Биография Дмитрия Козака

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Козака заместителем руководителя Администрации президента РФ. В кабинете Дмитрия Медведева, ушедшем в отставку 15 января 2020 года, Дмитрий Козак занимал должность заместителя председателя правительства.

Дмитрий Николаевич Козак родился 7 ноября 1958 года в селе Бандурово Кировоградской области Украинской ССР (ныне - Украина) в семье члена правления местного колхоза.

В 1978-1980 годах учился в Винницком политехническом институте. В 1985 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ЛГУ; ныне - Санкт-Петербургский государственный университет). В годы учебы в ЛГУ был руководителем студенческого оперативного отряда.

В 1976-1978 годах проходил срочную воинскую службу в частях специального назначения Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил СССР в Южной группе советских войск (Венгрия).

Начало карьеры, предпринимательская деятельность

В 1985-1989 годах был стажером, прокурором, старшим прокурором Ленинградской прокуратуры. Одновременно являлся секретарем организации Коммунистической партии Советского Союза Ленинградской прокуратуры.

В 1989-1990 годах - начальник юридического отдела концерна "Монолит-Кировстрой" в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). Также был главным юрисконсультом Ассоциации морских торговых портов.

В 1990-1991 годах - заместитель начальника юридического управления Ленинградского горисполкома, в 1991-1994 годах - начальник юридического управления Ленинградского (затем - Санкт-Петербургского) городского Совета народных депутатов. В этот период познакомился с будущим президентом РФ Владимиром Путиным, который возглавлял комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

В декабре 1993 года вместе с Юрием Кравцовым стал соучредителем юридической фирмы "Конвент". В апреле 1994 году с рядом юристов, в числе которых был Владимир Плигин (в 2004-2016 годах - председатель комитета Госдумы РФ по конституционному законодательству и государственному строительству) учредил товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Юридическая фирма "Нева-Юст".

В марте 1994 года по списку блока "Весь Петербург", который поддерживал мэра города Анатолия Собчака, баллотировался в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Выборы были признаны несостоявшимися.

С сентября 1994 года по июль 1996 года - председатель юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга (мэром города в это время был Анатолий Собчак).

С 1996 по 1998 года - председатель юридического комитета, в 1998 году - вице-губернатор - председатель юридического комитета канцелярии губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева.

В 1999 году являлся соучредителем и председателем совета директоров открытого акционерного общества (ОАО) "Международный инвестиционный финансовый союз". Также входил в совет директоров Санкт-Петербургского банкирского дома.

С января по май 1999 года - председатель совета директоров ТОО "Юридическая фирма "Нева-Юст".

Служба на высших государственных постах

С 15 мая по 11 августа 1999 года - заместитель руководителя администрации президента РФ по правовым вопросам. Главой администрации в этот период был Александр Волошин, президентом - Борис Ельцин.

С 11 августа 1999 года - исполняющий обязанности руководителя, с 19 августа 1999 года по 4 июня 2000 года - руководитель аппарата правительства - министр РФ. Сменил на этом посту Андрея Черненко (кабинет министров в это время возглавлял Владимир Путин, с 17 мая 2000 года - Михаил Касьянов).

16 мая 2000 года президент Чувашии Николай Федоров, сообщил прессе, что кандидатура Дмитрия Козака внесена в Совет Федерации для утверждения в должности генерального прокурора РФ. Однако на следующий день президент Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру Владимира Устинова, который в тот же день был утвержден на посту генпрокурора.

С 4 июня 2000 года по 30 октября 2003 года занимал должность заместителя руководителя администрации президента Александра Волошина. Также возглавлял попечительский совет Центра стратегических разработок, который готовил для российского правительства "Основные направления социально-экономической политики РФ на долгосрочную перспективу" ("Стратегия-2010"). С июня 2001 года возглавлял комиссию по подготовке предложений о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. С июля 2003 года был заместителем Бориса Алешина, председателя комиссии правительства РФ по административной реформе.

В 2000-2004 годах - председатель совета директоров крупнейшей российской государственной судоходной компании ОАО "Совкомфлот".

Осенью 2003 года под руководством Дмитрия Козака был подготовлен план урегулирования приднестровско-молдавского конфликта, получивший в прессе название "Меморандум Козака". Документ предусматривал преобразование Молдавии в "асимметричную федерацию", с двумя автономными регионами - Приднестровьем и Гагаузией. Предполагалось утверждение за русским языком статуса государственного, введение квот для представителей автономных регионов в органах государственной власти Молдавии, создание двухпалатного парламента и др. Однако в последний момент, в ночь с 24 на 25 ноября 2003 года, президент Молдавии Михаил Воронин отказался от подписания уже лично им парафированного соглашения.

С 30 октября 2003 года по 9 марта 2004 года Дмитрий Козак занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Медведева (главой государства в это время был Владимир Путин). Курировал вопросы совершенствования организации судов, правоохранительной деятельности, проведения реформы федеративных отношений и местного самоуправления; обеспечивал взаимодействие администрации президента РФ с Конституционным, Верховным и Высшим арбитражным судами РФ, а также генеральной прокуратурой РФ.

В феврале-марте 2004 года в ходе подготовки к президентским выборам 14 марта 2004 года возглавлял избирательный штаб кандидата на высший пост в стране, действующего главы государства Владимира Путина.

С 9 марта 2004 года по 13 сентября 2004 года - руководитель аппарата правительства - министр РФ, сменил на этом посту Константина Мерзликина (повторно назначался 20 мая 2004 года; кабинет министров в это время возглавлял Михаил Фрадков).

С 13 сентября 2004 года по 24 сентября 2007 года - полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе (пост главы государства в этот период занимал Владимир Путин). Возглавлял Особую федеральную комиссию по Северному Кавказу, которой были предоставлены "широкие полномочия по координации деятельности на Северном Кавказе различных федеральных ведомств, а в отдельных случаях - координация действий силовых ведомств".

С 29 сентября 2004 года по 4 октября 2007 года - член Совета безопасности РФ.

С 24 сентября 2007 года по 14 октября 2008 года - министр регионального развития РФ (повторно назначался 12 мая 2008 года) в правительстве Виктора Зубкова, затем, с мая 2008 года в кабинете Владимира Путина. Сменил на этом посту Владимира Яковлева.

14 октября 2008 года был назначен заместителем председателя правительства РФ (повторно назначался 21 мая 2012 года и 18 мая 2018 года). В 2008-2012 годах кабинет министров возглавлял Владимир Путин, в 2012-2020 годах - Дмитрий Медведев. В 2012-2018 годах Дмитрий Козак курировал в правительстве вопросы социально-экономического развития регионов (в том числе Крыма и Севастополя), разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и властями субъектов РФ, государственной политики в сфере строительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства. Также координировал подготовку к зимним Олимпийским играм 2014 года в городе Сочи. С 2018 года в сферу его компетенции как вице-премьера входили вопросы топливно-энергетического комплекса, промышленности, торговли и технологического надзора.

4 декабря 2011 года баллотировался в депутаты Госдумы РФ VI созыва по списку Всероссийской политической партией "Единая Россия", возглавлял региональную группу №78 (Санкт-Петербург). После избрания отказался от депутатского мандата.

В апреле 2014 года включен в санкционные списки США и Евросоюза, введенные против РФ в связи с воссоединением Крыма с Россией.

11 июля 2018 года был назначен специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова.

15 января 2020 года второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, члены кабинета исполняли свои обязанности до 21 января. В новое правительство Михаила Мишустина Дмитрий Козак включен не был.

Участие в совещательных органах

Член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, также входит в его президиум (с июля 2018 года).

Возглавляет правительственные комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь (с 2014 года), по вопросам развития электроэнергетики (с 6 июля 2018 года), по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае (с 7 декабря 2018 года).

Член наблюдательного совета Внешэкономбанка (с 2008 года). В 2000-х годах был членом совета директоров ОАО "РЖД".

Входил в состав советов при президенте по вопросам совершенствования правосудия (июнь - октябрь 2004 года); по реализации приоритетных национальных проектов (2005-2007; в 2007-2008 годах входил в состав президиума Совета); по развитию местного самоуправления (2007-2009); по развитию физической культуры и спорта (2008-2013); по межнациональным отношениям (2012-2014).

Был председателем правительственных комиссий по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное значение (2007-2018); по территориальному планированию в РФ (2011-2016); по оценке результативности деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти (январь - июль 2012 года); по региональному развитию (2016-2018).

Доходы, награды, личная информация

Согласно декларации о доходах и расходах в 2018 года, заработал 22 млн 837 тыс. рублей, супруга - 12 млн 8 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ I класса (2000).

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2014, 2008). Отмечен благодарностью президента РФ (2002).

Также имеет орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика; 2007).

Награжден Золотым Олимпийским орденом (2014).

Женат вторым браком (с 2009 года), есть двое сыновей. Супруга - Наталья Евгеньевна Квачева (род. 1971), кандидат юридических наук, адвокат. Сыновья - Алексей (род. 1984) и Александр (род. 1988).