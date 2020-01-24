Биография Владимира Мединского

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Мединского своим помощником. В правительстве Дмитрия Медведева, ушедшем в отставку 15 января 2020 года, Владимир Мединский занимал должность министра культуры.

Владимир Ростиславович Мединский родился 18 июля 1970 года в городе Смела Черкасской области Украинской ССР. Его отец - Ростислав Мединский (род. 1937), служил в Министерстве обороны СССР, полковник в отставке, ныне - советник председателя Российского военно-исторического общества. Мать - врач-педиатр. В начале 1980-х годов семья переехала в Москву.

В 1992 году Владимир Мединский с отличием окончил факультет международной журналистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России, в 1994 году - аспирантуру МГИМО.

Доктор политических наук. В 2000 году в Российской академии государственной службы при президенте РФ защитил диссертацию на тему "Теоретико-методологические проблемы формирования стратегии внешнеполитической деятельности России в условиях становления глобального информационного пространства".

Доктор исторических наук, профессор. В 2011 году в Российском государственном социальном университете защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII вв.".

В 1991-1992 годах стажировался в посольстве СССР (РФ) в США, город Вашингтон.

В 1992 году вместе с несколькими однокурсниками (Сергеем Михайловым, Егором Москвиным и др.) организовал PR-агентство "Корпорация "Я". Оставался одним из его соучредителей и руководителей до 1998 года.

С 1994 года преподавал в Московском государственном институте международных отношений МИД России, был профессором кафедры связей с общественностью факультета международной журналистики МГИМО.

В 1998-1999 годах занимал должность советника по связям с общественностью главы Федеральной службы налоговой полиции Георгия Бооса, затем руководил управлением по информационной политике Министерства по налогам и сборам РФ (ведомство, после упразднения налоговой полиции, возглавил Георгий Боос).

С 1999 по 2000 года Владимир Мединский руководил управлением в центральном избирательном штабе блока "Отечество - Вся Россия", в частности, отвечал за региональные СМИ и занимался вопросами наружной рекламы в регионах.

В 2000-2002 годах являлся советником заместителя председателя Государственной думы РФ III созыва Георгия Бооса.

С 2002 по 2004 год - руководитель исполкома Московского регионального отделения политической партии "Единая Россия", руководитель избирательного штаба "Единой России" по городу Москва.

В 2003-2007 годах - депутат Государственной думы РФ IV созыва. 7 декабря 2003 года был избран по общефедеральному списку политической партии "Единство и Отечество" - Единая Россия" (с 24 декабря 2003 года - "Единая Россия"). Являлся заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике, заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму. Входил во фракцию "Единая Россия".

В 2004-2005 годах - заместитель руководителя центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия".

С 2007 по 2011 год - депутат Государственной думы РФ V созыва. 2 декабря 2007 года был избран по общефедеральному списку всероссийской партии "Единая Россия". Являлся заместителем председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, председателем комитета Госдумы по культуре.

В декабре 2011 года баллотировался в депутаты Государственной думы РФ VI созыва по списку "Единой России" от Курганской области, но по итогам распределения мандатов в Госдуму не прошел.

С 21 мая 2012 года по 21 января 2020 года - министр культуры в правительстве Дмитрия Медведева. Сменил на этом посту Александра Авдеева. 15 января 2020 года второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, члены кабинета исполняли свои обязанности до 21 января. В новое правительство Михаила Мишустина Владимир Мединский не вошел.

Входит в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям (с 5 июня 2012 года).

Председатель Российского военно-исторического общества (с марта 2013 года).

Член бюро Высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Член Союза писателей России.

Занимал пост президента Российской ассоциации по связям с общественностью (2006-2008), был членом правления фонда "Русский мир" (с 2011 года), входил в комиссию при президенте РФ по противодействию фальсификации истории (2010-2012).

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 41 млн 910 тыс. рублей, супруги - 41 млн 752 тыс. рублей.

Государственный советник налоговой службы РФ II ранга (1999).

Награжден орденами Почета (2014). Дружбы (2018), медалью П. А. Столыпина I степени (2018). Трижды отмечен благодарностью президента РФ (2006, 2010, 2017), также имеет Почетную грамоту президента РФ (2015). Командор Ордена Культурных заслуг (Монако, 2015), имеет орден "Достык" II степени (Казахстан, 2016).

Автор более ста публикаций по вопросам PR, рекламы, политологии, в том числе лекционного курса "Особенности русского пиара". Опубликовал несколько книг, среди которых "Негодяи и гении PR: от Рюрика до Ивана III Грозного" (2008); "Мифы о России" (в 3-х тт.; 2008); "Кризис" (в соавторстве с А.Е. Хинштейном) (2009); "Война. Мифы СССР. 1939-1945" (2011), "Стена" (2012) и др.

Владеет английским и чешским языками.

Женат, есть двое сыновей и двое дочерей. Супруга - Марина Олеговна (род. 1981; в девичестве - Никитина).