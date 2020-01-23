{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Биография врио руководителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко

22 января премьер-министр Михаил Мишустин назначил его временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 января 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замглавы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Дмитрия Пархоменко временно исполняющим обязанности руководителя этой службы. Михаил Мурашко, возглавлявший Росздравнадзор с 2013 года, 21 января 2020 года стал министром здравоохранения.

Дмитрий Всеволодович Пархоменко родился 20 ноября 1963 года в городе Курск.

В 1987 году окончил Первый Московский медицинский институт (ныне - Первый Московский государственный медицинский университет) имени И. М. Сеченова по специальности "фармация", в 2004 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "государственное и муниципальное управление".

В 1993 году в Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по теме "Разработка суппозитриев с кетамина гидрохлоридом, сибазоном и метацином для премедикации и обезболивания в детской хирургии".

Доктор фармацевтических наук. В 2005 году в том же вузе защитил диссертацию "Теоретические основы и организационно-методические подходы к обеспечению национальной безопасности России в сфере обращения лекарственных средств".

В 1987-1992 годах - провизор-технолог, заместитель заведующего отделом Аптеки №1 Аптечного управления Мосгорисполкома.

С 1992 по 2006 год - заместитель директора, с 1998 года - директор Аптеки №67 "Петровская" (Москва).

В 2006-2010 годах - заместитель начальника управления организации государственного контроля обращения медицинской продукции Росздравнадзора.

С 2010 по 2013 год - врио заместителя руководителя Росздравнадзора - начальник управления мониторинга государственных программ Росздравнадзора.

С 5 апреля 2013 года - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаила Мурашко.

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 3 млн 408 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ II класса (2017).

Заслуженный работник здравоохранения РФ (2014).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Биография главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой
Ранее она занимала должность министра здравоохранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС