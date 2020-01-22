Биография Александра Матовникова

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Александра Матовникова заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками вместо генерал-полковника Александра Ленцова. Ранее, с 2018 года, Матовников занимал должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Александр Анатольевич Матовников родился 19 сентября 1965 года в Москве, в семье сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ) при Совете министров СССР Анатолия Матовникова. В 1980-х годах его отец занимал должность заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ СССР, которое занималось организацией наружного наблюдения за советскими и иностранными гражданами. Также управлению подчинялось антитеррористическое подразделение "А" (ныне - Управление "А" ЦСН ФСБ России, спецподразделение "Альфа").

В 1986 году Александр Матовников окончил Высшее пограничное военно-политическое ордена Октябрьской Революции Краснознаменное училище КГБ при Совете министров СССР имени К. Е. Ворошилова (ныне - Голицынский пограничный институт ФСБ России), в 1992 году - Высшую школу Министерства безопасности РФ (ныне - Академия ФСБ РФ).

С лета 1986 года служил в антитеррористическом подразделении "А" КГБ СССР. В 1986-1987 годах находился в составе мотоманевренной группы на севере Афганистана, в районе границы с Туркменией и Таджикистаном. По собственным воспоминаниям Александра Матовникова, сотрудники подразделения "А" работали там "под эгидой оперативных подразделений пограничных войск, решали специфические задачи в интересах КГБ" (в частности, встречали советских разведчиков, перехватывали караваны с оружием и наркотиками и т. д.).

В 1987 и 1988 годах вместе с другими бойцами "Альфы", привлекавшимися для усиления охраны первого лица, сопровождал советского лидера Михаила Горбачева в его поездках в США. В декабре 1988 года участвовал в обеспечении безопасности премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в ходе ее визита в пострадавшие от землетрясения районы Армении.

Занимал посты начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления "А", с 2007 года - первого заместителя начальника "Альфы". Участник ряда спецопераций на Северном Кавказе, включая штурм захваченной террористами больницы в городе Буденновск (1995). С 2000 года обеспечивал личную охрану перешедшего на сторону федеральных сил верховного муфтия Чечни (в 2003-2004 годах - президента Чечни) Ахмата Кадырова. В сентябре 2004 года участвовал в освобождении заложников в городе Беслан (Северная Осетия) - руководил группой управления, создавал оперативный штаб, налаживал взаимодействие с местной властью, милицией и военными.

В 2014 году был переведен в Министерство обороны РФ и назначен на должность заместителя командира Сил специальных операций (ССО) ВС РФ (в 2014-2015 годах командиром ССО был генерал-майор, с 2015 года - генерал-лейтенант Алексей Дюмин. С 2016 года по настоящее время Дюмин занимает пост губернатора Тульской обл.).

С апреля 2015 года по июнь 2018 года - командовал Силами специальных операций Вооруженных сил РФ. Участвовал в военной операции ВС РФ против международных террористических организаций на территории Сирийской Арабской Республики.

26 июня 2018 года указом главы государства Александр Матовников был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Он сменил на посту полпреда Олега Белавенцева, который руководил СКФО с 2016 года.

С 3 июля 2018 года - член Совета безопасности РФ.

Член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (с июля 2018 года).

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 7 млн 710 тыс. рублей, супруги - 280 тыс. рублей.

Генерал-лейтенант (2018).

Указом президента РФ Владимира Путина в декабре 2017 года Александр Матовников был удостоен звания Героя России ("за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга"). Также награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, Александра Невского, двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги", медалями.

Женат вторым браком, трое детей. Супруга Светлана, предприниматель, до 2019 года владела ателье по дизайну и пошиву штор. Дочь Алексея Матовникова от первого брака - Анна, окончила факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова. Дети от второго брака - дочь Александра (род. 2006) и сын Алексей (род. 2009).