История отношений России и ПАСЕ

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 января 2020 года более 30 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия делегации России. Теперь этот вопрос в течение двух дней будет изучен в мониторинговой комиссии, 29 января он будет вынесен на обсуждение Ассамблеи. В связи с этим глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что делегация России покинет зимнюю сессию ПАСЕ в случае, если ее полномочия будут ущемлены.

Об истории отношений России и ПАСЕ - в материале ТАСС.

Членство России в ПАСЕ

ПАСЕ является консультативным органом Совета Европы (СЕ) - старейшей межправительственной организации региона. СЕ был основан в 1949 году и объединяет 47 европейских государств. ПАСЕ состоит из 648 парламентариев (324 представителя и 324 их заместителя), которые избираются национальными парламентами из числа своих депутатов.

Россия стала членом СЕ 28 февраля 1996 года. При вступлении страна взяла на себя ряд обязательств (большинство выполнено). Среди них: присоединение к ряду европейских конвенций; передача пенитенциарной системы России из МВД в Минюст; признание юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ); разрешение международных и внутренних споров мирными средствами; выполнение обязательств по Договору о сокращении обычных вооруженных сил и вооружений в Европе (ДОВСЕ). Россия присоединилась к 60 договорно-правовым актам СЕ (всего более 200). Среди них подписанные в 1996 году и вступившие в силу в 1998 году конвенции о защите прав человека и основных свобод (за исключением протокола об отмене смертной казни), касающиеся защиты национальных меньшинств, предотвращения пыток, местного самоуправления.

Россия имеет право направлять для участия в сессиях по 18 представителей и столько же заместителей.

Наряду с Францией, Великобританией, Италией и Германией, Россия изначально вносила крупнейший вклад (примерно €33 млн ежегодно) в бюджет СЕ, из которого финансируются все структуры организации, включая ПАСЕ.

Претензии ПАСЕ к России и лишение российской делегации права голоса

С момента присоединения к СЕ Россия периодически подвергалась критике со стороны участников этой организации, в частности ПАСЕ. Претензии высказывались по различным поводам - военные операции против чеченских боевиков (2000), отсутствие юридически оформленной отмены смертной казни (с 1996 года в РФ фактически действует мораторий на смертную казнь), признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии (2008) и др.

Кроме того, в ПАСЕ неоднократно поднимался вопрос об ограничении или приостановлении полномочий российской делегации. Так, в апреле 2000 года российская делегация впервые была лишена права голоса в связи с "нарушениями прав человека" во время контртеррористической операции в Чечне. Тогда представители России в знак протеста покинули зал заседаний. 25 января 2001 года ПАСЕ проголосовала за восстановление прав России, и делегация РФ возобновила работу.

Очередное обострение отношений последовало после воссоединения Крыма с РФ (18 марта 2014 года). В апреле 2014 года делегация России вновь была лишена права голосовать, а также возможности участвовать в наблюдательных миссиях ПАСЕ и входить в состав руководящих органов Ассамблеи (бюро и постоянного комитета). В январе 2015 года РФ приняла участие в зимней сессии ПАСЕ, однако в июне Ассамблея вновь приостановила права российской делегации до конца года, а российские действия на Украине были признаны "агрессией". В ответ российская сторона заявила об отказе работать в ПАСЕ и с начала 2016 года не направляла заявку на участие в сессиях организации.

В 2017 году Россия заявила о необходимости внесения в регламент Ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей. В том же году РФ заморозила выплаты взносов в бюджет СЕ, до тех пор, пока не будут восстановлены права российской делегации.

Восстановление полномочий

В декабре 2018 года комитет по регламенту ПАСЕ высказался против лишения национальных делегаций права принимать участие в выборах генсека СЕ и судей ЕСПЧ. Фактически это являлось частичным восстановлением полномочий России, однако постпред страны при ЕС Владимир Чижов заявил, что РФ такое положение не устраивает.

10 апреля 2019 года депутаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой говорилось о необходимости сохранения членства России в СЕ и призвали Москву направить делегацию на летнюю сессию. Помимо этого, в документе содержалось требование заплатить взносы в бюджет организации.

17 мая на сайте ПАСЕ было опубликовано заявление Комитета министров СЕ (КМСЕ; руководящий орган СЕ), в котором говорится, что все страны-члены должны "быть допущены до участия на равной основе в работе КМСЕ И ПАСЕ". Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев назвал это "важным шагом в правильном направлении, подтверждающим прежние оценки необоснованности и противоправности предыдущих санкционных решений ПАСЕ в отношении российской делегации".

В ночь на 24 июня 2019 года члены Ассамблеи после девятичасового обсуждения приняли документ, согласно которому права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат ограничениям. На его основе 26 июня участники летней сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации. За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, против - 62, воздержлись - 15. После пятилетнего перерыва Россия вернулась к полноценной работе в ПАСЕ.

2 июля 2019 года Россия внесла взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год - около €33 млн. 29 августа премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга РФ по взносам в СЕ за 2017-2018 годы в размере €54,6 млн. 4 сентября в СЕ заявили, что Россия уплатила 97% задолженности.