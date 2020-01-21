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Формирование правительства России

Биография нового министра культуры Ольги Любимовой

Ранее она возглавляла департамент кинематографии Минкультуры

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил министром культуры РФ Ольгу Любимову, которая ранее возглавляла департамент кинематографии Минкультуры. Во главе ведомства она сменила Владимира Мединского, руководившего министерством с 2012 года.

Ольга Борисовна Любимова родилась 31 декабря 1980 года в Москве. Отец - Борис Николаевич Любимов, театровед, и.о. ректора Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, заведующий кафедрой истории театра России Российского института театрального искусства - ГИТИС.

Ольга Любимова окончила факультет театроведения Российского института театрального искусства, факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

С 2001 года работала на телевидении. Была корреспондентом программы "Ортодокс" канала ТВЦ (2001), корреспондентом Третьего канала (программы "Итоги недели с Глебом Пьяных", "Главная тема", "Цена вопроса", "Дольче Вита" и др.; 2001-2003), шеф-редактором программ "Православный календарь" (2002), "Регион" (2003), "Русский взгляд" (2003-2009).

Вела программы "Москва-2009", "Город и люди", ток-шоу "Горожанка" на телеканале "Столица". Позднее участвовала в создании программ на телеканале "Спас" ("И т. д.", "Семинаристы").

В 2010-2011 годах - руководитель итоговой информационно-аналитической программы "Контекст" на телеканале "Культура".

В 2015 году была назначена советником департамента кинематографии Министерства культуры РФ.

С 2016 года - заместитель директора дирекции социальных и публицистических программ Первого канала.

Принимала участие в создании более 80 документальных фильмов, в том числе на телеканалах "Россия 1", "Культура", Первом канале. Автор сценария документальных фильмов "Путь Патриарха" (2009), "Чужая земля" (2013), "Война и мифы" (2014), "Никита Михалков" (2015, соавтор сценария) и др.

18 января 2018 года назначена и.о. директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ.

Ольга Любимова входит в состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино).

Член совета директоров АО "Ленфильм".

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 2 млн 447 тыс. руб.

Супруг - Евгений Баранов, журналист, комментатор Первого канала. Дети - Никита и Варвара.

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