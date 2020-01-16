Случаи стрельбы в российских судах

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 января 2020 года в Новокузнецке (Кемеровская область) в результате стрельбы в здании мирового суда погиб судебный пристав, еще один человек ранен. Подозреваемый в убийстве 45-летний мужчина задержан. Это четвертый инцидент со стрельбой в российских судах с 1991 года, приведший к человеческим жертвам.

11 января 1993 года в здании Верховного суда Дагестана, где в это время шел процесс над чеченцами - братьями Хамзотовыми, которых обвиняли в убийстве, - группа людей открыла стрельбу из автоматов. Охранявшие судебное заседание солдаты внутренних войск МВД России ответным огнем ранили двоих злоумышленников, один из которых от полученных ранений вскоре скончался. Остальные нападавшие захватили троих заложников и попытались скрыться, но вскоре были задержаны и обезоружены сотрудниками ГАИ. Все преступники оказались жителями Чечни, некоторые из них имели при себе удостоверения высокопоставленных сотрудников охраны президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. В результате ЧП огнестрельные ранения получили рядовой внутренних войск В. Бурдинский и адвокат И. Игнатьева. Кроме того, рядовой Ю. Колесниченко был травмирован горячим паром из поврежденной при стрельбе трубы центрального отопления. Хамзотовы не пострадали. В 1994 году суд в Ростове-на-Дону установил, что нападавшие спланировали атаку для расправы над братьями Хамзотовыми на почве кровной мести. Подсудимые были приговорены к различным срокам заключения - от девяти до 14 лет.

25 февраля 2004 года в Братском городском суде Иркутской области двое сотрудников милиции, подозреваемые в избиении подследственного, устроили стрельбу после оглашения приговора. На момент вынесения приговора они находились под подпиской о невыезде, не были уволены со службы и имели при себе табельное оружие. Когда им объявили вердикт - семь лет лишения свободы - первый обвиняемый, старший сержант Алексей Клюкин, достал табельный пистолет и выстрелил себе в голову, но остался жив. Второй подсудимый, сержант Дмитрий Петунин, достал гранату и угрожал ее взорвать, если ему не позволят выйти из здания суда. На улице он выбросил гранату и застрелился. Впоследствии Клюкина пытались осудить за попытку покушения на судью, вынесшую ему приговор в 2004 году, однако решением суда присяжных 12 апреля 2005 года бывший милиционер был оправдан.

1 августа 2017 года в здании Московского областного суда пятеро подсудимых по делу о так называемой банде GTA (Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирозшарипов, Холик Субханов, Умар Хасанов и Хазратхон Додохонов) отобрали оружие у конвоя и открыли стрельбу. В результате ранения получили два полицейских и военнослужащий Росгвардии. Трое бандитов - Мамадчонов, Мирозшарипов и Субханов - были убиты, еще двое - Хасанов и Додохонов - обезоружены и задержаны. 14 августа Хасанов скончался в больнице. Инцидент произошел из-за нарушений правил конвоирования подсудимых. В связи с ЧП были уволены со службы командир отдельной роты и замкомандира взвода охраны и конвоирования по Московской области. По факту перестрелки было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи"). 1 августа 2018 года Додохонов был приговорен к пожизненному заключению по основному делу "банды GTA". 2 июля 2019 года по делу о попытке побега он был приговорен еще к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Путем сложения наказаний ему было определено пожизненное лишение свободы.