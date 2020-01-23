Биография врио руководителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 января 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замглавы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Дмитрия Пархоменко временно исполняющим обязанности руководителя этой службы. Михаил Мурашко, возглавлявший Росздравнадзор с 2013 года, 21 января 2020 года стал министром здравоохранения.

Дмитрий Всеволодович Пархоменко родился 20 ноября 1963 года в городе Курск.

В 1987 году окончил Первый Московский медицинский институт (ныне - Первый Московский государственный медицинский университет) имени И. М. Сеченова по специальности "фармация", в 2004 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "государственное и муниципальное управление".

В 1993 году в Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по теме "Разработка суппозитриев с кетамина гидрохлоридом, сибазоном и метацином для премедикации и обезболивания в детской хирургии".

Доктор фармацевтических наук. В 2005 году в том же вузе защитил диссертацию "Теоретические основы и организационно-методические подходы к обеспечению национальной безопасности России в сфере обращения лекарственных средств".

В 1987-1992 годах - провизор-технолог, заместитель заведующего отделом Аптеки №1 Аптечного управления Мосгорисполкома.

С 1992 по 2006 год - заместитель директора, с 1998 года - директор Аптеки №67 "Петровская" (Москва).

В 2006-2010 годах - заместитель начальника управления организации государственного контроля обращения медицинской продукции Росздравнадзора.

С 2010 по 2013 год - врио заместителя руководителя Росздравнадзора - начальник управления мониторинга государственных программ Росздравнадзора.

С 5 апреля 2013 года - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаила Мурашко.

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 3 млн 408 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ II класса (2017).

Заслуженный работник здравоохранения РФ (2014).