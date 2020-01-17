Биография нового главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 января 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС) России, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

Даниил Вячеславович Егоров родился 7 сентября 1975 года в Москве.

В 1998 году окончил Российский университет дружбы народов (Москва) по специальности "юриспруденция".

В 2000-2001 годах был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам.

В 2001 году Даниил Егоров был юрисконсультом, начальником юридического отдела ЗАО "Энеко".

С 2001 по 2003 год - специалист 1-й категории, консультант отдела обеспечения деятельности руководства Управления Министерства РФ по налогам и сборам (МНС) по городу Москва.

В 2003-2005 годах - начальник отдела информационного обеспечения, электронного ввода данных и камеральных проверок, затем начальник отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции МНС РФ №44 по Москве.

С 2005 года по 2009 год занимал должность начальника отдела камеральных проверок, затем - начальника отдела выездных проверок №2 Межрайонной инспекции ФНС России №50 по Москве.

В 2009-2010 годах - заместитель начальника отдела контрольной работы Управления ФНС России по Москве.

С 2010 года по 2011 год - начальник отдела рассмотрения споров с физическими лицами, затем - начальник отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместитель начальника Управления досудебного аудита ФНС.

В 2011 году назначен заместителем руководителя ФНС России Михаила Мишустина. Координировал деятельность контрольного управления, управления трансфертного ценообразования, управления камерального контроля и управления оперативного контроля ФНС.

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 7 млн 691 тыс. рублей, супруги - 10 млн 804 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ II класса (2014).

Награжден орденом Почета (2017), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013).

Женат, двое несовершеннолетних детей.