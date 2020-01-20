Что известно о деле финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 января 2020 года в Верховном суде канадской провинции Британская Колумбия запланированы слушания по делу об экстрадиции в США финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Мэн Ваньчжоу (дочь основателя и президента компании Жэнь Чжэнфэя) была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу США. Из материалов, полученных прокуратурой Канады, известно, что причиной ареста послужила презентация в сентябре 2013 года, во время которой Мэн Ваньчжоу убеждала представителей британского банка HSBC в отсутствии связей Huawei с гонконгской компанией Skycom. По мнению же Вашингтона, через Skycom в нарушение американских санкций Huawei поставляла продукцию в Иран. Таким образом, власти США считают, что Мэн Ваньчжоу "ввела в заблуждение" своих партнеров из HSBC. Задержание произошло на фоне торговой войны между США и Китаем, которая была инициирована президентом США Дональдом Трампом (с начала 2018 года США повысили пошлины, действующие в том числе на товары китайского производства). Арест Мэн Ваньчжоу привел к падению фондовых бирж по всему миру.

11 декабря 2018 года Мэн Ваньчжоу была отпущена под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн). Ей было разрешено проживать в ванкуверском доме ее мужа. Ее перемещения по городу были частично ограничены.

28 января 2019 года Министерство юстиции США предъявило Huawei, ее дочерним компаниям (Huawei USA, Skycom) и самой Мэн Ваньчжоу официальные обвинения в совершении 23 преступлений, включая промышленный шпионаж, кражу коммерческой тайны, препятствование правосудию и нарушение антииранских санкций США. Кроме того, финансовый директор Huawei обвиняется в мошенничестве с использованием банковских и электронных средств. Свою вину она отрицает.

4 марта 2019 года Мэн Ваньчжоу подала гражданский иск в Верховный суд провинции Британская Колумбия. Она обвинила Канадское агентство пограничных служб, национальную полицию и канадское правительство в нарушении ее конституционных прав, в частности "в незаконном задержании", и потребовала "должного наказания причастных должностных лиц", а также возмещения ей затрат, понесенных в связи с арестом.

В Китае в декабре 2018 года были задержаны граждане Канады сотрудник НПО "Международная кризисная группа" Майкл Ковриг и глава международной НПО Paektu Cultural Exchange Майкл Спэйвор. 4 марта 2019 года им были предъявлены официальные обвинения в шпионаже, а в мае того же года они были отправлены под арест. В связи с этим Оттава заявила протест Пекину и потребовала немедленно отпустить своих граждан. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти КНР используют незаконные задержания канадских граждан в качестве инструмента по достижению политических целей. В Пекине ответили, что обвинения в адрес двух канадцев в шпионаже следует считать логичным и правомерным итогом соответствующего расследования. Китай также призвал Канаду не вмешивать в это дело США и другие страны, к которым канадские власти обратились с просьбой помочь решить вопрос с неправомерным, по их мнению, задержанием канадских граждан.

20 января 2020 года суд заслушает доводы защиты Мэн Ваньчжоу, которая настаивает на том, что Канада на момент подачи заявления об экстрадиции со стороны США еще не присоединилась к санкциям в отношении Ирана, поэтому Мэн Ваньчжоу не может быть выдана Вашингтону. Прокуратура же утверждает, что в данном случае речь идет не о санкциях США против китайской компании и Ирана, а о мошенничестве.