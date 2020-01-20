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Биография Юрия Чайки

20 января Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации новую кандидатуру на этот пост - заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова. Юрий Чайка руководит Генеральной прокуратурой РФ с июня 2006 года.

Юрий Яковлевич Чайка родился 21 мая 1951 года в г. Николаевске-на-Амуре Хабаровского края в многодетной семье. Отец - Яков Михайлович, был секретарем Николаевского городского комитета КПСС. Мать - Мария Ивановна, работала учителем математики.

В 1968-1970 годах учился на факультете кораблестроения в Комсомольском-на-Амуре политехническом институте (Хабаровский край; ныне Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет). В 1976 году окончил Свердловский юридический институт (ныне - Уральский государственный юридический университет), где учился в одно время с будущим генеральным прокурором РФ Юрием Скуратовым.

В 1970 году работал электриком на судостроительном заводе в г. Николаевске-на-Амуре.

В 1970-1972 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР.

В 1976 году был принят стажером в органы прокуратуры, до 1978 года работал следователем прокуратуры Усть-Удинского района Иркутской области.

С 1978 года - заместитель Тулунского межрайонного прокурора Иркутской области, в 1979-1983 годах - Тайшетский транспортный прокурор Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В 1983 году возглавлял следственный отдел Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В 1984-1986 годах работал инструктором отдела административных органов Иркутского областного комитета (обкома) КПСС.

С 1986 по 1988 годы - первый заместитель прокурора Иркутской области - начальник следственного отдела.

В 1988-1990 годах занимал пост заведующего государственно-правовым отделом Иркутского обкома КПСС, затем до 1992 года был прокурором Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В 1992-1995 годах - прокурор Иркутской области.

С 16 ноября 1995 года по 9 августа 1999 года занимал должность первого заместителя генерального прокурора РФ Юрия Скуратова.

Со 2 февраля по 17 марта 1999 года временно исполнял обязанности генпрокурора РФ, поскольку Юрий Скуратов подал заявление об уходе с должности, однако оно еще не было утверждено Советом Федерации РФ. С 2 апреля по 9 августа 1999 года официально являлся исполняющим обязанности генпрокурора (после временного отстранения Скуратова указом президента РФ Бориса Ельцина).

9 августа 1999 года вышел на пенсию.

С 17 августа 1999 года по 23 июня 2006 года - министр юстиции в составе кабинетов Владимира Путина, Михаила Касьянова (переназначен 18 мая 2000 года) и Михаила Фрадкова (переназначался 9 марта и 20 мая 2004 года). Сменил на этом посту главу Минюста Павла Крашенинникова.

В 1999-2000 годах входил в состав президиума правительства РФ, возглавляемого Владимиром Путиным.

С 15 ноября 1999 года - член Совета безопасности РФ.

23 июня 2006 года постановлением Совета Федерации РФ Юрий Чайка был назначен генеральным прокурором РФ (сменил Владимира Устинова). Переназначался Совфедом 22 июня 2011 года и 15 июня 2016 года.

С 22 августа 2006 года - председатель Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ.

Сумма декларированного годового дохода за 2018 год составила 9 млн 53 тыс. руб., супруги - 2 млн 760 тыс. руб.

Действительный государственный советник юстиции (2006).

Награжден орденами Почета (2001), "За заслуги перед Отечеством" III и IV (2011, 2006) степеней, медалью П. А. Столыпина I степени (2011). Также имеет награды Армении: ордена Почета (2013) и Дружбы (2016).

Дважды отмечен Почетной грамотой президента РФ (2006, 2011), имеет благодарность главы государства (2006).

Заслуженный юрист РФ (1996).

Почетный работник прокуратуры РФ.

Женат с 1974 года, имеет двоих сыновей. Супруга - Елена Григорьевна (род. 1952), работала учителем и воспитателем в детском саду. Старший сын Артем (род. 1975), кандидат юридических наук, президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей. По данным "Спарк-Интерфакс", владеет транспортными, торговыми, строительными и девелоперскими компаниями, фирмами по производству стройматериалов, добыче соли и др. Младший - Игорь (род. 1988), по образованию юрист, работал советником губернатора Московской области Андрея Воробьева по вопросам культуры, туризма, физкультуры, спорта, работы с молодежью. По данным "Спарк-Интерфакс", владеет рядом компаний в сфере инвестиций, финансов, строительства, торговли потребительскими товарами, удобрениями и агрохимикатами, сбора бытовых отходов и др.

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Биография генерал-лейтенанта юстиции Игоря Краснова
20 января 2020 года президент Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора и назначить вместо него зампредседателя Следственного комитета Игоря Краснова
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