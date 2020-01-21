Биография нового министра юстиции Константина Чуйченко

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил министром юстиции РФ Константина Чуйченко. С 2008 года эту должность занимал Александр Коновалов.

Константин Анатольевич Чуйченко родился 12 июля 1965 года в г. Липецке. Отец - Анатолий Константинович Чуйченко, служил в органах Министерства охраны общественного порядка СССР, в 1978-1983 годах работал прокурором г. Всеволжска Ленинградской области, в 1985 году был переведен в Северо-Западную транспортную прокуратуру.

В 1987 году Константин Чуйченко окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне - Санкт-Петербургский государственный университет), учился в одной группе с будущим премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В 1992 годах закончил Краснознаменный институт Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР им. Ю. В. Андропова (ныне - Академия внешней разведки), проходил краткосрочную стажировку в Германии.

В 1987-1989 годах - стажер, следователь прокуратуры Калининского района Ленинграда (ныне - Санкт-Петербург).

В 1989 году был призван на военную службу, которую проходил на офицерских должностях в КГБ СССР.

С 1992 по 1994 годы работал исполнительным директором акционерного общества (АО) "Интерюраудит де Фариа и Т".

В 1994-2001 годах - адвокат первой юридической консультации московского отделения Международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург".

В 2001-2008 годах - начальник юридического департамента открытого акционерного общества (ОАО) "Газпром". С июня 2002 года по июнь 2008 года - член правления "Газпрома" (председателем правления компании в этот период был Дмитрий Медведев), с 2003 по 2008 годы - председатель президиума Третейского суда ОАО "Газпром" (коммерческий арбитражный суд, предназначенный для рассмотрения споров между участниками международных сделок). В 2006 году владел пакетом акций "Газпрома" на сумму 2 млн долларов США.

В 2003-2004 годах как представитель "Газпрома" занимал пост председателя совета директоров ОАО "Газпром-медиа", владевшего телеканалами НТВ, ТНТ, радиостанцией "Эхо Москвы" и др.

В 2004-2008 годах - исполнительный директор компании RosUkrEnergo AG (зарегистрирована в Швейцарии), которая была создана в июле 2004 г.ода на паритетной основе российским ЗАО "Газпромбанк" (через Arosgas Holding AG, 100-процентную "дочку" ЗАО) и австрийским Raiffeisen Banking Group (через Raiffeisen Investment AG и Centragas). RosUkrEnergo AG осуществляла посредническую деятельность по перепродаже природного газа из РФ на территории Украины и в Восточной Европе.

В 2008 году перешел на работу в Администрацию главы государства Дмитрия Медведева. С 13 мая 2008 года по 18 мая 2018 года - помощник президента РФ - начальник Контрольного управления президента РФ. Сохранил свой пост после того как в мае 2012 года в должность главы государства вступил Владимир Путин.

18 мая 2018 года был назначен заместителем председателя правительства РФ - руководителем Аппарата правительства, возглавляемого Дмитрием Медведевым. Сменил в должности Сергея Приходько. Курировал планирование работы правительства РФ и исполнение решений кабмина, эффективность работы федеральных органов исполнительной власти, организацию законопроектной деятельности, вопросы госслужбы, работу межправительственных комиссий, госполитику в сфере СМИ и массовых коммуникаций. В сферу его компетенции также входил контроль деятельности правоохранительных органов и органов юстиции, а также взаимодействие с органами судебной власти и прокуратуры.

С 15 января 2020 года исполнял обязанности заместителя председателя правительства РФ - руководителя Аппарата правительства (в связи с отставкой кабинета Дмитрия Медведева).

Член советов при президенте РФ по противодействию коррупции (с 2008 года, с 2010 года - член президиума), по стратегическому развитию и национальным проектам, также входит в его президиум (с июля 2018 года).

Председатель Аттестационной комиссии правительства РФ (с 31 августа 2018 года), также возглавлял правительственные комиссии по проведению административной реформы (с 8 августа 2018 года), по вопросам религиозных объединений (с 31 августа 2018 года), по развитию телерадиовещания (с 10 ноября 2018 года).

Председатель попечительского совета Фонда кино (с января 2019 года).

Председатель наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства (с июля 2019 года).

Являлся членом советов при президенте РФ по развитию информационного общества (2008-2012), по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (с 2008 года, в 2008-2010 годах входил в президиум), по развитию физической культуры и спорта (2008-2017, в 2009-2012 годах - входил в президиум).

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 13 млн 80 тыс. руб., супруги - 6 млн 564 тыс. руб.

Действительный государственный советник РФ I класса (2008).

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011), Почета (2006). Имеет благодарность президента РФ (2008).

Женат, имеет трех дочерей. Супруга - Кристина Тихонова, по образованию - юрист.