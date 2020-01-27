Биография нового председателя ПАСЕ Хендрика Дамса

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 января 2020 года новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал представитель Бельгии Хендрик Дамс. Председатель ПАСЕ избирается из числа ее членов на один год с правом переизбрания на второй срок.

Хендрик Дамс родился 18 августа 1959 года в городе Арсхот (на северо-востоке провинции Фламандский Брабант; нидерландскоязычный регион Фландрия). В 1982 году окончил Брюссельскую школу экономики и менеджмента.

В середине 1980-х годов был сотрудником Центральноамериканского института государственного управления в столице Коста-Рики Сан-Хосе, занимался консалтингом государственных компаний Никарагуа, Сальвадора, Панамы и Гватемалы.

Вернувшись в Бельгию, начал работать в аппарате Министерства по делам среднего класса. В разные годы занимал должности в ряде компаний и инвестиционных фондов, в том числе бельгийско-китайских. В 1997-1999 годах был заместителем председателя правления бельгийско-французского финансового холдинга DEXIA. Является мажоритарным акционером бельгийской компании VINOBELGA, производящей вино и бренди. Кроме того, Хендрик Дамс известен в Бельгии как художник-абстракционист. Он часто выступает в качестве международного эксперта по изобразительному искусству.

Член партии "Открытые фламандские либералы и демократы", в середине 1990-х годов был заместителем ее главы. С 1987 года неоднократно избирался депутатом Палаты представителей парламента Бельгии, в 2006-2007 годах возглавлял комитет по иностранным делам. В 2010-2014 годах входил в состав Сената.

В 1989-1995 годах - мэр Арсхота.

В 1999-2003 годах был министром по вопросам телекоммуникаций, государственных предприятий и делам среднего класса.

В 2007-2010 годах и с 2019 года - член ПАСЕ (избираются национальными парламентами из состава своих депутатов; в 2014-2019 годах - заместитель представителя Бельгии). Входит в политическую группу "Альянс либералов и демократов за Европу". Известно, что в ПАСЕ Хендрик Дамс занимал сдержанную позицию по отношению к России. Комментируя его избрание на пост председателя ПАСЕ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что "делегация РФ нейтрально оценивает перспективы сотрудничества с Дамсом".

В 2008 и 2014 годах деятельность Дамса была отмечена орденом Леопольда, высшей государственной наградой страны (офицер, гроссмейстер).

Владеет английским, французским, испанским и немецким языками.

Женат, супруга - Софи Пекрио, член парламента французскоязычного региона Валлония. У Дамса две дочери - Андреа и Саша.