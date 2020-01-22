Биография одного из лидеров "Монти Пайтона" Терри Джонса

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 января 2020 года в возрасте 77 лет умер британский сценарист, актер и режиссер, один из лидеров популярной комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс.

Происхождение, образование, начало творческой деятельности

Терри Джонс (полное имя - Теренс Грэм Пэрри Джонс) родился 1 февраля 1942 года в небольшом городе Колвин Бэй (северное побережье Уэльса, Великобритания) в семье банковского служащего.

Получил образование в St Edmund Hall - одном из старейших колледжей Оксфордского университета, изучал английскую средневековую историю и литературу (в частности, творчество Джефри Чосера). Был активным участником театральных студенческих сообществ (в том числе знаменитого The Oxford Revue), тогда же он познакомился с Майклом Пэйлином (один из создателей "Монти Пайтона").

После окончания университета Джонс и Пэйлин участвовали в разных британских юмористических телешоу, сценарий к которым зачастую они писали сами ("Не настраивай свой телевизор", "Полнейшая история Британии" и так далее). Вместе с ними играли и другие будущие участники "Монти Пайтона", в том числе Джон Клиз, Грэм Чепмен и Эрик Айдл. Шоу имели успех, и телеканал Би-би-си предложил группе создать собственный комедийный проект.

Творческая карьера, феномен "Монти Пайтона", признание

В 1969 году вышел первый эпизод сатирического телесериала "Летающий цирк Монти Пайтона" (всего до 1974 года - 45 эпизодов). Терри Джонс выступал в качестве сценариста, режиссера и актера во многих сериях. В 1975 году он снял абсурдистскую комедию "Монти Пайтон и Священный Грааль" (совместно с режиссером Терри Гиллиамом), в 1979 году - "Житие Брайана по Монти Пайтону", а в 1983 году - музыкальную комедию "Смысл жизни по Монти Пайтону", получившую в 1983 году Гран-при Каннского кинофестиваля.

Через некоторое время критики назвали арт-группу "отдельным явлением в комедийном искусстве". Характерными чертами шоу были сюрреалистический юмор, острая социальная сатира и многочисленные аллюзии на мифологические, религиозные и литературные сюжеты. Под его влиянием впоследствии были созданы "Шоу Фрая и Лори", мультсериалы "Симпсоны" и "Южный парк" и так далее. В честь "Монти Пайтона" был назван язык программирования - Python.

В 1989 году Джонс поставил приключенческую картину "Эрик Викинг", в 1996 году - семейную комедию "Ветер в ивах" (по одноименной сказке Кеннета Грэма). Всего он принял участие в создании более чем 50 фильмов в качестве актера, сценариста, режиссера или продюсера. Одна из последних его работ - фантастическая комедия "Все могу" (2015).

Помимо кинематографической деятельности, Терри Джонс широко известен в Великобритании как детский писатель (более 20 сказок), историк (несколько работ по Средневековью и творчеству Чосера) и публицист (авторские колонки в газетах Guardian, Daily Telegraph и Observer). Кроме того, он писал стихи и состоял в поэтическом обществе Великобритании.

В 2016 году Джонс получил награду уэльского филиала Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA Cymru) за "выдающийся вклад в развитие телевидения и кинематографа".

В его честь назван астероид.

Болезнь и смерть

С 2016 года у Терри Джонса была диагностирована редкая форма деменции.

Он умер в своем доме в Лондоне.

После смерти Джонса сэр Майкл Пэйлин в интервью Би-би-си сказал, что Терри был "не просто одним из самых смешных писателей и исполнителей своего поколения, а настоящим комиком эпохи Возрождения - режиссером, ведущим, историком, блестящим детским писателем и самым теплым, самым замечательным собеседником, которого вы только могли пожелать".

Личные сведения

Джонс был дважды женат. У него трое детей.