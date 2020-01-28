Как членов "Единой России" наказывали по партийной линии

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 января 2020 года главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России". Поводом стала видеозапись от 24 января, размещенная в интернете, на которой глава региона во время вручения сотрудникам МЧС новой техники заставил одного из пожарных подпрыгивать за ключами от машины. Это событие получило широкий резонанс в СМИ, Игнатьева обвинили в неуважительном отношении к сотрудникам МЧС. Сам глава республики заявил, что произошедшее было шуткой и что он "отвергает все домыслы и слухи" в свой адрес.

Если Михаил Игнатьев будет исключен из "Единой России", это будет первый случай лишения чиновника такого ранга партийного билета из-за нарушения этических норм. Ранее дисциплинарные меры партия применяла, как правило, к госчиновникам, подвергнутым уголовному преследованию, а также к депутатам своей фракции. ТАСС подготовил материал о таких случаях.

9 октября 2013 года секретарь генерального совета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов прокомментировал скандал с депутатом Госдумы, замсекретаря генсовета партии Андреем Исаевым, который был снят с рейса "Аэрофлота" из-за дебоша на борту. По словам Неверова, "данный инцидент без серьезной партийной реакции не останется", поскольку "повышая требования к членам партии, их высказываниям и поступкам, мы [руководство], в первую очередь, должны начинать с себя". В результате Андрей Исаев 11 октября добровольно сложил с себя полномочия заместителя секретаря генерального совета "Единой России" и приостановил членство в его президиуме. Спустя год он был восстановлен в руководстве партии, заняв пост заместителя секретаря генсовета по агитационно-пропагандистской работе.

13 ноября 2013 года секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов заявил, что партия приостановит членство Михаила Столярова, мэра Астрахани, задержанного при получении взятки в 10 млн рублей. По словам Неверова, партия "придерживается позиции, что перед законом все равны". Изменения в устав, принятые на XIV съезде в октябре 2013 года, позволяют применять такую дисциплинарную меру в отношении единороссов. 5 ноября 2014 года Столяров был приговорен к десяти годам колонии строгого режима (позднее срок лишения свободы был сокращен до девяти лет). После вступления приговора в силу, 15 января 2015 года, экс-мэр Астрахани был исключен из партии.

4 июля 2014 года руководство партии предприняло дисциплинарные меры в отношении двух депутатов Госдумы - Александра Хинштейна и Вадима Булавинова. Оба стали участниками скандалов на борту самолетов и сняты с рейсов. Хинштейну было вынесено предупреждение о недопустимости аналогичных нарушений в дальнейшем. Булавинов был освобожден от должности руководителя Приволжского межрегионального координационного совета партии. При этом Хинштейну предложили выйти из состава президиума генерального совета "Единой России", однако он отказался признавать вину за скандал на борту самолета и складывать с себя полномочия члена президиума.

10 сентября 2014 года Сергей Неверов сообщил, что партия рассмотрит вопрос об исключении из нее экс-губернатора Брянской области Николая Денина, отстраненного с поста президентом РФ в связи с утратой доверия. При этом Неверов пояснил, что отрешение с такой формулировкой наносит удар "по имиджу партии". Денин был исключен из высшего совета "Единой России". В ноябре того же года в отношении экс-губернатора было заведено уголовное дело о незаконном выделении из резерва обладминистрации около 22 млн рублей птицефабрике "Снежка", подконтрольной его семье. 19 ноября 2015 года экс-чиновник был приговорен к четырем годам лишения свободы, а 4 февраля 2016 года стало известно об исключении его из партии.

11 марта 2015 года политсовет сахалинской областной организации "Единой России" приостановил членство в партии губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, арестованного в рамках уголовного дела о коррупции. Как заявил руководитель сахалинского исполкома партии Юрий Арбузов, "перед законом все равны" и в соответствии с уставом партии при возбуждении уголовного дела членство в ней приостанавливается до окончательного вердикта суда. По его словам, данная мера нужна для того, чтобы "факт пребывания лица в рядах партии власти не оказывал давление на следственные органы". 25 марта Хорошавин был снят с поста в связи с утратой доверия президента РФ. 9 февраля 2018 года приговорен к 13 годам колонии строгого режима, и после вступления приговора в силу исключен из партии.

19 сентября 2015 года руководство "Единой России" отреагировало на задержание губернатора Республики Коми Вячеслава Гайзера, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупции. Секретарь генсовета партии Сергей Неверов сказал, что "ответственность должна быть одинакова для всех", а также напомнил, что членство Гайзера в партии будет прекращено автоматически после решения суда. 10 июня 2019 года Гайзер был приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Суд также постановил лишить свободы еще одного бывшего главу Коми - Владимира Торлопова, приговорив его к 6,5 года заключения. 3 июля 2019 года экс-чиновники были исключены из партии.

29 октября 2015 года глава генсовета Сергей Неверов сообщил, что членства в "Единой России" была лишена экс-министр сельского хозяйства Елена Скрынник из-за "потери связи с политической организацией". После ухода с госслужбы Скрынник проживала в Швейцарии, где в отношении нее было заведено уголовное дело по подозрению в отмывании денежных средств. Однако по словам Сергея Неверова, исключение экс-министра из "Единой России" никак не связано с претензиями, предъявленными бывшей чиновнице швейцарской прокуратурой. В 2017 году уголовное дело против Елены Скрынник было прекращено.

19 ноября 2015 года фракция "Единой России" горсобрания Йошкар-Олы обратилась в местный политсовет с просьбой исключить мэра столицы Марий Эл Павла Плотникова из рядов партии. По словам членов фракции, глава города "нанес ущерб политическим интересам" "Единой России" и дискредитировал ее. Ранее депутаты направили открытое обращение главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести служебную проверку в отношении мэра. Это решение было принято после того, как в администрации города прошли обыски в рамках уголовного дела о коррупции. 20 ноября Плотников лишился партийного билета. В декабре того же года он был арестован по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий, 6 сентября 2018 года приговорен к десяти годам колонии строгого режима.

16 февраля 2017 года секретарь московского отделения партии Андрей Метельский сообщил, что из "Единой России" исключат Марию Максакову-Игенбергс, оперную певицу, бывшего депутата Госдумы РФ VI созыва, эмигрировавшую вместе с супругом Денисом Вороненковым на Украину. По словам секретаря, такое решение было принято после того, как стало известно о наличии у певицы второго гражданства, что идет вразрез с требованиями российского законодательства. Накануне в интервью Максакова сообщила, что имеет гражданства РФ и Германии, при этом певица сказала, что никогда не скрывала этого факта от коллег по партии. Однако Метельский заявил, что Максакова ранее не уведомляла о наличии у нее двух паспортов. В тот же день, 16 февраля, она была исключена из "Единой России".

24 июля 2018 года СМИ стало известно, что ранее из партии был исключен бывший член Совета Федерации от Чеченской Республики, руководитель Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Умар Джабраилов. Комментируя это сообщение, Джабраилов заявил, что "лучше бы меня бросили на фронт, чем вот так, за глаза лишать возможности быть членом партии". Согласно пресс-службе "Единой России", бизнесмен был лишен партийного билета еще 5 декабря 2017 года за действия, "дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам". В августе 2017 года в отношении Джабраилова было заведено административное дело, после того как в московской гостинице Four Seasons он устроил стрельбу из наградного пистолета. В момент инцидента Джабраилов находился в состоянии наркотического опьянения. В октябре 2017 года экс-сенатор был признан виновным в употреблении наркотических веществ и оштрафован на 4 тыс. рублей.

11 февраля 2019 года дисциплинарная мера в виде исключения из партии была применена к бывшему мэру Махачкалы Мусе Мусаеву, приговоренному 15 октября 2018 года к четырем годам колонии за махинации с земельными участками. При этом руководство партии не стало комментировать своего решения.

28 марта 2019 года "Единая Россия" также приостановила членство Виктора Ишаева, бывшего губернатора Хабаровского края, экс-полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и бывшего министра РФ по развитию Дальнего Востока, задержанного по обвинению в хищении денежных средств компании "Роснефть". Комментируя принятое решение, руководство хабаровского отделения партии лишь подчеркнуло, что действует в соответствии с уставом, согласно которому членство в партии лиц, являющихся фигурантами уголовных дел, приостанавливается.