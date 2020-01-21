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Формирование правительства России

Что известно о новом министре экономического развития

21 января Владимир Путин назначил министром Максима Решетникова

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил министром экономического развития РФ Максима Решетникова, ранее занимавшего должность губернатора Пермского края.

Максим Геннадьевич Решетников родился 11 июля 1979 года в Перми.

В 2000 году экстерном окончил экономический факультет Пермского государственного университета (кафедра экономической кибернетики) по специальности "математические методы и исследование операций в экономике". В 2002 году окончил филологический факультет вуза по специальности "лингвист, переводчик" (специализация - английский язык).

Кандидат экономических наук. В 2003 году в Пермском госуниверситете защитил диссертацию на тему "Управление экономикой региона на основе финансовых потоков: принципы и модели (на примере Пермской области)".

С 1998 года работал главным специалистом, руководителем проекта в ЗАО "Прогноз" (разработка программного обеспечения для бизнес-аналитики).

В 2000-2005 годах - начальник отдела планирования бюджетных доходов и расходов, отдела региональных финансов и инвестиций, заместитель начальника Главного управления экономики администрации Пермской области.

В 2005 году занимал должность председателя Комитета по развитию системы государственного управления аппарата администрации Пермской области.

В 2005-2006 годах - первый заместитель председателя Департамента планирования Пермской области, с декабря 2005 года - Пермского края (образован в результате объединения области и Коми-Пермяцкого автономного округа).

В 2006-2007 годах являлся первым заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края (регион в эти годы возглавлял Олег Чиркунов).

В 2007 году переехал в Москву. В 2007-2008 годах - заместитель директора Департамента межбюджетных отношений Министерства регионального развития РФ (министр - Дмитрий Козак).

С июня 2008 года по октябрь 2009 года - директор Департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ Министерства регионального развития.

В феврале 2009 года Максим Решетников вошел в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронатом президента России.

В апреле 2009 года вернулся в Пермь. С 14 апреля по 12 октября 2009 год был руководителем администрации губернатора Пермского края Олега Чиркунова. Один из авторов документа "Основы стратегии социально-экономического развития Пермского края".

12 октября 2009 года распоряжением председателя правительства РФ Владимира Путина был назначен директором Департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления Аппарата правительства РФ, которым руководил Сергей Собянин. Занимал пост до декабря 2010 года.

После назначения Сергея Собянина мэром Москвы Максим Решетников перешел на работу в столичное правительство.

С декабря 2010 года по апрель 2012 года - первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

С апреля 2012 года по февраль 2017 года - министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города. Занимался вопросами прогнозирования социально-экономического развития столицы на средне- и долгосрочную перспективу, моделирования бюджетной политики города. Один из создателей инвестиционной стратегии Москвы на период 2014-2025 годов.

6 февраля 2017 года указом президента РФ назначен врио губернатора Пермского края. Сменил на посту главы региона Виктора Басаргина.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года одержал победу на выборах губернатора Пермского края. За него проголосовали 82,06% избирателей (баллотировался от "Единой России"). Второе место заняла адвокат Ирина Филатова от КПРФ (7,49%). 18 сентября того же года Максим Решетников официально вступил в должность.

В декабре 2018 года возглавил рабочую группу Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы".

Член партии "Единая Россия" (с декабря 2017 года). В декабре 2018 года вошел в состав Высшего совета партии.

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 7 млн 599 тыс. руб., супруги - 5 млн 348 тыс. руб.

Действительный государственный советник города Москвы I класса.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2016), Почетной грамотой правительства РФ и благодарностью президента РФ.

Женат, супруга - Анна, выпускница экономического факультета Пермского государственного университета. Две дочери и сын.

Увлекается игрой в теннис.

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