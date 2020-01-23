Биография главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 января 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил бывшего министра здравоохранения Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства России.

Вероника Скворцова родилась 1 ноября 1960 года в Москве в семье потомственных врачей.

В 1983 году с отличием окончила педиатрический факультет 2-го Московского государственного медицинского института им. Н. И. Пирогова (в настоящее время - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова), клиническую ординатуру института и очную аспирантуру по специальности "нервные болезни".

Доктор медицинских наук, профессор. В 1988 году во 2-м Московском государственном медицинском институте им. Н. И. Пирогова защитила кандидатскую диссертацию на тему "Результаты клинического и электронейромиографического исследований больных с начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения головного мозга". В 1993 году в Российском государственном медицинском университете (РГМУ) защитила докторскую диссертацию на тему "Клинический и нейрофизиологический мониторинг, метаболическая терапия в остром периоде церебрального ишемического инсульта".

Член-корреспондент Российской академии наук по отделению медицинских наук (2014).

После окончания учебы осталась во 2-м Медицинском институте, где проработала 25 лет.

В 1989 году возглавила нейрореанимационную службу 1-й градской больницы Москвы.

В 1989-1997 годах - ассистент, доцент кафедры нервных болезней Российского государственного медицинского университета. В 1994 году ей была присвоена квалификация врача-невролога высшей категории.

С 1997 по 2005 год заведовала кафедрой фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии РГМУ.

С 2005 года являлась директором Научно-исследовательского института инсульта РГМУ.

С 15 июля 2008 года по 22 мая 2012 года - заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Татьяны Голиковой.

С 21 мая 2012 года по 21 января 2020 года была министром здравоохранения РФ в правительствах Дмитрия Медведева. Переназначалась 18 мая 2018 года. Под ее руководством Минздравом была разработана программа оптимизации здравоохранения, введены в действие программы "Земский доктор" и "Бережливая поликлиника", система телемедицины и др.

Была председателем Правительственной комиссии по вопросам биологической и химической безопасности РФ (2012-2020).

Сопредседатель независимой комиссии высокого уровня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по неинфекционным заболеваниям (с февраля 2018 года).

Является инициатором создания и почетным президентом Национальной ассоциации по борьбе с инсультом.

Входит в состав наблюдательного совета госкорпорации "Ростех" (с сентября 2018 года).

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 7 млн 187 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ II класса (2011).

Награждена орденом Почета (2008). Отмечена благодарностью правительства РФ (2016).

Заслуженный деятель науки РФ (2009).

Лауреат премии им. Н. И. Пирогова Российского государственного медицинского университета, премии города Москвы 2005 года в области медицины.

Почетный доктор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова.

Автор более 400 научных работ, в том числе монографий "Ишемический инсульт" (2006, в соавторстве), "Обоснованность внедрения инноваций в современных условиях реструктуризации городской клинической больницы" (2013, в соавторстве), обладатель семи патентов на изобретения в области медицины (способ профилактического лечения инсульта и др.).

Сын - Георгий Гивиевич Надарейшвили (род. 1986), проректор по связям с общественностью и воспитательной работе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, директор Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава РФ.