Биография генерал-лейтенанта юстиции Игоря Краснова

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора. Глава государства внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова на пост нового руководителя Генпрокуратуры РФ. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, что известно об Игоре Краснове.

Игорь Викторович Краснов родился 24 декабря 1975 года в городе Архангельск.

Окончил Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова (ныне - Северный федеральный университет).

С 1997 года работал в органах прокуратуры, в 2006-2007 годах являлся следователем центрального аппарата Генеральной прокуратуры.

В 2007 году перешел в созданный в том же году Следственный комитет при прокуратуре РФ (с 2011 года - самостоятельное ведомство - Следственный комитет РФ). Являлся старшим следователем по особо важным делам при первом заместителе генпрокурора РФ - председателе Следственного комитета при прокуратуре РФ Александре Бастрыкине. В качестве следователя вел уголовные дела о покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса, об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, делотак называемой Боевой организации русских националистов, о хищениях при строительстве космодрома Восточный и др.

С апреля 2016 года занимал должность заместителя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Курировал работу Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления Следственного комитета.

Генерал-лейтенант юстиции (2017).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011), отмечен Почетной грамотой президента РФ (2014).