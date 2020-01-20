"Прокуратура не является карательным органом". Высказывания генпрокурора России Юрия Чайки

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора. Глава государства внес в Совет Федерации новую кандидатуру на этот пост - заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова. Юрий Чайка руководит Генеральной прокуратурой РФ с июня 2006 года.

Подборка его высказываний на различные темы - в материале ТАСС.

О Генпрокуратуре РФ

"Мы стоим на защите конституционных прав граждан, охраняем интересы общества и государства, главная наша цель - всемерно способствовать вынесению по результатам судебного разбирательства. <...> Прокуратура совершенно точно не является карательным органом, в наших действиях нет обязательного обвинительного уклона, мы не нацелены на осуждение подсудимых во что бы то ни стало, поэтому и оправдательные приговоры не считаем поражением" (интервью агентству ТАСС 31 января 2017 года).

"Те, кто осуществляет информационные атаки, очень надеются на то, что Генпрокуратура России "ослабит хватку"... Но этого не будет. Приоритеты своей работы мы не поменяем, как бы кто ни старался. Более того, мы будем действовать еще активнее, поскольку движемся в правильном направлении" (интервью "Российской газете" 11 января 2016 года).

О прокурорах

"Будучи последовательными ревнителями законности, они [сотрудники прокуратуры] входят в ту когорту державных людей, которые, цементируя государственные устои, стоят на страже фундаментальных основ общества, на передовом рубеже в борьбе с местничеством и ведомственностью, терроризмом и экстремизмом, сепаратизмом и коррупцией" (интервью "Российской газете" 10 января 2014 года).

О взаимодействии прокуратуры со следственными органами

"Жестко реагируйте на факты сокрытия следственными органами преступлений, одной из форм которых стало ненаправление прокурору материалов для их изучения. <...> Сегодня руководителями следственных органов повсеместно используется тактика убаюкивания прокуроров направлением не соответствующих действительности ответов" (на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ 19 марта 2019 года).

О борьбе с коррупцией

"Борьба с мздоимцами в нашей стране ведется бескомпромиссно и без каких-либо скидок на чины, должности и былые заслуги" (интервью газете "Коммерсантъ" 9 декабря 2019 года).

"Нечистые на руку чиновники иногда проявляют чудеса изобретательности, чтобы избежать установленной законом ответственности".

О терроризме

"Считаю, что в Конвенции ООН следует закрепить общее определение терроризма. <...> А также не применять политические оговорки при выдаче и оказании правовой помощи по уголовным делам террористической направленности. В отношении таких преступников должен работать принцип "выдай или суди" (интервью "Российской газете" 11 января 2016 года).

Об акциях протеста оппозиции

"Мы живем в демократической стране и у любого гражданина есть право высказать свою позицию. Но все должно делаться строго в рамках закона. Недопустимо, когда отдельные личности используют людей в качестве инструмента для достижения своих политических целей, причем далеко не чистоплотных. Ведь деньги на все это зачастую поступают из источников, которые находятся за пределами России" (интервью "Российской газете" 12 января 2012 года).

О личном участии в судебных заседаниях

"С профессиональной точки зрения я не располагаю возможностями, чтобы полноценно подготовиться к суду в качестве обвинителя. Я ведь не свадебный генерал, не могу выходить на трибуну и зачитывать по бумажке то, что написали подчиненные... Чтобы так делать, себя надо не уважать. <...> Нынешняя должность [Генпрокурора РФ] не позволяет концентрироваться на чем-то одном. Это было бы расточительно и стратегически ошибочно с моей стороны, я же привык распоряжаться рабочим временем с максимальной пользой" (интервью агентству ТАСС 31 января 2017 года).

О давлении на бизнес

"Проблема силового давления на бизнес не уходит сегодня с повестки. <...> Эта тема буквально лейтмотивом проходит по жалобам предпринимателей. Именно поэтому такой акцент в органах прокуратуры сделан на разработку простых и оперативных механизмов коммуникации с бизнесом. В частности, это прямой электронный канал связи с предпринимателями, который находится на моем личном контроле. Также я считаю правильным выходить на открытый разговор с корпоративным сектором без посредников, особенно с самой уязвимой категорией предпринимателей - малым и средним бизнесом" (интервью газете "Коммерсантъ" 9 декабря 2019 года).

О чести

"Да, порой случаются ошибки, но они происходят исключительно из-за недостатка опыта. <...> Подаяния, взятки, прочая мзда - не терплю подобного. Понятие чести для меня ключевое, я так воспитан. На первом месте порядочность, а потом уже деловые качества. Набраться опыта можно, а потерянную совесть не вернешь. Если профессионал оказался мерзавцем, таким и останется, его не вылечишь, не перевоспитаешь. Поэтому оцениваю людей по вполне определенным критериям" (интервью агентству ТАСС 31 января 2017 года).

О предателях

"С предателями в собственных рядах мы не церемонимся, поскольку каждый случай нарушения нашими работникам присяги прокурора - это для нас серьезное ЧП" (интервью газете "Коммерсантъ" 2 июля 2012 года).

О сыновьях

"Сыновья всего добиваются собственным трудом, они - ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший. <...> Мне приятно, что дела у сыновей идут успешно, но не подумайте, будто нахваливаю Артема с Игорем. Нет, даю реальную оценку. В детали их бизнеса я никогда не лез, они живут своим умом, хотя к моим словам по житейским вопросам прислушиваются, советам следуют. Это нормально, так и должно быть. Родителей надо уважать" (интервью агентству ТАСС 31 января 2017 года).

О "чайках"

"У слова "чайка" есть минимум три значения. Первое - наиболее распространенное. Это, понятное дело, морская или речная птица. Второе - легкая казачья лодка. В третьем случае ударение надо ставить на последний слог, и получится "чайки" - складки местности, где, по поверью, покоятся души погибших на поле брани казаков. Так вот третье значение мне ближе всего" (интервью агентству ТАСС 31 января 2017 года).

О Боге

"Господь создал нас без нас, но нас без нас не защитит. Это основное мое кредо по жизни. И второе: "Господи Иисусе, дай волю Твою в жизни моей". Знаете, я каждое утро начинаю с молитвы. Это душевная потребность. И перед тем, как зайти в рабочий кабинет, обязательно на несколько минут иду в комнату, где висят иконы, написанные на Святом Афоне. После этого и за дела браться можно. С благословения Всевышнего" (интервью агентству ТАСС 31 января 2017 года).