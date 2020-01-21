Биография первого вице-премьера Андрея Белоусова

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил первым вице-премьером РФ Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост помощника президента РФ.

Андрей Рэмович Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве. Его отец - Рэм Александрович Белоусов (1926-2008), советский экономист, участник разработки косыгинской экономической реформы в середине 1960-х годов. Заведовал кафедрой управления социально-экономическими процессами Академии общественных наук при ЦК КПСС, в последние годы был профессором Российской академии государственной службы при президенте РФ. Мать - Алиса Павловна, радиохимик.

В 1981 году Андрей Белоусов с отличием окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности "экономист-кибернетик".

В 1986 году в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по теме "Имитационный подход к моделированию взаимосвязанных процессов формирования и использования оборотных средств".

Доктор экономических наук. В 2006 г. в Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН) защитил диссертацию по теме "Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики".

В 1981-1986 годах работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником Центрального экономико-математического института АН СССР.

С 1986 по 1990 год - младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР.

В 1990-2006 годах работал старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

С 2000 по 2006 годы - генеральный директор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и одновременно внештатный советник председателей правительства РФ Михаила Касьянова и Михаила Фрадкова. Сотрудничал с Центром стратегических разработок в подготовке программы развития России до 2010 года (совет Центра возглавлял министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф).

С 6 февраля 2006 года по 17 июля 2008 года Андрей Белоусов занимал пост заместителя министра экономического развития и торговли РФ (с 12 мая 2008 г. - замминистра экономического развития РФ). До сентября 2007 года ведомство возглавлял Герман Греф, затем - Эльвира Набиуллина.

В 2008-2012 годах Андрей Белоусов был директором Департамента экономики и финансов Аппарата правительства РФ.

С 21 мая 2012 года по 24 июня 2013 года - министр экономического развития РФ в правительстве Дмитрия Медведева. В это же время являлся управляющим от России в Европейском банке реконструкции и развития и заместителем управляющего от РФ в Международном банке реконструкции.

24 июня 2013 года перешел на работу в Администрацию президента РФ, где занял должность помощника президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам (переназначен 13 июня 2018 года). В августе 2018 года большой резонанс вызвала идея Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов в размере 513 млрд руб. ежегодно у 14 крупных предприятий горно-металлургической и химической отраслей, которые их получали благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре. Это предложение он обосновывал тем, что ставка налогов в этой отрасли ниже, чем у нефтяных компаний. Однако в правительстве эту идею отклонили. Позже было объявлено, что вместо изъятия сверхдоходов бизнес будет участвовать в крупных и значимых для государства инвестиционных проектах. Всего было выбрано к исполнению 250 таких проектов на сумму 12 трлн руб.

С 17 июня 2015 года по 29 сентября 2018 года был председателем совета директоров нефтяной компании "Роснефть".

Ответственный секретарь Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, также является заместителем председателя его президиума (с июля 2018 года).

Входит в состав Военно-промышленной комиссии РФ (с 10 сентября 2014 года).

Член ученого и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Входит в редакционный совет журналов "Проблемы прогнозирования" и "Форсайт".

Являлся заместителем председателя Экономического совета при президенте РФ (20012-2018).

Был членом наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" (2007-2012).

Общая сумма декларированного годового дохода за 2018 г. составила 7 млн 675 тыс. руб., у супруги - 11 млн 164 тыс. руб.

Действительный государственный советник РФ I класса (2011).

Награжден орденом Почета (2009). Отмечен благодарностью президента (2005) и правительства РФ (2009).

Заслуженный экономист РФ (2007).

Член-корреспондент Российской академии естественных наук (1997).

Автор книги "Эволюция системы воспроизводства российской экономики: от кризиса к развитию" (2006).

Женат, сын Павел (род. 1994).

Младший брат - Дмитрий Белоусов (род. 1972), кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Хобби - история живописи.

Занимается атлетическим фитнесом.