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История создания института полномочных представителей президента России

22 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего генерального прокурора Юрия Чайку своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе
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© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 января 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайку своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).  ТАСС подготовил материал об институте полпредов главы государства.

Полномочный представитель - должностное лицо, представляющее главу государства в пределах соответствующего федерального округа. Является федеральным государственным служащим и входит в состав администрации президента РФ.

История введения должности полномочного представителя

Институт полномочных представителей в регионах был введен указом президента РСФСР Бориса Ельцина от 22 августа 1991 года. "О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР". 31 августа и 2 сентября того же года были утверждены "Временное положение о представителях президента РСФСР в крае, области, автономном округе, городах Москве и Ленинграде" и "Временное положение о представителях президента РСФСР в республиках в составе РСФСР".

После принятия Конституции России 1993 года, утвердившей федеративное устройство РФ (ст. 65), представители президента в регионах получили статус полномочных представителей главы государства в соответствующих субъектах РФ. Однако 9 июля 1997 года был подписан указ президента, который вновь вернул институт полпредов президента РФ в российских регионах, упразднив представительство в субъектах.

13 мая 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О полномочном представителе президента РФ в федеральном округе", упразднивший пост полномочного представителя главы государства в регионах. Вместо него эта должность была учреждена в федеральных округах. Этим же указом определен состав новообразованных округов, а также утверждено положение, регулирующее полномочия полпредов. Право президента назначать своих полномочных представителей в федеральных округах предусмотрено пунктом "к" ст. 83 Конституции РФ.

Полномочия полпредов

Полномочный представитель президента непосредственно подчиняется главе государства и подотчетен только ему. Он назначается на должность и освобождается от нее руководителем страны по представлению главы администрации президента. Полномочный представитель президента является федеральным госслужащим и входит в состав руководства администрации главы государства. Срок пребывания полпреда в должности определяет президент, при этом, согласно закону, он не может быть больше срока полномочий самого главы государства.

Согласно положению о полномочном представителе президента в федеральном округе, в функции полпреда входит контроль за исполнением распоряжений главы государства на территории, подконтрольной федеральному округу, координация деятельности федеральных органов власти и госструктур субъектов РФ, входящих в округ. Кроме того, он обеспечивает на подведомственной территории взаимодействие органов государственной власти с политическими, общественными и религиозными организациями. Также в компетенцию представителя президента входит согласование кандидатур для назначения на должности федеральных госслужащих в пределах округа, в особенности это касается кандидатов, замещающих вакансии в правоохранительных ведомствах.

Одной из основных обязанностей полномочного представителя президента является сбор и анализ информации о состоянии национальной безопасности, политическом, социальном и экономическом положении в федеральном округе, которая направляется главе государства в форме регулярных докладов. Полпред согласовывает представления о награждении государственными наградами, которые местные органы власти направляют в федеральный центр.

Федеральные округа

В соответствии с указом президента РФ от 13 мая 2000 года "О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе", было создано семь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный. 21 июня 2000 года Северо-Кавказский округ был переименован в Южный. Президентским указом от 19 января 2010 года из состава Южного округа был выделен отдельный Северо-Кавказский федеральный округ. 21 марта 2014 года в связи с образованием в составе РФ новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя - был образован Крымский федеральный округ (включал всего два региона - Крым и Севастополь). 28 июля 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ об объединении Южного и Крымского федеральных округов в единый Южный федеральный округ. 3 ноября 2018 года Республика Бурятия и Забайкальский край были выведены из состава Сибирского округа в Дальневосточный федеральный округ.

Статистика

На сегодняшний день в РФ - восемь федеральных округов. Наибольшее число субъектов Федерации входит в состав Центрального округа (18), меньше всего их в Уральском федеральном округе (6). В Приволжском округе - 14 субъектов, в Северо-Западном и Дальневосточном - по 11, в Сибирском - 10, Южном - 8, Северо-Кавказском - 7 (до ноября 2018 года в состав ДФО входили девять субъектов Федерации, в состав СФО - 12).

Самый большой по площади федеральный округ РФ - Дальневосточный. После включения в состав ДФО Забайкальского края и Бурятии в ноябре 2018 года его территория возросла с 6,2 млн кв. км до 7 млн кв. км (41% территории страны). Наименьшая площадь у Северо-Кавказского округа - 170,4 тыс. кв. км (1% от общей площади России).

Наиболее населенным является Центральный округ, где проживают 39 млн 378 тыс. человек (на 1 января 2019 года). Меньше всего жителей - в Дальневосточном федеральном округе - 8 млн 189 тыс. человек (до ноября 2018 года - 6 млн 165 тыс.).

Чаще всего полпреды менялись в Северо-Западном федеральном округе (восемь раз). В Дальневосточном, Южном, Сибирском, Уральском, Приволжском, Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах - по пять раз. Меньше всего кадровых изменений было в Крымском ФО (один руководитель).

За всю историю федеральных округов наиболее длительный срок полномочий был у Георгия Полтавченко - 4 тыс. 123 дня, а самый короткий - 145 дней - у Алексея Гордеева (оба - в ЦФО).

Из действующих полномочных представителей дольше всех на своем посту находится бывший министр юстиции Владимир Устинов, который курирует Южный округ с 14 мая 2008 года. Наиболее короткий срок пребывания в должности у полпредов в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана (с 7 ноября 2018 года) и Приволжском округе Игоря Комарова (с 7 сентября 2018 года), а также у представителей главы государства в Уральском и Центральном округах Николая Цуканова и Игоря Щеголева (оба с 26 июня 2018 года).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧайка, Юрий ЯковлевичРоссия
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