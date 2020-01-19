Хронология международных конференций по Ливии

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 января 2020 года в Берлине состоится международная конференция по урегулировании ситуации в Ливии. На конференцию приедут генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и делегации Великобритании, Китая, Турции, Франции, Египта, ОАЭ, США и др. Участие во встрече подтвердил президент РФ Владимир Путин. Планируется, что в конференции будут участвовать лидеры основных противоборствующих ливийских сторон - глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной Армией Халифа Хафтар.

ТАСС рассказывает об истории проведении международных конференций, посвященных политическому урегулированию в Ливии.

Предыстория

После свержения режима Муаммара Каддафи в октябре 2011 года в Ливии наступил затяжной период нестабильности. Развернулось противоборство между различными группировками и племенами как на государственном, так и на региональном уровнях. Ситуация осложнилась с началом противостояния между исламистами и светскими властями в 2014 году. Исламистский Всеобщий национальный конгресс (ВНК; избран в феврале 2012 года, заседал в Триполи) отказался передать власть признанной мировым сообществом Палате представителей (ПП), в которой по итогам парламентских выборов в июне 2014 года большинство мест заняли светские политики. В стране, таким образом, установилось двоевластие: на востоке в Тобруке стала действовать Палата представителей, а в Триполи остался исламистский ВНК.

Положение усугублялось действиями террористических организаций, в том числе боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, через неконтролируемые границы страны увеличился поток африканских беженцев в Европу. В этих условиях международное сообщество активизировало усилия по урегулированию ситуации в Ливии. С 2015 года состоялись четыре конференции по Ливии, в которых приняли участие представители заинтересованных стран, а также ООН, Европейского союза (ЕС), Лиги арабских государств (ЛАГ), Африканского союза (АС).

Конференция в Риме (2015)

13 декабря 2015 года по инициативе Италии и при поддержке США в Риме была созвана международная конференция по Ливии. Во встрече приняли участие представители 17 стран. Россию представлял заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Участники конференция призвали к немедленному перемирию сторон и созданию Правительства национального согласия Ливии. Они заявили, что будут работать только с этим органом и прекратят контакты с другими группами. Спустя несколько дней, 17 декабря, под эгидой ООН в марроканском городе Схират ВНК и ПП подписали политическое соглашение об образовании Правительства национального согласия (ПНС; сформировано 19 января 2016 года). 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2259 в поддержку этого документа.

Конференция в Вене (2016)

16 мая 2016 года в Вене для обсуждения вопроса ливийского урегулирования собрались представители внешнеполитических ведомств 20 стран, в том числе замглавы МИД России Геннадий Гатилов. Правительство национального согласия Ливии представлял его председатель Фаиз Саррадж. Участники высказались за ослабление оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии с целью помочь правительству страны бороться с террористами группировки "Исламское государство" (эмбарго было введено 26 февраля 2011 года; резолюция СБ 1970). Озвучивая позицию России, Геннадий Гатилов заявил, что вопрос о снятии оружейного эмбарго может обсуждаться только после завершения внутриполитических процессов в Ливии. Запрос ливийского правительства в ООН об ослаблении эмбарго был отклонен из-за опасений бесконтрольного распространения оружия по региону, так как страна по-прежнему находилась в состоянии гражданской войны.

Конференция в Париже (2018)

К 29 мая 2018 года, когда состоялась конференция в Париже, основными политическими силами в Ливии стали Правительство национального согласия в Триполи, укрепившееся после победы над ВНК весной 2017 года, и Палата Представителей в Тобруке. ПП поддерживал командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, военные успехи которого в борьбе с ИГ усилили его политическое влияние.

На Парижской конференции приняли участие представители 20 государств, в том числе России, а также лидеры основных внутриливийских военно-политических сил - глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж и командующий ЛНА Халифа Хафтар. На встрече стороны договорились о постепенном объединении двух правительств и проведении парламентских и президентских выборов в Ливии 10 декабря 2018 года. Президент Франции Эмманюэль Макрон, председательствовавший на конференции, назвал ее "исторической".

Конференция в Палермо (2018)

К моменту проведения конференции в Палермо 12-13 ноября 2018 года ситуация в Ливии вновь обострилась: участились боестолкновения враждующих сторон, процесс подготовки к проведению выборов был замедлен. Однако итальянской стороне удалось привлечь к переговорам 38 иностранных делегаций, 10 из которых были представлены главами государств и правительств. Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев. Во встрече также приняли участие Фаиз Саррадж и Халифа Хафтар. На конференции не удалось выработать никаких важных решений.

Ситуация перед конференцией в Берлине (2020)

Президентские и парламентские выборы в Ливии к настоящему времени так и не были проведены. 4 апреля 2019 года ЛНА начала наступление на Триполи, где заседает Правительство национального согласия. Его целью было объявлено освобождение города от вооруженных группировок, заложниками которых, по мнению фельдмаршала Хафтара, стали Саррадж и подконтрольные ему властные структуры. Позиционные бои на подступах к Триполи продолжаются.

13 января 2020 года в Москве находились глава ПНС Фаиз Саррадж и командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар. Планировалось, что они подпишут соглашение о прекращении огня. Саррадж поставил подпись под этим документом, Хафтар отказался. Однако 17 января фельдмаршал направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором выразил поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров по Ливии и принял приглашение "посетить РФ для продолжения начатого диалога".