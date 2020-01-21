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Биография Олега Матыцина

21 января 2020 года Владимир Путин своим указом назначил Матыцина министром спорта
Министр спорта РФ Олег Матыцин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил министром спорта Олега Матыцина.

Олег Васильевич Матыцин родился 19 мая 1964 г. в Москве.

Образование

В 1985 г. окончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ныне - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма - ГЦОЛИФК). В 1989 г. завершил обучение в аспирантуре данного вуза. В 1991 г. окончил Пекинский университет спорта (КНР), в 2006 г. - Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Доктор педагогических наук. В 1990 г. в ГЦОЛИФК защитил кандидатскую диссертацию на тему "Подготовка высококвалифицированных спортсменов в настольном теннисе с учетом индивидуально-психологических особенностей личности и деятельности". В 2002 г. в Уральской государственной академии физической культуры (ныне - Уральский государственный университет физической культуры, г. Челябинск) защитил докторскую диссертацию на тему "Система формирования специальной подготовленности юных спортсменов на этапах многолетней подготовки в индивидуальных игровых видах спорта: на материале настольного тенниса".

Спортивная карьера

В 1975 г. Олег Матыцин начал заниматься настольным теннисом. На соревнованиях представлял спортивное общество "Буревестник".

В 1982 г. стал обладателем Кубка СССР. Призер Спартакиады народов СССР (1983) и чемпионата страны (1984).

С середины 1980-х гг. Олег Матыцин тренировал сборную ГЦОЛИФК по настольному теннису. Команда первенствовала на Всесоюзной универсиаде (1988, 1990), студенческом чемпионате мира (1992).

Работа в сфере образования, научная и административная деятельность

В 1986-1996 гг. Олег Матыцин работал преподавателем в Российском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

В 1996-1999 гг. являлся деканом факультета индивидуального профессионального образования данного вуза. В 1999-2001 гг. занимал должность проректора по учебной работе.

В 2001-2006 гг. - ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В 2006-2017 гг. занимал пост президента этого вуза.

Автор более 80 научных публикаций.

В 2005-2015 гг. - президент Российского студенческого спортивного союза (РССС). С 2015 г. - почетный президент этой организации.

Олег Матыцин был руководителем российской делегации на Всемирных универсиадах 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 и 2015 гг.

Являлся заместителем председателей оргкомитетов по подготовке и проведению XXVII Всемирной летней универсиады в Казани (2013) и XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске (2019).

Работа в международных спортивных организациях

В 1994-1998 гг. Олег Матыцин был членом комитета по развитию юношеского спорта Европейской ассоциации настольного тенниса. В 1997-1999 гг. входил в состав комитета по науке и образованию Международной федерации настольного тенниса.

В 2001-2005 гг. являлся сопредседателем Международной ассоциации вузов физической культуры.

В 2005-2007 гг. - член исполкома Европейской ассоциации студенческого спорта (European university sports association, EUSA). В 2007-2015 гг. - вице-президент EUSA.

В 2007-2011 гг. Олег Матыцин входил в состав исполкома Международной федерации студенческого спорта (Federation internationale du sport universitaire, FISU; ФИСУ), под эгидой которой проводятся летние и зимние Универсиады. В 2011-2015 гг. являлся первым вице-президентом ФИСУ.

С 2015 г. по н. в. - президент Международной федерации студенческого спорта.

Членство в различных органах

Олег Матыцин является членом Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ.

Входит в составы комиссий по олимпийскому образованию Олимпийского комитета России (ОКР) и Международного олимпийского комитета. Является советником президента ОКР Станислава Позднякова по вопросам развития студенческого спорта.

Член-корреспондент Российской академии образования (состоит в отделении образования и культуры).

Звания и награды

Мастер спорта СССР по настольному теннису (1980). Заслуженный тренер РФ (1997). Почетный работник высшего профессионального образования России.

Награжден орденами Дружбы (2006) и Почета (2017).

Почетный доктор Пекинского университета спорта (2005), Национальной спортивной академии Болгарии "Васил Левски" (2005, г. София) и Литовского университета спорта (2015, г. Каунас).

Семейное положение

Женат, два сына.

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