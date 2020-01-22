Биография главы Росреестра Олега Скуфинского

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 января 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олега Скуфинского. Во главе Росреестра он сменил Викторию Абрамченко, которая 21 января была назначена вице-премьером правительства РФ. Ранее Олег Скуфинский занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Олег Александрович Скуфинский родился 22 ноября 1974 года в Курске.

В 1996 году окончил Воронежский государственный аграрный университет (ВГАУ) имени К. Д. Глинки по специальности "инженер-землеустроитель", в 2000 году - аспирантуру этого вуза.

Кандидат экономических наук. В 2000 году во ВГАУ защитил диссертацию на тему "Оценка городских земель для целей налогообложения и иных государственных целей".

С 1998 по 2002 год занимал различные должности в Министерстве РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Государственном комитете РФ по земельной политике, Федеральной службе земельного кадастра (Росземкадастр; упразднена в 2004 году).

В 2002-2012 годах Олег Скуфинский работал в коммерческих структурах, занимался вопросами территориального планирования, управления земельно-имущественным комплексом, разработки информационных систем, налогообложения недвижимости.

C декабря 2008 года был председателем комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости, с 2011 года - член правления ТПП.

В 2010-2012 годах - председатель общественного совета при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр).

С февраля 2012 года по сентябрь 2013 года руководил Экспертно-аналитическим центром экономики недвижимости Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Также с 2012 года был членом рабочей группы Экономического совета при президенте РФ по направлению "Национальная предпринимательская инициатива". Возглавлял рабочую группу "Оптимизация процедур регистрации собственности" Агентства стратегических инициатив (АСИ). Принимал участие в разработке дорожных карт АСИ: "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики", "Совершенствование оценочной деятельности". Был представителем по имущественным правам, кадастрам и земельным отношениям уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

С 2 ноября 2013 года по 29 апреля 2015 года занимал должность заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.

С 2015 года был заместителем руководителя секретариата вице-премьера правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

С 4 сентября 2018 года - заместитель полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Член Межведомственной комиссии по реализации Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (с февраля 2019 года).

Действительный государственный советник РФ II класса (2019).

Имеет благодарность правительства РФ (2013).

Женат.