной думе.

Структура

Правительство состоит из председателя, его заместителей (с мая 2018 г. - 10 человек) и федеральных министров. Главу кабинета назначает президент с согласия Государственной думы. Вице-премьеры и министры кабинета также назначаются главой государства по представлению премьер-министра. Для решения оперативных вопросов правительство по предложению председателя может образовать президиум. В его состав входят вице-премьеры вместе с министрами силового и экономического блоков, министром иностранных дел, здравоохранения, сельского хозяйства и др.

Правительство возглавляет и обеспечивает согласованную деятельность системы федеральных органов исполнительной власти, состоящей из федеральных министерств и ведомств (по состоянию на январь 2020 г. - 22 министерства, а также 50 федеральных служб и агентств).

Согласно ст. 112 Конституции, структуру правительства утверждает глава государства на основании предложений премьер-министра, которые тот направляет в течение недели после своего назначения на пост.

Помимо министерств и ведомств, в структуру кабинета входят его Аппарат, координационные и совещательные органы (советы и комиссии), а также различные организации при правительстве.

Аппарат правительства

Аппарат правительства является государственным органом, образованным для обеспечения деятельности кабинета министров и его председателя. Среди задач структуры контроль за выполнением органами исполнительной власти принятых правительством решений, а также поручений премьера и его заместителей. Кроме того, Аппарат правительства готовит экспертные заключения на поступившие в кабинет министров проекты законов, организует заседания кабмина и его органов, координирует взаимодействие правительства с палатами Федерального собрания, Конституционным и Верховным судами, рассматривает обращения граждан и др.

Аппарат правительства работает под руководством премьер-министра. Его возглавляет один из вице-премьеров или министров. В структуре - 36 подразделений, в том числе 11 секретариатов (премьер-министра и 10 вице-премьеров), 24 департамента (контроля и проверки выполнения решений правительства, промышленности и инфраструктуры, по формированию системы "Открытое правительство" и др.), а также аппарат коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

По данным Росстата, в конце 2018 года в Аппарате правительства работали 1 тыс. 437 человек, их средняя ежемесячная заработная плата составляла 240 тыс. руб.

Совещательные органы, организации при правительстве

При кабинете министров действует 60 различных координационных и совещательных органов: комиссий, советов, коллегий. В их числе Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, Правительственная комиссия по миграционной политике, Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии, Морская и Авиационная коллегии и др.

Правительство напрямую управляет деятельностью 16 организаций и учреждений. Среди них Информационное телеграфное агентство России ТАСС, Аналитический центр при правительстве, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте, Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Международный детский центр "Артек" и др.

Премии и награды правительства

Правительством учреждены 16 различных премий. В их числе награды в области науки и техники, космической деятельности, образования, культуры, развития театрального искусства, туризма, СМИ, качества и др.

Среди правительственных наград - медали П. А. Столыпина I и II степеней, а также Почетная грамота и благодарность кабинета министров.