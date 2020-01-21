Что известно о новом министре здравоохранения

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил министром здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который ранее возглавлял Росздравнадзор. На посту главы министерства Михаил Мурашко сменил Веронику Скворцову.

Михаил Альбертович Мурашко родился 9 января 1967 года в Свердловске (ныне - Екатеринбург).

В 1992 году окончил Свердловский государственный медицинский институт (ныне - Уральский государственный медицинский университет) по специальности "лечебное дело", затем интернатуру по специальности "акушерство и гинекология".

В 1999 году в Уральской государственной медицинской академии защитил диссертацию на соискание степени кандидата медицинских наук на тему "Особенности течения и исходы родов у женщин с некоторыми видами урогенитальной инфекции".

Доктор медицинских наук. В 2005 году в Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии защитил диссертацию на тему "Современные аспекты оказания акушерской помощи в регионе с низкой плотностью населения".

Имеет высшую категорию по специальностям "Акушерство и гинекология", "Организация здравоохранения".

В 1986-1988 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.

После окончания вуза был интерном, затем врачом - акушером-гинекологом республиканской больницы Республики Коми (г. Сыктывкар).

В марте - ноябре 1996 года - заместитель главного врача по консультативно-диагностической работе, главный врач республиканского государственного учреждения "Коми республиканский перинатальный центр" (Сыктывкар).

С 1996 по 1999 годы - главный врач Республиканского медицинского объединения (г. Сыктывкар).

В 2000-2006 годах - главный врач Республиканского перинатального центра Агентства Коми по здравоохранению.

С марта 2006 года по февраль 2011 года занимал должность министра здравоохранения Республики Коми.

В 2008 году стал основателем, главным редактором журнала "Здоровье человека на Севере" (издание Коми научного медицинского центра Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук). Вошел в редакционный совет журнала "Детская медицина Северо-Запада".

В 2011-2012 годах - заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом педиатрии филиала Кировской государственной медицинской академии (Сыктывкар).

С июля 2012 года по март 2013 года - заместитель врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Елены Тельновой.

7 марта 2013 года был назначен врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

С 14 июля 2015 года занимал должность руководителя Росздравнадзора в правительстве Дмитрия Медведева.

Профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

Главный редактор журнала "Вестник Росздравнадзора".

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 4 млн. 265 тыс. руб., супруги - 931 тыс. руб.

Действительный государственный советник РФ II класса (2017).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2018). Отмечен благодарностью правительства РФ (2016).

Женат.