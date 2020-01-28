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Убийство ростовского депутата Алабушева

Биография Андрея Алабушева

28 января депутат Законодательного собрания Ростовской области и его супруга были найдены мертвыми в своем доме
Андрей Алабушев Законодательное Собрание Ростовской области
Описание
Андрей Алабушев
© Законодательное Собрание Ростовской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 января в городе Зерноград (Ростовская область) в своем доме были найдены убитыми академик Российской академии наук (РАН), депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор Аграрного научного центра "Донской" Андрей Алабушев вместе с супругой.

Андрей Васильевич Алабушев родился 10 мая 1955 года в городе Калач Воронежской области.

В 1977 году окончил Донской сельскохозяйственный институт (ныне - Донской государственный аграрный университет, ДонГАУ, поселок Персиановский Октябрьского района Ростовской области).

Доктор сельскохозяйственных наук. Кандидатскую диссертацию защитил в 1991 году в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева (тема - "Влияние предшественников и обработки среднемощного предкавказского чернозема на урожайность зернового сорго"). В 1999 году защитил докторскую диссертацию по теме "Обоснование и разработка адаптивной технологии выращивания зернового сорго в засушливой зоне Северного Кавказа".

Профессор (2006). Академик РАН (2016, по отделению сельскохозяйственных наук, растениеводства).

После вуза Алабушев работал младшим научным сотрудником центра селекции Донского зонального НИИ сельского хозяйства (ныне - Федеральный ростовский аграрный научный центр, поселок Рассвет, Аксайский район, Ростовская область). Затем перешел на работу в Донской селекционный центр по зерновым и кормовым культурам (в 2004-2017 годах - ВНИИ зерновых культур имени И. Г. Калиненко, с 2017 года - Аграрный научный центр "Донской", город Зерноград). Работал старшим научным сотрудником (1978-1987), заведующим лабораторией (1987-1990), заведующим отделом (1991-1997), заместителем директора по науке (1999-2004). С 2004 года был директором института.

Являлся председателем редакционной коллегии журнала "Зерновое хозяйство России".

Депутат Законодательного собрания Ростовской области VI созыва. 9 сентября 2018 года был избран от "Единой России" по Целинскому одномандатному округу №17, набрал 59,3% голосов избирателей. Работал в комитетах по образованию, науке, культуре и информационной политике и по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.

Согласно декларации, его доход в 2018 году составил 4 млн 156 тыс. рублей, супруги - 1 млн 755 тыс. рублей.

Был автором более 220 научных работ в области растениеводства, в том числе 22 книг, среди которых "Проблемы и перспективы зерновой отрасли России" (2004), "Научные приоритеты интенсификации производства зерна" (2007), "Состояние и пути эффективности отрасли растениеводства" (2014).

Андрей Алабушев создал пять новых сортов озимой пшеницы.

Был награжден золотой и серебряной медалями "За вклад в развитие агропромышленного комплекса" Минсельхоза РФ, отраслевыми наградами.

Теги
Ростовская областьУбийство ростовского депутата Алабушева
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