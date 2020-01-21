Что известно о новом министре просвещения

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил министром просвещения РФ Сергея Кравцова, который ранее возглавлял Рособрнадзор. На посту главы министерства Сергей Кравцов сменил Ольгу Васильеву.

Сергей Сергеевич Кравцов родился 17 марта 1974 года в Москве.

В 1996 году окончил Московский государственный открытый педагогический университет по специальности "учитель математики и информатики", в 2000 году - Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности "государственное и муниципальное управление со знанием иностранного языка".

В 1999 году в Институте информатизации образования Российской академии образования (РАО) защитил диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук по теме "Методика проведения занятий с отстающими учащимися по математике с использованием технологии мультимедиа".

Доктор педагогических наук. В 2007 году в Институте содержания и методов обучения РАО защитил диссертацию по теме "Теория и практика организации профильного обучения в школах Российской Федерации".

Имеет ученое звание доцента.

В 1997-2002 годах работал младшим научным сотрудником, научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией в Институте управления образованием РАО.

С 2002 по 2004 годы - сотрудник Министерства образования РФ.

С 2004 по 2008 годы был помощником руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Виктора Болотова.

В 2008-2009 годах - директор федерального государственного учреждения "Федеральный центр тестирования", которое разрабатывало процедуру проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В 2009-2011 годах возглавлял Институт управления образованием РАО.

В 2011 году исполнял обязанности ректора Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

С апреля 2011 года занимал должность директора департамента регионального развития, с июля 2012 года - директора департамента управления программами и конкурсных процедур Министерства образования и науки РФ.

С 8 августа 2013 года - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в правительстве Дмитрия Медведева. Сменил на этом посту Ивана Муравьева. С 28 октября 2017 года по 24 мая 2018 года Сергей Кравцов совмещал пост руководителя Рособрнадзора с должностью заместителя министра образования и науки РФ (в этот период служба находилась в ведении Минобрнауки). 15 мая 2018 года при формировании новой структуры федеральных органов исполнительной власти Рособрнадзор был напрямую подчинен правительству РФ, а Минобрнауки разделено на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования РФ. Сергей Кравцов не вошел в число заместителей министра науки и высшего образования РФ. С 24 мая 2018 года занимал должность руководителя Рособрнадзора.

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 3 млн 363 тыс. руб., супруги - 12 млн 653 тыс. руб.

Действительный государственный советник РФ III класса (2013).

Отмечен благодарностью правительства РФ (2016).

Женат, двое детей.