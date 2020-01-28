Биография Виталия Мутко

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 января 2020 года бывший вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко назначен генеральным директором госкорпорации ДОМ.РФ. Соответствующее решение набсовета ДОМ.РФ опубликовано на портале раскрытия корпоративной отчетности.

Виталий Леонтьевич Мутко родился 8 декабря 1958 года в станице Куринская Апшеронского района Краснодарского края. Его отец работал грузчиком, мать - станочницей в леспромхозе.

С рождения и до второй половины 1970-х годов носил имя Виктор, затем изменил его на Виталий. По национальности - украинец.

В 1977 году Виталий Мутко окончил мореходное ПТУ №226 в г. Петрокрепость (ныне - г. Шлиссельбург, Ленинградская область) по специальности "моторист", в 1983 году - Ленинградское речное училище (ныне - Санкт-Петербургский колледж водного транспорта), в 1987 году - Ленинградский институт водного транспорта (ныне входит в состав Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова) по специальности "судовые машины и механизмы", получил квалификацию инженера-механика. В 1999 году заочно окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Кандидат экономических наук. В 2009 году в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов (с 2012 года - Санкт-Петербургский государственный экономический университет) защитил диссертацию на тему "Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии физической культуры и спорта".

В 1977-1978 годах работал матросом-мотористом на судах Ленинградского морского пассажирского порта и управления Северо-Западного речного пароходства.

В Ленинградском речном училище стал секретарем комсомольской организации.

С 1983 года занимал должности инструктора, заведующего отделом по социальным вопросам, с 1989 года - секретаря районного исполнительного комитета (исполкома) Совета народных депутатов Кировского района Ленинграда. В 1990 году был избран председателем Кировского районного Совета народных депутатов. В 1991-1992 годах - глава администрации Кировского района города.

В 1992-1996 годах - заместитель мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Одновременно являлся председателем Комитета города по социальным вопросам (в это же время другим замом Собчака был председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Владимир Путин, занимающий ныне пост президента РФ). В 1994 году Виталий Мутко координировал подготовку и проведение III Игр доброй воли в Санкт-Петербурге.

С 1997 по 2003 годы - президент закрытого акционерного общества "Футбольный клуб "Зенит". По данным "Спарк-Интерфакс", являлся его совладельцем (доля в уставном капитале - 2,59%).

В 2001-2003 годах - президент Российской футбольной премьер-лиги.

С октября 2003 года по май 2008 года - член Совета Федерации РФ, представитель от исполнительной власти Санкт-Петербурга. С января 2004 года по февраль 2007 года.