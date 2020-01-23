Биография нового председателя правления Пенсионного фонда Максима Топилина

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 января 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда РФ.

Он родился 19 апреля 1967 года в Москве. Его отец - Анатолий Васильевич (род. 1940), экономист, социолог; доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения Центра социальной демографии Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.

В 1988 году Максим Топилин окончил Московский институт народного хозяйства (ныне - Российский экономический университет) им. Г. В. Плеханова по специальности "экономист". В 1988-1991 годах учился в аспирантуре Научно-исследовательского института (НИИ) труда Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам.

Кандидат экономических наук. В 1991 году в НИИ труда защитил диссертацию по теме "Материальное стимулирование трудового вклада структурных подразделений предприятия".

С 1988 года был младшим научным сотрудником, с 1991 по 1994 годы - старшим научным сотрудником НИИ труда.

В 1994-2001 годах работал в аппарате правительства РФ. Занимал должности специалиста-эксперта, консультанта отдела труда, занятости и миграции департамента труда, здравоохранения и социальной защиты населения. В 1996-1997 годах - консультант отдела социальной политики и труда департамента труда и здравоохранения. В 1997-1998 годах - консультант отдела социальной политики и труда департамента социального развития, в 1998-2001 годах - начальник отдела.

С 10 июля 2001 года по 29 марта 2004 года - заместитель министра труда и социального развития РФ Александра Починка (в марте 2004 года ведомство было упразднено, его функции переданы Федеральной службе по труду и занятости, подчиненной Министерству здравоохранения и социального развития РФ).

С 29 марта 2004 года по 31 июля 2008 года - руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). Одновременно с 27 мая 2005 года являлся главным государственным инспектором труда РФ.

С 31 июля 2008 года по 21 мая 2012 года - заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Татьяны Голиковой.

С 21 мая 2012 года по 21 января 2020 года занимал должность министра труда и социальной защиты РФ в правительстве Дмитрия Медведева (переназначен на должность 18 мая 2018 года). Министерство труда и социальной защиты было образовано на базе упраздненного Минздравсоцразвития. 15 января 2020 года второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, члены кабинета исполняли свои обязанности до 21 января. В новое правительство Михаила Мишустина Максим Топилин не вошел.

19 сентября 2012 года Максиму Топилину указом президента РФ Владимира Путина был объявлен выговор за ненадлежащее исполнение майских указов. 30 сентября 2013 года глава государства снял дисциплинарное взыскание с министра.

Входил в состав Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (2012-2020).

Был сопредседателем Комиссии по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при правительстве РФ (2012-2018).

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 6 млн 910 тыс. рублей, супруги - 16 млн 565 тыс. рублей. В собственности жены была квартира (115 кв. м) в Болгарии.

Действительный государственный советник РФ I класса (2009).

Награжден орденом Мужества (2008; "за мужество и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте"). Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2010).

Женат, супруга - Мария Валентиновна Топилина (род. 1969). Две дочери.