Биография Максима Орешкина

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Максима Орешкина своим помощником. В правительстве Дмитрия Медведева, ушедшем в отставку 15 января 2020 года, Максим Орешкин занимал должность министра экономического развития РФ.

Максим Станиславович Орешкин родился 21 июля 1982 года в Москве в семье преподавателей Московского государственного строительного университета.

В 2002 году окончил бакалавриат, в 2004 году - магистратуру Государственного университета "Высшая школа экономики" по направлению "экономика".

С апреля 2002 года по июнь 2006 года работал младшим специалистом, экономистом 1-й категории, ведущим, главным экономистом, заведующим сектором департамента платежного баланса в Центральном банке РФ.

В 2006-2010 годах был старшим менеджером, управляющим директором ОАО "Росбанк".

С июля 2010 года по июнь 2012 года - руководитель аналитического блока по России и СНГ ЗАО "Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный банк" (дочерняя структура французского банка Credit Agricole CIB, "Креди Агриколь КИБ").

С июня 2012 года по август 2013 года - главный экономист по России инвестиционного банка "ВТБ Капитал".

С сентября 2013 года по март 2015 года занимал должность директора департамента долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов РФ. Данное подразделение курировал заместитель министра Алексей Моисеев, ранее также работавший в банке "ВТБ Капитал".

С 19 марта 2015 года по 30 ноября 2016 года - заместитель министра финансов РФ Антона Силуанова. Курировал макроэкономические вопросы в бюджетной части, анализ рисков в бюджетной системе, оценку и прогнозирование доходов, вопросы денежно-кредитной политики.

С 30 ноября 2016 года по 21 января 2020 года занимал должность министра экономического развития РФ в правительстве Дмитрия Медведева. Сменил во главе ведомства Алексея Улюкаева, отправленного 15 ноября 2016 года в отставку указом президента РФ с формулировкой "в связи с утратой доверия" (в 2017 году осужден на восемь лет лишения свободы за вымогательство взятки в особо крупном размере).

С 14 марта 2017 года Максим Орешкин являлся также специальным представителем президента РФ по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией.

В ноябре 2018 года параллельно был назначен председателем совета Центра стратегических разработок - некоммерческой организации, которая готовит проекты социально-экономического развития страны для правительства РФ.

15 января 2020 года второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, члены кабинета исполняли свои обязанности до 21 января. В новое правительство Михаила Мишустина Максим Орешкин не вошел.

Управляющий от РФ в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ; с 15 февраля 2017 года), Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР; с 5 апреля 2017 года), в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций (с 20 июля 2017 года).

Входит в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления (с марта 2017 года).

Член Военно-промышленной комиссии РФ (с ноября 2017 года).

Член наблюдательного совета Внешэкономбанка и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Входил в состав Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (с января 2017 года по июль 2018 года), Экономического совета при президенте РФ (с апреля 2017 года по июль 2018 года).

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 21 млн 568 тыс. руб., супруги - 600 руб.

Владеет английским языком.

Женат, супруга - Екатерина, дочь - Анастасия.

Максим Орешкин - болельщик футбольного клуба ЦСКА.