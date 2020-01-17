Биография Алексея Гончарука

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 января 2020 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. По словам Гончарука, решение было принято им, "чтобы избежать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту". Ранее в сети были опубликована аудиозапись совещания у премьер-министра, во время которой Гончарук нелицеприятно отзывался о действующем президенте Владимире Зеленском.

Алексей Гончарук возглавлял украинский кабинет министров с 29 августа 2019 года. ТАСС подготовил его биографию.

Алексей Валерьевич Гончарук родился 7 июля 1984 года в городе Жмеринка Винницкой области Украинской ССР (ныне - Украина).

Окончил среднюю школу в городе Городня Черниговской области. С 2001 по 2006 год учился в Институте права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получил квалификацию магистра права. В 2012 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины. Выпускник киевского отделения Института Аспена (Aspen Institute; международная некоммерческая организация) и программы Киево-Могилянской бизнес-школы "Стратегический архитектор".

По данным СМИ, имеет ученую степень (PhD) в области права.

После завершения учебы работал младшим юристом на Городнянском заводе продтоваров.

С 2005 года был юристом в инвестиционной компании PRIOR-Invest, Киев. В 2006-2008 годах возглавлял юридический отдел этой компании.

По данным украинских СМИ, также Гончарук был помощником народного депутата от Партии регионов Сергея Майбороды в Верховной раде VI созыва (2007-2012 годы).

В 2008-2014 годах - арбитражный управляющий, основатель и управляющий партнер юридической фирмы Constructive Lawyers (юридические услуги в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости).

С 2009 года - глава украинской общественной организации "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам". Был заместителем генерального директора Первой украинской индустриально-инвестиционной компании, председателем третейского суда при Союзе инвесторов Украины.

В январе 2013 года Алексей Гончарук стал одним из учредителей партии "Сила людей". На внеочередных выборах в Верховную раду VIII созыва 26 октября 2014 года возглавлял список кандидатов от партии. В парламент не прошел, так как "Сила людей" получила всего 0,11% голосов избирателей. В январе 2018 года Алексей Гончарук вышел из партии.

С сентября 2015 года по май 2019 года являлся главой Офиса эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office; BRDO) - независимого экспертно-аналитического центра, созданного Министерством экономического развития Украины при поддержке западных грантовых проектов. Организация занимается "разработкой и внедрением эффективной системы регулирования на Украине, направленной на создание лучшей среды для бизнеса и благоприятного инвестиционного климата".

В разные годы работал внештатным советником бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко и советником первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

28 мая 2019 года указом нового президента Украины Владимира Зеленского Алексей Гончарук был назначен заместителем председателя администрации главы государства. 20 июня ведомство было переименовано в офис президента Украины. В связи с этим 25 июня Алексей Гончарук занял пост заместителя руководителя офиса главы государства. Курировал блок экономического развития и продолжения реформ.

29 августа 2019 года Верховная рада IX созыва утвердила Алексея Гончарука премьер-министром Украины. Его кандидатура была предложена президентом Владимиром Зеленским и поддержана 290 голосами депутатов при 226 необходимых. 35-летний Гончарук стал самым молодым премьером в истории Украины.