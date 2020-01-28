Какие санкции вводил Евросоюз в отношении России

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 января 2020 года Евросоюз ввел санкции в отношении семи россиян за причастность к организации выборов 8 сентября 2019 года в Крыму и Севастополе. В частности, в черный список внесены врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, премьер Крыма Юрий Гоцанюк, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Албатаева, глава ЦИК Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басовау, а также секретарь ЦИК Екатерина Пыркова. Таким образом, теперь в черный список ЕС по Украине входят 177 человек и 44 организации.

Введение санкций

Европейский союз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Тогда же были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве. Затем ЕС ввел в отношении России три пакета санкций: персональные, секторальные и так называемый крымский санкционный пакет (направлен против крымских предприятий). В 2018 и 2019 годах их дополнили санкции в связи с обвинениями в применении химоружия в британскоми Солсбери (дело Скрипаля) и инцидентом в Керченском проливе (25 ноября 2018 года за нарушившие порядка прохождения через территориальное море РФ были задержаны три корабля ВМС Украины).

Персональные санкции

Персональные санкции были введены в отношении физических и юридических лиц России и Украины - представителей руководства РФ, российских политиков, бизнесменов и силовиков, а также руководителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ряда их военных и политических структур. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы в случае обнаружения в европейских банках замораживаются.

Первый санкционный список был опубликован 17 марта 2014 года. В него был включен 21 человек, в том числе руководитель фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов и премьер-министр Крыма Сергей Аксенов. Затем он расширялся 16 раз (без учета санкций 28 января 2020 года), 15 марта 2019 года в него были включены восемь россиян из-за инцидента в Керченском проливе.

Первоначально ограничительные меры были введены на шесть месяцев, затем их стали продлевать раз в полгода, последний (девятый) раз - 12 сентября 2019 года (действуют до 15 марта 2020 года).