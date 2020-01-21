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Формирование правительства России

Биография нового главы Минкомсвязи Максута Шадаева

С 2018 года эту должность занимал Константин Носков

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил главой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) Максута Шадаева. С 2018 года эту должность занимал Константин Носков.

Максут Игоревич Шадаев родился 11 ноября 1979 года в Москве.

В 2004 году окончил Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития (ныне - Российский государственный социальный университет) по специальности "социология".

С 1999 года работал на руководящих должностях в ИТ-компаниях, в том числе в ЗАО "Аррава интернет менеджмент" Ильи Пономарева и холдинге IBS Group Анатолия Карачинского. В 2003-2004 годах был директором по развитию бизнеса IBS Group.

В 2004 году был назначен советником министра информационных технологий и связи РФ Леонида Реймана. 6 февраля 2006 года стал директором департамента госпрограмм, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса министерства. После того, как в мае 2008 года вместо Министерства информационных технологий и связи было создано Министерство связи и массовых коммуникаций РФ во главе с Игорем Щеголевым. Шадаев занял в нем пост директора департамента государственной политики в области информатизации и информационных технологий.

Осенью в 2008 году Максут Шадаев стал помощником руководителя Администрации президента РФ Сергея Нарышкина, отвечал за организацию работы совета при главе государства по развитию информационного общества, а также за проект создания биометрических паспортов.

В феврале 2009 года был включен в "первую сотню" резерва управленческих кадров Президента РФ.

В 2012 году стал советником председателя Государственной думы РФ Сергея Нарышкина. Отвечал за реализацию проекта "Электронный парламент".

11 февраля 2014 года Максут Шадаев был назначен министром государственного управления, информационных технологий и связи Московской области (глава правительства региона - губернатор Андрей Воробьев). 29 сентября 2016 года также стал заместителем председателя правительства Подмосковья. Под руководством Максута Шадаева был запущен портал "Добродел" (единая книга жалоб и предложений Московской области). После отставки правительства региона 14 сентября 2018 года, не вошел в новый состав кабмина Московской области. При этом занял пост советника губернатора Андрея Воробьева на общественных началах.

По данным газеты "Коммерсантъ", с мая 2017 года Максут Шадаев был советником на общественных началах первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко. Сообщалось, что он курировал информационную политику региональных властей в социальных сетях.

С сентября 2018 года - вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам, с февраля 2019 года совмещал этот пост с должностью гендиректора АО "РТ лабс" (100% акций принадлежат государственному оператору).

Действительный государственный советник Московской области I класса.

Награжден орденом Почета (2010), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2019).

Двое детей.

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