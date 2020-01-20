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Экономический форум в Давосе – 2020

История участия России во Всемирном экономическом форуме

21-24 января 2020 года в Давосе состоится очередная встреча ВЭФ
Описание
© REUTERS/Denis Balibouse

ТАСС-ДОСЬЕ. 21-24 января 2020 года в швейцарском городе Давос состоится очередная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ). Российскую делегацию на нем возглавит и. о. главы Минэкономразвития Максим Орешкин. ТАСС подготовил материал об участии России в Давосском форуме.

История

Датой начала сотрудничества России с Давосским форумом считается 5 февраля 1986 года. Тогда по прямому телемосту из Москвы к собравшимся в швейцарском Давосе бизнесменам обратился председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. Он рассказал о начавшихся в Советском Союзе реформах, направленных на налаживание прямых контактов и сотрудничества с деловыми партнерами на Западе. В феврале 1987 года форум в Давосе впервые посетила советская делегация во главе с заместителем председателя Государственной внешнеэкономической комиссии Совета министров СССР Иваном Ивановым. С 1992 года официальные представители России регулярно участвуют в ежегодных встречах ВЭФ. Как правило, их возглавляет председатель правительства, первый вице-премьер или вице-премьер.

Состав официальных делегации за последние 15 лет

В 2005 году главой российской делегации на ВЭФ был вице-премьер Александр Жуков, в 2006 году - глава Миноэкономразвития РФ Герман Греф. В 2007-2008 годах делегацию представлял первый вице-премьер Дмитрий Медведев. В 2009 году - председатель правительства Владимир Путин, который на открытии форума выступил с речью, посвященной глобальным антикризисным мерам. В 2010 году главой делегации был вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин.

В 2011 году в Давосском форуме впервые принял участие президент РФ - Дмитрий Медведев, в состав делегации также вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин и др. Глава российского государства выступил на первой пленарной сессии в качестве основного докладчика, главными темами его речи были модернизация российской экономики и сотрудничество с иностранными партнерами. В 2012 и 2017 годах российскую делегацию возглавлял первый вице-премьер Игорь Шувалов, в 2013 году - председатель правительства Дмитрий Медведев, в 2014, 2015 и 2018 годах - вице-премьер Аркадий Дворкович, в 2016 году - вице-премьер Юрий Трутнев, а в 2019 году - глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Партнеры, другие гости, совет поверенных

Помимо официальных делегаций, Россию на ВЭФ представляют отечественные компании - партнеры форума, которыми являются Банк ВТБ, Сбербанк России, "Лукойл" (стратегические партнеры), "Норильский никель", "Новатэк", РФПИ, "Северсталь" и "Татнефть".

Также на форум приглашают и неофициальные делегации. Например, в 1996 году одним из гостей был лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов, который рассматривался как наиболее сильный кандидат на предстоящих выборах президента России.

С 2011 года членом совета поверенных является председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

Выездные заседания

С 1992 года ВЭФ периодически проводит выездные сессии в России. Такие мероприятия состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. В январе 2007 года в Давосе был подписан меморандум о сотрудничестве ВЭФ с Петербургским международным экономическим форумом. Последняя выездная встреча ВЭФ в России состоялась в Москве 13 декабря 2016 года.

Теги
РоссияШвейцарияЭкономический форум в Давосе – 2020
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