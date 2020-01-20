История Всемирного экономического форума

ТАСС-ДОСЬЕ. 21-24 января 2020 года в швейцарском городе Давос состоится очередная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ).

История

Первая экономическая конференция состоялась в Давосе в январе 1971 года под патронатом Европейской комиссии. На ней присутствовали 444 руководителя крупных предприятий из 30 стран. Главная тема встречи касалась новейших методов корпоративного управления. После окончания конференции ее председатель, швейцарский профессор Клаус Шваб создал организацию "Европейский управленческий форум" (European Management Forum) для проведения последующих встреч. С 1973 года на конференциях помимо вопросов менеджмента стали обсуждаться проблемы макроэкономики и внешней политики. С 1974 года в заседаниях принимают участие политические деятели. В 1987 году форум получил нынешнее название.

Давосский форум с 1980-х годов обладает статусом одного из главных событий года на международной арене, в его работе принимают участие более 3 тыс. представителей бизнеса, общественных организаций, а также политиков.

В настоящее время деятельность форума направлена на развитие международного сотрудничества и на улучшение взаимодействия государства и бизнеса.

Членство и руководство

Членами организации ВЭФ являются около 1 тыс. крупных международных компаний с оборотом свыше $5 млрд - их приглашают для участия в форуме с учетом национального рейтинга и роли в развитии региона. Бессменным исполнительным председателем ВЭФ является Клаус Шваб. Выработкой политики и долгосрочной стратегии ВЭФ занимается совет поверенных (совет директоров), в который входят 27 представителей бизнеса, политики, науки, общественные деятели из разных стран мира. Россию в совете представляет председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Высшим исполнительным органом является совет управляющих, состоящий из 14 директоров. Оперативное руководство ВЭФ осуществляет исполнительный комитет из представителей более 60 стран.

Штаб-квартира организации расположена в пригороде Женевы Колоньи. Форум имеет филиалы в Нью-Йорке и Сан-Франциско (Мировой экономический форум США), а также офисы в Пекине и Токио.

Бюджет с 1980-х годов формируется за счет ежегодных членских и партнерских взносов. В 2018-2019 финансовом году (завершился 30 июня 2019 года) он составил 344 млн швейцарских франков (около $350 млн). В структуре ВЭФ также действуют такие сообщества, как "Пионеры технологии", Фонд Шваба для социального предпринимательства, Группа молодых лидеров, "Женщины-лидеры и гендерное равенство", Академический форум.

Ежегодно ВЭФ публикует доклады и рейтинги. В частности, "Глобальная конкурентоспособность", "Глобальные риски", "Глобальное гендерное неравенство", "Рейтинг человеческого капитала" и др. ВЭФ проводит выездные региональные саммиты и пленарные заседания: так, в апреле 2019 года прошел Всемирный экономический форум по проблемам Ближнего Востока и Северной Африки (Иордания), а в сентябре 2019 года - по проблемам развития Африканского континента (Южная Африка). Также встречи в рамках ВЭФ состоялись в Швейцарии, США (сентябрь), Индии (октябрь) и ОАЭ (ноябрь).

Критика

С 1990-х годов Давосский форум неоднократно становился объектом критики антиглобалистских движений: организацию обвиняли в элитаризме и усилении неравенства в распределении доходов. Поскольку из-за повышенных мер безопасности в сам Давос протестующие проникнуть не могут, демонстрации часто проходят в других городах Швейцарии, в том числе в Берне. Также недовольство форумом вызывает высокая стоимость участия для компаний: в 2018 году цена приглашений для них составляла более $60 тыс.

ВЭФ-2019

Предыдущая встреча ВЭФ состоялась 22-25 января 2019 года. Тема заседания - "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции". В ней приняли участие около 3 тыс. человек, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и др. В российскую делегацию вошли 50 человек во главе с министром экономического развитии РФ Максимом Орешкиным. Значительное внимание на форуме было уделено охране окружающей среды и климатическим изменениям. Среди высказывавшихся на форуме по этой проблеме была шведская активистка Грета Тунберг - это было одно из первых ее громких зарубежных выступлений. Также на форуме поднимались вопросы об опасности торговых разногласий между странами, о беженцах в Европе и о политических событиях в Венесуэле.

Официальный сайт форума - weforum.org.