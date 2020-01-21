Биография министра труда и социальной защиты Антона Котякова

Антон Олегович Котяков родился 15 августа 1980 года в г. Куйбышеве (ныне - Самара).

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил министром труда и социальной защиты РФ замминистра финансов Антона Котякова. Во главе ведомства он сменил Максима Топилина.

Кто вошел в состав нового правительства

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В 2002 году окончил Самарскую государственную экономическую академию (ныне - Самарский государственный экономический университет) по специальности "экономическая теория" (специализация - "теория и организация рынка ценных бумаг"), в 2011 году - магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "административное и финансовое право". Участник третьего набора программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2019).

Кандидат экономических наук. В 2005 году в Самарской государственной экономической академии защитил диссертацию на тему "Рынок российских субфедеральных долговых ценных бумаг: становление и развитие".

С августа 2001 года по август 2005 года работал в департаменте управления финансами Администрации Самарской области, занимал должности ведущего специалиста, консультанта.

В 2005-2007 годах был начальником отдела в Министерстве управления финансами Самарской области.

С июля 2007 года по апрель 2012 года руководил департаментом исполнения областного бюджета и отчетности Министерства управления финансами Самарской области.

В 2012 году переехал в Москву, где до 2014 года возглавлял управление совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства (Казначейство России)

С марта 2014 года по январь 2017 года был министром финансов Московской области (глава кабинета по должности - губернатор региона Андрей Воробьев).

С января по май 2017 года - министр экономики и финансов Московской области.

С 4 мая 2017 года был заместителем министра финансов РФ Антона Силуанова.

Сумма декларированного дохода за 2018 г. составила 14 млн 881 тыс. руб., супруги - 2 млн 471 тыс. руб.

Действительный государственный советник РФ III класса (2018).

Женат, двое детей.