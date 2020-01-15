Главы российского правительства с 1990 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2020 года правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку. Президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о том, кто возглавлял российское правительство в 1990-2020 годах.

С 1990 года в России сменилось 16 составов правительства. Кабинет министров возглавляли 12 человек: Иван Силаев (дважды), Борис Ельцин, Егор Гайдар (занимал пост и. о. премьера), Виктор Черномырдин (дважды), Сергей Кириенко, Евгений Примаков, Сергей Степашин, Владимир Путин (дважды), Михаил Касьянов, Михаил Фрадков (дважды), Виктор Зубков и Дмитрий Медведев.

Дольше всех на посту премьер-министра находился Дмитрий Медведев, руководивший правительством с 8 мая 2012 года (2 тыс. 809 дней). Прежний рекорд - 1 тыс. 925 дней - принадлежал Виктору Черномырдину. Самый короткий срок пребывания в должности был у Сергея Степашина - 82 дня.

Иван Силаев (1990-1991)

Иван Силаев (родился в 1930 году), выпускник Казанского авиационного института, 20 лет проработал на Горьковском авиазаводе, затем был министром авиационной промышленности СССР. В 1985-1990 годах - заместитель председателя Совета министров СССР. 15 июня 1990 года был назначен Верховным советом РСФСР главой российского правительства, 18 июня его кандидатуру утвердил Съезд народных депутатов. 12 июля 1991 года, после вступления в должность избранного президента России Бориса Ельцина, был вновь назначен председателем Совмина. После августовского путча 1991 года между Силаевым и Ельциным обострились противоречия: премьер выступал против провозглашения полного суверенитета РСФСР. 26 сентября 1991 года Силаев подал в отставку. В общей сложности он возглавлял правительство РСФСР 468 дней. С сентября 1991 года Силаев руководил Комитетом по оперативному управлению народным хозяйством СССР, затем - Межгосударственным экономическим комитетом, которые выполняли функции последнего общесоюзного правительства. В 1991-1994 годах возглавлял постпредство России при Европейских сообществах в Брюсселе (Бельгия). В дальнейшем был главой Московского межрегионального коммерческого банка, группы "Промышленные машины", Российского союза машиностроителей. С середины 1990-х годов состоял в Экологической партии "Кедр", в 2008 году вступил в "Единую Россию". Герой Социалистического Труда (1975).

Борис Ельцин (1991-1992)

Борис Ельцин (1931-2007) окончил Уральский политехнического институт. В 1950-1960-х работал в строительных организациях Свердловской области. В 1968 году перешел на партийную работу, был первым секретарем Свердловского обкома КПСС. Избирался членом ЦК КПСС. В 1985 году переехал в Москву, стал секретарем ЦК по вопросам строительства. С 1985 года был первым секретарем Московского горкома партии, с 1987 года - первым заместителем председателя Госстроя СССР - министром СССР. Депутат, сопредседатель Межрегиональной депутатской группы, член президиума Верховного Совета СССР. Один из руководителей "демократической платформы" в КПСС. В мае 1990 года был избран председателем Верховного совета РСФСР. В июне 1991 года Ельцин победил на выборах президента РСФСР. Одновременно с 6 ноября 1991 года по 15 июня 1992 года возглавлял российское правительство "на период экономической реформы" (222 дня). В 1996 году переизбран президентом на второй срок. 31 декабря 1999 года во время телеобращения к гражданам страны объявил о своем уходе в отставку. Умер 23 апреля 2007 года.

Егор Гайдар (1992)

Егор Гайдар (1956-2009) после окончания экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова работал в группе академика Станислава Шаталина. Доктор экономических наук (1990). В 1990 году создал Институт экономической политики. Спустя год возглавил при Госсовете РФ рабочую группу по экономической реформе. В 1991-1992 годах был заместителем, первым заместителем председателя правительства Бориса Ельцина. Одновременно возглавлял министерство экономики и финансов. С 15 июня по 14 декабря 1992 года (182 дня) исполнял обязанности главы кабинета министров. В декабре 1992 года Ельцин выдвинул Гайдара на пост главы правительства, но Съезд народных депутатов отказался утвердить его кандидатуру. В 1993 году Егор Гайдар вернулся в правительство Виктора Черномырдина в качестве первого вице-премьера, и. о. министра экономики. В 1994 году ушел с госслужбы. Занимался политической деятельностью: был депутатом Госдумы РФ I и III созывов, одним из лидеров блока "Выбор России", партий "Демократический выбор России" и "Союз правых сил". Возглавлял Институт экономики переходного периода. Умер 16 декабря 2009 года.

Виктор Черномырдин (1992-1998)

Виктор Черномырдин (1938-2010), после окончания Куйбышевского политехнического института работал на нефтеперерабатывающем заводе, был директором Оренбургского газоперерабатывающего завода. С 1967 года - на партийной работе. Был заместителем министра газовой промышленности СССР (1982-1985), министром газовой промышленности в правительстве Николая Рыжкова (1985-1989). Депутат Верховного Совета СССР и РСФСР. В 1989-1992 годах занимал пост председателя правления первого в СССР госконцерна "Газпром". В 1992 году был назначен вице-премьером РФ по топливно-энергетическому комплексу в кабинете Ельцина. С 14 декабря 1992 года по 23 марта 1998 года - председатель Совета министров - правительства (с 25 декабря 1993 года - правительство РФ). В 1995 году Черномырдин создал и возглавил пропрезидентское политическое движение "Наш дом - Россия" (НДР). В 1993 году поддержал Ельцина в его конфликте со Съездом народных депутатов и Верховным советом. Правительство Черномырдина стало единственным в новейшей российской истории, которому парламент в 1995 году вынес частичный вотум недоверия (после теракта в г. Буденновске), возложив вину за безнаказанные действия террористов на министров силового блока. В общей сложности Черномырдин находился на посту председателя правительства 1 тыс. 925 дней. Затем был председателем совета директоров "Газпрома", спецпредставителем президента по урегулированию ситуации вокруг Югославии. Избирался в 1999 году депутатом Госдумы III созыва. В 2001-2009 годах занимал пост посла РФ на Украине, был советником президента Дмитрия Медведева (2009-2010). Умер 3 ноября 2010 года.

Сергей Кириенко (1998)

Сергей Кириенко (родился в 1962 году), выпускник Горьковского института инженеров водного транспорта. С 1986 года находился на комсомольской работе, был секретарем комсомола завода "Красное Сормово", вторым секретарем Горьковского обкома ВЛКСМ. После распада СССР занимался бизнесом, возглавлял правление нижегородского банка "Гарантия", был президентом нефтяной компании "Норси-ойл". В 1997 году перешел на госслужбу, занимал должность первого заместителя министра, затем - министра топлива и энергетики РФ (1997-1998). Сменил на этом посту Бориса Немцова. 23 марта 1998 года назначен первым вице-премьером и и. о. председателя правительства. 10 апреля и 17 апреля 1998 года депутаты Госдумы дважды голосовали против утверждения его кандидатуры на пост премьера. Однако президент внес эту же кандидатуру в третий раз. Согласно конституции РФ, в этом случае отказ парламентариев одобрить кандидатуру премьера повлек бы за собой роспуск Госдумы. Поэтому под давлением президента 24 апреля депутаты дали согласие на назначение Кириенко председателем правительства. В тот же день глава государства издал соответствующий указ. Кириенко возглавлял кабинет министров до 23 августа 1998 года. (121 день). Был отправлен в отставку после объявления в технического дефолта. После ухода из правительства избирался в Госдуму III созыва, руководил фракцией "Союз правых сил" (1999-2000), затем занимал пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе (2000-2005). С 2005 года руководил Федеральным агентством по атомной энергии, с 2007 года - госкорпорацией "Росатом". С октября 2016 года - первый заместитель руководителя Администрации президента.

Евгений Примаков (1998-1999)

Евгений Примаков (1929-2015), окончил Московский институт востоковедения, доктор экономических наук (1969), академик Академии наук СССР (1979). С 1956 года работал в арабской редакции Госкомитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР. С 1965 года был собственным корреспондентом газеты "Правда" на Ближнем Востоке. С 1970 года - заместитель директора, в 1985-1989 годах - директор Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. В конце 1980-х Примаков начал политическую карьеру, стал одним из заметных деятелей горбачевской перестройки. В 1989 году был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, являлся членом комиссии ЦК по международной политике. Одновременно возглавлял одну из палат Верховного Совета СССР, был секретарем отделения экономики АН СССР. С 1990 по 1991 год входил в Президентский совет СССР, отвечал за внешнюю политику. Также был помощником президента СССР Михаила Горбачева в отношениях с "Большой семеркой". С сентября по декабрь 1991 года возглавлял советскую внешнюю разведку - Первое Главное управление КГБ, затем Центральную службу разведки СССР. После распада СССР в 1991-1996 годах был директором Службы внешней разведки. 9 января 1996 года был назначен министром иностранных дел, занимал этот пост в правительствах Черномырдина и Кириенко. 11 сентября 1998 года возглавил российское правительство. Занимал должность премьера до 12 мая 1999 года - 243 дня. После отставки стал одним из лидеров избирательного блока "Отечество - Вся Россия" (ОВР). В декабре 1999 года был избран депутатом Госдумы III созыва. Тогда же официально заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2000 году. Однако в феврале 2000 года отказался от участия в выборах. В 2001-2011 годах возглавлял Торгово-промышленную палату. Умер 26 июня 2015 года.

Сергей Степашин (1999)

Сергей Степашин (родился в 1952 году), выпускник Высшего политучилища (ВПУ) МВД СССР, Военно-политической академии им. В. И. Ленина. Доктор юридических наук (1994). С 1980 года преподавал на кафедре истории КПСС в Ленинградском ВПУ. В 1990-1993 годах был народным депутатом РСФСР, возглавлял комитет ВС по вопросам обороны и безопасности. В 1991-1992 годах - заместитель гендиректора Агентства федеральной безопасности, затем - замминистра безопасности РФ. В 1994-1995 годах - директор Федеральной службы контрразведки (с 1995 года - ФСБ РФ). 30 июня 1995 года, после теракта в Буденновске и вынесения Госдумой частичного вотума недоверия правительству, президент Борис Ельцин отправил Степашина в отставку. В 1995-1997 годах он возглавлял административный департамент Аппарата правительства, курировал силовые структуры. Затем был министром юстиции (1997-1998) и главой МВД (1998-1999), занимал пост первого вице-премьера (1999). С 12 мая 1999 года - врио премьер-министра. 19 мая того же года был назначен главой правительства. Проработал на этом посту 82 дня, до 9 августа 1999 года. После отставки был депутатом Госдумы III созыва (1999-2000), главой Счетной палаты РФ (2000-2013). С 2014 года возглавляет наблюдательный совет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Владимир Путин (1999-2000; 2008-2012)

Владимир Путин (родился в 1952 году), окончил юрфак Ленинградского госуниверситета и Краснознаменный институт КГБ СССР, кандидат экономических наук (1997). До 1990 года служил в Комитете госбезопасности СССР. С 1991 года возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, с 1992 года совмещал эту должность с постом заместителя мэра города Анатолия Собчака. В 1996 году переехал в Москву, был замглавы Управления делами и Администрации президента, директором ФСБ (1998-1999) и секретарем Совета безопасности (1999). 9 августа 1999 года президент Борис Ельцин назначил Путина первым вице-премьером и врио председателя правительства. При этом глава государства назвал Путина своим "преемником". С 16 августа 1999 года по 7 мая 2000 года - премьер-министр. Одновременно с 31 декабря 1999 года исполнял обязанности президента после досрочной отставки Ельцина. В 2000-2008 годах - президент. После того, как главой государства в 2008 году был избран Дмитрий Медведев, Путин вновь возглавил кабинет министров. Занимал эту должность с 7 мая 2008 года до 7 мая 2012 года. В общей сложности Путин находился на посту главы правительства 1 тыс. 725 дней. С 2012 года - президент Российской Федерации.

Михаил Касьянов (2000-2004)

Михаил Касьянов (родился в 1957 году), инженер-строитель по образованию, выпускник МАДИ, начинал карьеру в системе Госплана СССР и РСФСР. В 1990 году перешел в Госкомитет экономики РСФСР, в 1991 году - в министерство экономики, в 1993 году возглавил департамент иностранных кредитов и внешнего долга Министерства финансов. В 1995-1999 годах был заместителем, первым заместителем главы Минфина, в 1999-2000 годах - министром финансов. С 2000 года совмещал эту должность с постом первого вице-премьера в правительстве Путина. После избрания Путина президентом 7 мая 2000 года Касьянов был назначен врио председателя правительства, с 17 мая 2000 года по 24 февраля 2004 года - председатель правительства. Занимал пост главы кабинета 1 тыс. 378 дней. После ухода с госслужбы занялся политической деятельностью. Возглавлял оппозиционные партии "Российский народно-демократический союз" и "Народ за демократию и справедливость". С 2010 г. - сопредседатель, с 2015 года - председатель либеральной Партии народной свободы ("Парнас").

Михаил Фрадков (2004-2007)

Михаил Фрадков (родился в 1950 году), окончил Московский станкоинструментальный институт и Всесоюзную академию внешней торговли, кандидат экономических наук (2000). Работал в посольстве СССР в Индии, занимал различные должности в Госкомитете СССР по внешнеэкономическим связям и Министерстве внешних экономических связей СССР (1975-1990). Позднее был замминистра (1992-1997), министром внешнеэкономических связей и торговли (1997-1998), руководил компанией "Ингосстрах", был министром торговли (1999-2000). Возглавлял Федеральную службу налоговой полиции (2001-2003), был полпредом РФ при Европейских сообществах в Брюсселе (Бельгия) в ранге федерального министра (2003-2004). 5 марта 2004 года Фрадков назначен председателем правительства. 12 мая того же года, после инаугурации Путина на второй президентский срок, Фрадков был вновь утвержден во главе кабинета министров, руководил правительством до 12 сентября 2007 года. В целом был главой кабинета 1 тыс. 286 дней. После отставки занимал должность директора Службы внешней разведки (2007-2016), с 2017 года руководит Российским институтом стратегических исследований.

Виктор Зубков (2007-2008)

Виктор Зубков (родился в 1941 году), выпускник Ленинградского сельскохозяйственного института, доктор экономических наук (2010). С 1967 года занимал руководящие должности в совхозах Ленинградской области. С 1985 года возглавлял Приозерский горисполком, затем был первым секретарем Приозерского горкома КПСС, первым заместителем председателя Леноблисполкома. В 1992-1993 годах - заместитель председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, который возглавлял Путин. В дальнейшем был замглавы Государственной налоговой службы РФ (1993-1999), заместителем министра по налогам и сборам (1999-2001), первым замминистра финансов (2001-2004). В 2004-2007 годах руководил финансовой полицией - Федеральной службой по финансовому мониторингу. 14 сентября 2007 года Виктор Зубков был назначен премьер-министром, занимал этот пост до 7 мая 2008 года. (236 дней). После отставки возглавляет совет директоров "Газпрома".

Дмитрий Медведев (2012-2020)

Дмитрий Медведев (родился в 1965 году), окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, кандидат юридических наук (1990). В 1990-е годы преподавал на юрфаке ЛГУ, одновременно работал в Комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В 1999 году перешел на госслужбу, был первым заместителем руководителя (2000-2003), руководителем (2003-2005) Администрации президента. С 2005 года занимал должность первого вице-премьера. С 2008 по 2012 год - президент РФ. 8 мая 2012 года впервые был назначен председателем российского правительства. 8 мая 2018 года, после инаугурации избранного главы государства Путина, вновь был утвержден в должности главы кабинета министров. 15 января 2020 года правительство во главе с премьер-министром подало в отставку. Медведев был назначен врио председателя правительства. В общей сложности руководил кабинетом министров 2 тыс. 809 дней.