Как проходила Висло-Одерская стратегическая наступательная операция

ТАСС-ДОСЬЕ. 75 лет назад, 3 февраля 1945 года, советские войска успешно завершили Висло-Одерскую стратегическую наступательную операцию. Материал о ней специально для ТАСС подготовил российский историк Алексей Исаев.

К концу 1944 года Красная армия освободила от немцев практически всю территорию СССР и начала освобождение Европы. Стабилизировавшийся осенью 1944 года по Висле в Польше фронт немецкой группы армий "А" прикрывал важнейшее берлинское направление. Немецкая оборона опиралась на новую тактическую идею: быстрый уход от мощнейшего удара советской артиллерии на вторую позицию, "основную линию обороны". После артподготовки по пустому месту атакующие советские части должны были застрять перед этой линией обороны. Особенно тщательно была укреплена Варшава, которую немцы считали "ключом к воротам Берлина". Прорвавшиеся вперед танки немцы планировали уничтожать контрударами своих танков из глубины.

Однако новая тактика противника не стала секретом для советского командования. Ответом стало использование так называемого особого эшелона - выделенных для первой атаки усиленных батальонов пехоты. После короткой артподготовки они атаковали передовые позиции и выявляли отход врага назад. Артподготовка планировалась в двух вариантах: на случай удержания и на случай оставления первой позиции. Выбор варианта осуществлялся по итогам боя "особого эшелона".

12 января войска 1-го Украинского фронта перешли в наступление с крупного плацдарма в районе города Сандомир на юго-востоке Польши. Два дня спустя в ста километрах к северу, с плацдармов в районе городов Магнушев и Пулавы, начали наступления подразделения 1-го Белорусского фронта. Войска 1-го Украинского (командующий Маршал Советского Союза Иван Конев) и 1-го Белорусского (командующий Маршал Советского Союза Георгий Жуков) фронтов насчитывали 2,2 млн человек. Им противостояла группа немецких армий "А" (с 26 января - "Висла") под командованием генерал-полковника Йозефа Гарпе, насчитывавшая около 560 тыс. человек.

Расчет немецкого командования на новую тактику не оправдался. Отход на основную линию обороны из передовых траншей был сорван, а в некоторых случаях отходившие по ходам сообщения немецкие пехотинцы оказывались накрыты огнем советских орудий. Контрудары танков противника удалось успешно отразить. Особенно ожесточенным было танковое сражение у города Кельце на направлении наступления войск 1-го Украинского фронта. Здесь советским танкистам удалось быстро разгромить танковый корпус противника, в том числе батальон новейших тяжелых танков "Королевский тигр".

На первом этапе Висло-Одерской операции, продолжавшемся до 17 января, советским войскам удалось прорвать оборону противника и продвинуться вперед на 100-150 км. 17 января была освобождена Варшава. На втором этапе операции, длившемся до 3 февраля, советские войска продолжили активное наступление. 19 января Красная армия освободила Краков и Лодзь и вступила на территорию Германии в районе Верхней Силезии. К 3 февраля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов прорвали последние укрепления противника, и вышли к реке Одер, захватив пока еще небольшие плацдармы на ее западном берегу.

В ходе Висло-Одерской операции безвозвратные потери СССР составили 43,3 тыс. человек. Число погибших солдат вермахта неизвестно, однако установлено, что было полностью разгромлено 35 немецких дивизий, а еще 25 потеряли от 50% до 70% личного состава, около 150 тыс. человек было взято в плен.

В результате операции советские войска освободили Польшу, были созданы благоприятные условия для наступления на Берлин, к которому Красная армия подошла на расстояние 60-70 км. Немецкий генерал Фридрих Вильгельм фон Меллентин писал: "Невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего подобного со времен гибели Римской империи".